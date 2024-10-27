Ксения Бородина об отношениях с Николаем Сердюковым: «Я детям честно рассказала, что мы с Николаем встречаемся»

На днях в Москве проходила премии «Жара Media Awards». Ведущей мероприятия стала Ксения Бородина. Ее появление вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым и двумя дочерями — Марусей и Теоной — вызвало большой ажиотаж среди представителей СМИ.

Журналисты завалили пару вопросами о природе их взаимоотношений. Но разговор начался с важности музыкальных премий.

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Ксения Бородина: «У меня были истории, когда лезли в мой телефон»

— Ксения, вы пришли на премию с дочками…

— Девчонки слушают эту музыку, знают всех исполнителей, поэтому они несказанно рады, что попали на такое крутое мероприятие.

Такие выходы очень редки, но тем не менее проходят с большим энтузиазмом. Все по-хорошему нервно, переживательно.

— Кстати, вы удивились, когда произошло возвращение премии канала «Муз-ТВ»?

— Я вообще в большом удивлении. С удовольствием хожу на эти мероприятия.

Ведь тут есть уникальная возможность поговорить с журналистами, подавать интервью, потанцевать под классную музыку и встретить всех артистов. Премии — это всегда очень здорово.

— Давайте поговорим об отношениях. Как вы думаете, нормально ли просматривать телефон партнера, если подозреваешь его в измене?

— У меня были истории, когда лезли в мой телефон. И все это заканчивалось плачевно. Придраться всегда есть к чему. Я считаю, что это некрасиво и не нужно этого делать.

Если у тебя нет доверия, то ничего не получится.