Ксения Бородина об отношениях с Николаем Сердюковым: «Я детям честно рассказала, что мы с Николаем встречаемся»

На днях в Москве проходила премии «Жара Media Awards». Ведущей мероприятия стала Ксения Бородина. Ее появление вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым и двумя дочерями — Марусей и Теоной — вызвало большой ажиотаж среди представителей СМИ.
Журналисты завалили пару вопросами о природе их взаимоотношений. Но разговор начался с важности музыкальных премий.
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Ксения Бородина: «У меня были истории, когда лезли в мой телефон»
— Ксения, вы пришли на премию с дочками…
— Девчонки слушают эту музыку, знают всех исполнителей, поэтому они несказанно рады, что попали на такое крутое мероприятие.
Такие выходы очень редки, но тем не менее проходят с большим энтузиазмом. Все по-хорошему нервно, переживательно.
— Кстати, вы удивились, когда произошло возвращение премии канала «Муз-ТВ»?
— Я вообще в большом удивлении. С удовольствием хожу на эти мероприятия.
Ведь тут есть уникальная возможность поговорить с журналистами, подавать интервью, потанцевать под классную музыку и встретить всех артистов. Премии — это всегда очень здорово.
— Давайте поговорим об отношениях. Как вы думаете, нормально ли просматривать телефон партнера, если подозреваешь его в измене?
— У меня были истории, когда лезли в мой телефон. И все это заканчивалось плачевно. Придраться всегда есть к чему. Я считаю, что это некрасиво и не нужно этого делать.
Если у тебя нет доверия, то ничего не получится.
— Николай, как вы относитесь к тому, что Ксения немного старше вас?
— У меня первый такой опыт, когда девушка старше меня. Но на сегодняшний день это никак не чувствуется. В принципе, Ксения для меня все равно маленькая девочка.
«У Маруси и Теоны есть свои папы, но я буду для них хорошим другом»
— Как у вас складываются отношения с Марусей и Теоной?
— Я с огромным уважением к ним отношусь, не навязываюсь. У Маруси и Теоны есть свои папы, но я буду для них хорошим другом.
— Это один из основополагающих принципов моих взаимоотношений. Если мы находимся вместе, то дети — это часть моей жизни. Поэтому рядом со мной просто не может быть человек, который будет негативно к ним относиться.
— Сразу ли Теона и Маруся приняли Николая?
— Я немножко не понимаю этот вопрос. Мы все делали очень постепенно. Во-первых, дети были со мной на «Последнем герое». Они видели Николая, и мы там сдружились и вместе общались.
А после того как завязались отношения, я дочерям все честно рассказала, что мы с Николаем встречаемся. Самое важное для детей, чтобы мама была счастлива.
Мы бесимся вместе, играем в прятки, обсуждаем много чего.
— Николай, а как вас называют Теона и Маруся?
— Коля. Дядей Колей не называют.
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