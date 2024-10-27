Ксения Бородина об отношениях с Николаем Сердюковым: «Я детям честно рассказала, что мы с Николаем встречаемся»

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Global Look Press

А Николай Сердюков поведал СМИ, как относится к дочерям возлюбленной.

На днях в Москве проходила премии «Жара Media Awards». Ведущей мероприятия стала Ксения Бородина. Ее появление вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым и двумя дочерями — Марусей и Теоной — вызвало большой ажиотаж среди представителей СМИ.

Журналисты завалили пару вопросами о природе их взаимоотношений. Но разговор начался с важности музыкальных премий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Ксения Бородина: «У меня были истории, когда лезли в мой телефон»

— Ксения, вы пришли на премию с дочками…

— Девчонки слушают эту музыку, знают всех исполнителей, поэтому они несказанно рады, что попали на такое крутое мероприятие.

Такие выходы очень редки, но тем не менее проходят с большим энтузиазмом. Все по-хорошему нервно, переживательно.

— Кстати, вы удивились, когда произошло возвращение премии канала «Муз-ТВ»?

— Я вообще в большом удивлении. С удовольствием хожу на эти мероприятия.

Ведь тут есть уникальная возможность поговорить с журналистами, подавать интервью, потанцевать под классную музыку и встретить всех артистов. Премии — это всегда очень здорово.

— Давайте поговорим об отношениях. Как вы думаете, нормально ли просматривать телефон партнера, если подозреваешь его в измене?

— У меня были истории, когда лезли в мой телефон. И все это заканчивалось плачевно. Придраться всегда есть к чему. Я считаю, что это некрасиво и не нужно этого делать.

Если у тебя нет доверия, то ничего не получится.

Ксения Бородина с Николаем Сердюковым и дочерями. Фото: пресс-служба «Жара Media Awards»

— Николай, как вы относитесь к тому, что Ксения немного старше вас?

— У меня первый такой опыт, когда девушка старше меня. Но на сегодняшний день это никак не чувствуется. В принципе, Ксения для меня все равно маленькая девочка.

«У Маруси и Теоны есть свои папы, но я буду для них хорошим другом»

— Как у вас складываются отношения с Марусей и Теоной?

— Я с огромным уважением к ним отношусь, не навязываюсь. У Маруси и Теоны есть свои папы, но я буду для них хорошим другом.

Ксения Бородина:

— Это один из основополагающих принципов моих взаимоотношений. Если мы находимся вместе, то дети — это часть моей жизни. Поэтому рядом со мной просто не может быть человек, который будет негативно к ним относиться.

Ксения Бородина с Николаем Сердюковым и дочерями. Фото: пресс-служба «Жара Media Awards»

— Сразу ли Теона и Маруся приняли Николая?

— Я немножко не понимаю этот вопрос. Мы все делали очень постепенно. Во-первых, дети были со мной на «Последнем герое». Они видели Николая, и мы там сдружились и вместе общались.

А после того как завязались отношения, я дочерям все честно рассказала, что мы с Николаем встречаемся. Самое важное для детей, чтобы мама была счастлива.

Мы бесимся вместе, играем в прятки, обсуждаем много чего.

— Николай, а как вас называют Теона и Маруся?

— Коля. Дядей Колей не называют.

Читайте также:

Читайте также