Филипп Киркоров о будущей профессии дочери, здоровье отца и расставании Клавы Коки: «Это надо быть Кристиной Орбакайте, гениально сыгравшей в фильме «Чучело»

На днях в Москве отмечался 30-летний юбилей журнала «Антенна-Телесемь». И, наверное, на этом празднике никого не ждали так, как Филиппа Киркорова.
«Филипп Бедросович в пробке. Скоро будет», — шептались в кулуарах журналисты.
«Ждете?» — даже спросил нас мимо проходящий телеведущий Андрей Малахов.
Поп-король прибыл в самый разгар праздника в сопровождении певицы Марго Овсянниковой, которая последнее время сопровождает его практически на всех мероприятиях. Представители СМИ тут же взяли артиста в плотное кольцо и засыпали вопросами.
Значительную часть времени для прессы певец уделил беседе о дочери Алле-Виктории. Так он рассказал, что девочка согласовывает с ним каждую трату свыше 2 000 рублей.
По словам певца, и так будет до ее 18 лет. С его стороны это не просто контроль, времена нынче непростые. И, мол, так лучше для самой Анны-Виктории.
«У меня такие дети, которым не нужны брендовые одежды. Им нужно что-то такое спортивное, какие-то размахаи. А когда я говорю: «Давай посмотрим Dolce Gabbana или Gucci», то слышу: «Не, не, не, папа, это твое», — пояснил Филипп Киркоров.
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«Я строгий, но справедливый»
— Вы строгий папа?
— Я строгий, но справедливый. Я смотрю оценки, нахожусь в контакте со всеми учителями. Я хороший отец!
— Вы беседуете с детьми о финансовой грамотности?
— Да, конечно. У них есть свои деньги. И они могут их потратить, согласовывая со мной.
Филипп Киркоров и Марго Овсянникова. Фото: Андрей Калмыков
— А как относитесь к пародиям дочери на вас?
— Прекрасно. Это ее мир, ее креатив. Если она творчески так себя развивает, то все хорошо. Главное — чтобы не была певицей. Это, конечно, наказание — быть дочкой звезды. Даже если она будет гениально петь, все равно будут говорить, что это по блату.
Это надо быть Кристиной Орбакайте, гениально сыгравшей в фильме «Чучело», независимо от того, что ее мама — великая певица. Но это редкий случай. Или же Федором Бондарчуком или Константином Райкиным. Ваня Янковский — потрясающий актер.
По словам Филиппа Киркорова, Алла-Виктория хорошо рисует и хочет быть дизайнером интерьеров. Журналисты поговорили с артистом и на другие обсуждаемые в обществе темы.
«У меня голубятня дома»
— У Оксаны Самойловой и Джигана дома живет коза. А вы бы хотели завести какое-нибудь животное?
— У меня голубятня дома, 97 голубей.
— А почему именно голуби?
— Мне они нравятся. Мы с детства гоняли голубей.
— Недавно Клава Кока объявила о расставании со своим возлюбленным Александром Повериным. Как вы думаете, почему так произошло?
— Это жизнь. Это молодость. Они не прошли проверку. Это нормально.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
— А вы верили в искренность чувств этой пары?
— А почему нет? Клава была похожа на влюбленную девушку. Это сразу видно, девушка расцветает.
— Как сейчас чувствует себя ваш папа?
— Бедрос дома. Да, он слабый, но его выписали. Я хочу сказать огромное спасибо Боткинской больнице и лично главному врачу, его просто вытащили с того света.
Но 93 года. Все-таки возраст…
Но мы стараемся быть рядом, держим его дух, поддерживаем.
— Как вам удается быть популярным так много лет?
— Я стараюсь быть актуальным, следить за молодежными трендами. Работать надо много!
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