Филипп Киркоров о будущей профессии дочери, здоровье отца и расставании Клавы Коки: «Это надо быть Кристиной Орбакайте, гениально сыгравшей в фильме «Чучело»

На днях в Москве отмечался 30-летний юбилей журнала «Антенна-Телесемь». И, наверное, на этом празднике никого не ждали так, как Филиппа Киркорова.

«Филипп Бедросович в пробке. Скоро будет», — шептались в кулуарах журналисты. «Ждете?» — даже спросил нас мимо проходящий телеведущий Андрей Малахов.

Поп-король прибыл в самый разгар праздника в сопровождении певицы Марго Овсянниковой, которая последнее время сопровождает его практически на всех мероприятиях. Представители СМИ тут же взяли артиста в плотное кольцо и засыпали вопросами.

Значительную часть времени для прессы певец уделил беседе о дочери Алле-Виктории. Так он рассказал, что девочка согласовывает с ним каждую трату свыше 2 000 рублей.

По словам певца, и так будет до ее 18 лет. С его стороны это не просто контроль, времена нынче непростые. И, мол, так лучше для самой Анны-Виктории.

«У меня такие дети, которым не нужны брендовые одежды. Им нужно что-то такое спортивное, какие-то размахаи. А когда я говорю: «Давай посмотрим Dolce Gabbana или Gucci», то слышу: «Не, не, не, папа, это твое», — пояснил Филипп Киркоров.

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«Я строгий, но справедливый»

— Вы строгий папа?

— Я строгий, но справедливый. Я смотрю оценки, нахожусь в контакте со всеми учителями. Я хороший отец!

— Вы беседуете с детьми о финансовой грамотности?

— Да, конечно. У них есть свои деньги. И они могут их потратить, согласовывая со мной.