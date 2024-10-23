Киркоров говорил о скандале с участием Глюкозы, а Денис Матросов — о новой жене: как вели себя звезды на юбилее «Антенны-Телесемь»

— Почему назвали дочку Павлой?

— Она сама выбрала себе такое имя. Дочка родилась в праздник Петра и Павла. А мне до этого очень нравилось имя Павла, я подсмотрела его у своей подруги Кати Вилковой. Так зовут ее дочку. Поэтому не могла пойти против воли ребенка.

— Что у вас происходит в творчестве?

— Недавно вышел мой трек «Потому что не было тебя», который я исполняла у группы Reflex. Соответственно, дальше публику ждет много классных музыкальных треков, которые мы записали. Поэтому музыка вновь вернулась в мою жизнь.

Денис Матросов с новой женой: «Мы решили покорить всю театральную Москву и Россию»

Актер Денис Матросов недавно женился. На мероприятие он пришел с женой — бизнесвумен Оксаной Рудич-Каструбиной. Как рассказал артист, свадьба прошла красиво, экспромтом — сыграли спектакль и улетели отдыхать с детьми в Арабские Эмираты.

Как призналась Оксана, делая предложение, Матросов подарил ей колечко, участвующее в спектакле. Оно лежало в помидоре.