Киркоров говорил о скандале с участием Глюкозы, а Денис Матросов — о новой жене: как вели себя звезды на юбилее «Антенны-Телесемь»

Журнал «Антенна-Телесемь» отпраздновал свое тридцатилетие. По этому случаю издание пригласило в ГУМ ряд отечественных звезд. Корреспондент Teleprogramma.org также оказалась в числе приглашенных.
Безусловно, внимание прессы было приковано к семейной звездной паре — Александру и Екатерине Стриженовым. Александр надел классический черный костюм, а Екатерина выбрала прозрачную бордовую блузку с бантом и узкую юбку.
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Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Телеведущая Юлия Барановская предпочла кожаный красный пиджак оверсайз и такого же цвета юбку. Своим появлением гостей порадовал и телеведущий Андрей Малахов с женой, а также Валерия и Иосиф Пригожин. Также на юбилей издания пришел знаменитый актер Сергей Шакуров. А ведущим дня рождения стал актер Максим Аверин.
Евгения Малахова о воспитании двух детей: «На себя времени не остается вообще»
Для выхода в свет актриса и певица Евгения Малахова выбрала золотистое платье по фигуре с открытыми плечами. Летом этого года артистка вновь стала мамой. Она родила второго ребенка — дочку Павлу.
По словам Евгении, ей нелегко справляться с двумя детьми с небольшой разницей в возрасте.
«Но у меня есть прекрасные бабушки и дедушки, няня, которая тоже существует с нами, чтобы я могла жить, работать, прокормить семью, — отметила певица в разговоре с Teleprogramma.org.
— Поэтому, в принципе, спасибо за эту помощь. Но на себя времени не остается вообще».
Евгения Малахова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Почему назвали дочку Павлой?
— Она сама выбрала себе такое имя. Дочка родилась в праздник Петра и Павла. А мне до этого очень нравилось имя Павла, я подсмотрела его у своей подруги Кати Вилковой. Так зовут ее дочку. Поэтому не могла пойти против воли ребенка.
— Что у вас происходит в творчестве?
— Недавно вышел мой трек «Потому что не было тебя», который я исполняла у группы Reflex. Соответственно, дальше публику ждет много классных музыкальных треков, которые мы записали. Поэтому музыка вновь вернулась в мою жизнь.
Денис Матросов с новой женой: «Мы решили покорить всю театральную Москву и Россию»
Актер Денис Матросов недавно женился. На мероприятие он пришел с женой — бизнесвумен Оксаной Рудич-Каструбиной. Как рассказал артист, свадьба прошла красиво, экспромтом — сыграли спектакль и улетели отдыхать с детьми в Арабские Эмираты.
Как призналась Оксана, делая предложение, Матросов подарил ей колечко, участвующее в спектакле. Оно лежало в помидоре.
Денис Матросов с женой Оксаной. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma. org
— Наверное, сейчас вы носите жене кофе в постель, букеты роз… — спросили журналисты у актера.
— У нас нет на это времени. Мы же много работаем. У нас театр Дениса Матросова. Мы решили покорить всю театральную Москву и Россию.
На вопрос, чем вас покорил сам Денис Матросов, Оксана отметила, что он очень искренний и к тому же хороший семьянин.
Александр Энберт с женой Алесей рассказали о своих взаимоотношениях
Юбилей «Антенны-Телесемь» посетила еще одна семейная пара — фигурист Александр Энберт с женой Алесей. Teleprogramma.org поинтересовалась у супругов, какую же самую нелепую сплетню они слышали о себе в прессе.
Александр Энберт с женой Алесей. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«На протяжении всего того времени, что мы встречаемся, говорили, что это все не по-настоящему», — отметила Олеся
«При этом мы 15 лет вместе, и у нас двое детей», — добавил Александр.
Что же касается спортивной жизни, то сейчас Александр Энберт принимает участие в ледовых шоу, готовится к «Ледниковому периоду» и уделяет внимание любительской спортивной лиге.
Новый год Александр Энберт также планирует провести на льду.
Филипп Киркоров: «Любимая народная забава — смотреть, как падает звезда»
Но, конечно, самым ожидаемым гостем дня рождения «Антенны-Телесемь» стал Филипп Киркоров, который пришел в паре с певицей Марго Овсянниковой.
В разговоре с журналистами поп-король прокомментировал и скандал с участием певицы Глюкозы, которую задержали в аэропорту и хотели проверить на наличие наркотических средств, однако она отказалась проходить процедуру проверки.
Филипп Киркоров. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Не видел, не знаю, не слышал. Но мне не нравится, что сейчас с такой оголтелой ненавистью сразу набрасываются на артиста, начинают топтать ногами. Любимая народная забава — смотреть, как падает звезда, — пояснил Филипп Киркоров.
— Сначала любуются, а потом с таким же удовольствием ее мочат».
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