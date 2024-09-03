Денис Матросов: «Современным детям очень не хватает любви»

— 1 сентября для меня всегда особая дата. Не важно идут ли мои сыновья в 1, 2, или 3 класс, я отменяю работу в этот день только для того, чтобы провести его вместе с детьми. Этот год не стал исключением. С утра я отвел Федю в школу — во второй класс. Он был в восторге, так как за лето соскучился по друзьям и учителям. Ваня в этом году пойдет в школу чуть позже, он сейчас с мамой (актрисой Марией Куликовой) на отдыхе.
— Как ваши дети относятся к учебе?
— Я очень хотел, чтобы мои сыновья попали в хорошее образовательное учреждение, поэтому мы отдали детей в частные школы, где количество учеников в классе не превышает 15 человек. Это оптимально, потому то учитель может уделить больше времени каждому ребенка. Плюс ко всему, это школы полного дня. Дети приходят домой после 18 часов со сделанными уроками и не стрессуют с домашкой до ночи, а отдыхают.
— Как учатся дети?
— Хорошо, слава богу! Федор закончил первый класс на одни пятерки, это в том числе заслуга его учительницы Валентины Алексеевны. Я с большим удовольствием занимаюсь с Федей на обучающей интернет-платформе. Мы поняли ее эффективность во время пандемии, по ней еще Ваня учился. В итоге я стал обучать и Федю, ему очень нравится, что там все в игровой форме. Вместо компьютерных игрушек он увлекается учебой и ему все нравится. В итоге, с помощью электронного обучения он уже прошел программу второго класса, так что ему будет легко в этом году. В школу Федя пошел с радостью. У него там друзья, разнообразные игровые программы, интересные мероприятия.
Ваня в этом году идет в седьмой класс. Как время быстро летит! Кажется совсем недавно только в первый класс его вели. Он очень серьезно увлекается самолетами, мечтает стать пилотом. Очень много читает об этом, ходит на профессиональные авиатренажеры и даже уже закончил два серьезных курса. Федя активно интересуется актерством, снялся в комедийном сериале в эпизоде со Стасом Дужниковым. Мне кажется, он способный мальчишка. Но, я не стремлюсь, чтобы он становился актером или как-то связывал свою жизнь с этой деятельностью. Вот, если он станет продюсером, прекрасно, порадует папу. А вообще, он сейчас говорит, что будет поваром.
— Хотели бы, чтобы ваши сыновья пошли по вашим стопам и стали профессиональными актерами?
— Мне бы этого не хотелось. Актерская профессия, к сожалению, расшатывает психику взрослых, а что уж говорить о детях. Детям надо наоборот помогать сохранить свое здоровое «я». Много об этом говорю и предостерегаю родителей, особенно тех мам и пап, которые хотят скорее затащить детей в мир театра или кино. Остановитесь, поймите, нет больше ни одной профессии в мире, которая учит так умышленно расшатывать свою психику. В нее лучше идти с возрастом, после какого-то базового образования, набравшись основных знаний, понимая, что ты без актерства жить не можешь, тогда уже, пожалуйста, пробуй и иди. Конечно, я не буду препятствовать своим детям в их выборе.
Они оба снимались в кино, попробовали. И в театре бывают, знают, что это такое и как все там происходит. Я их часто беру на репетиции в свой театр (прим. Театр
Скорее я бы хотел, чтобы они пошли по моим стопам как театрального продюсера. Это гораздо интереснее. Ты сам решаешь: с кем работать, как работать, с каким произведением, какой спектакль ставить. У нас в театре именно такая атмосфера: создаем то, что хочется делать нам, а не по чьей-то указке.
— А кем вы сами мечтали быть в детстве?
— Не могу сказать, что я о чем-то конкретно мечтал. Мне нравилось носиться во дворе, играть с друзьями в футбол, в хоккей. Был обыкновенным позитивным ребенком. И, кстати, когда говорят про сериал «Слово пацана» — это же как раз про наше время, про группировки и т.д. Так вот, скажу, у нас такой грязи не было!
В нашем районе, где были такие же хрущевки, все происходило весело и по-доброму, мы объединялись не крушить, а строить. Например, все вместе сооружали спортивную площадку. Старшие ребята в нашем доме занимались младшими: учили играть на гитаре, танцевать брейкдэнс и многое другое. Все было очень позитивно и классно.
Современные дети, увы, привязаны к гаджетам. Без них никуда, но мы стараемся своих ограничивать, потому что это уводит в другую реальность. Если используем технологии, то, например, для художественного образования. Ваня и Федя очень любят рисовать стилусом на планшете. Да, конечно, все равно проблема существует: рядом и одноклассники, и сверстники, постоянно которые сидят в телефонах.
Это бич нашего времени, к сожалению, как для взрослых, так и детей. Мы действительно меньше общаемся вживую. Здесь зависит уже от взрослых, как они борются со своей зависимостью от телефона, и могут ли помочь ребенку справиться с этим. А детям нужно помогать: находить им занятия, другие возможности реализовать себя, играя с ними, показывая им мир, гуляя с ними и так далее. Раньше проще было — вышел утром во двор и, тусишь там до вечера, родители не боялись за нас. А сейчас такое время, что ребенка страшно одного отпускать на детскую площадку без присмотра.
— Вы любили ходить в школу? Какие у вас были любимые предметы?
— Честно? Не любил, потому что нужно было вставать очень рано и добираться до школы на двух автобусах. А я стопроцентная «сова». Это была школа с углубленным изучением английского языка и находилась далеко от дома. Меня отправили в первый класс в 6 лет и, признаюсь, было тяжеловато. Поэтому Ваня и Федя пошли в школу в 7 лет. Всему свое время.
Моим любимым предметом был труд. Очень любил заниматься деревом, вытачивать на станке какие-то деревянные детальки, поделки из оргстекла. Я и сейчас люблю делать что-либо своими руками. Это у меня от отца, который все время что-то конструировал, придумывал. Родители, кстати, сохранили многие мои школьные поделки: какие-то розочки из металла, деревянные конструкции — это так трогательно. Еще в школе, на занятиях в УПК (учебно-производственном комплексе) обучился на автослесаря 2 разряда. И в 14 лет полностью перебрал папин запорожец, который был не на ходу: двигатель, коробку передач, полностью разобрал-собрал и поменял поршневую систему… Надо сказать, все заработало, автомобиль поехал! Помню, как меня распирала гордость от результата.
— Ваших родителей часто вызывали в школу?
— Папу помню в школе всего один раз. Понес мне забытую сменку, и на свою беду столкнулся в коридоре с учительницей истории, она ему устроила такую обструкцию, что желание ходить к учителям у него пропало. Помню его фразу: « Ну и злюка ваша историчка!». Папы, к сожалению, очень рано не стало, так что всё легло на плечи мамы: она приходила в школу, когда меня не хотели аттестовывать, всё по той же истории. Пыталась достучаться до педагога, объяснить, что у нее достойный сын и знающий. Я, кстати, всё знал, но настолько боялся эту учительницу, что замыкался и просто смотрел на нее, как кролик на удава. Ужас, никому не пожелаю таких садистов-педагогов. Но учителя бывают разными, есть те о которых вспоминаю с улыбкой и теплом — они в моем сердце на всю жизнь.
— А к вашим мальчикам вызывали?
— В школу к детям не вызывали, а приглашали. В основном для того, чтобы провести какие-то праздники вместе с учителями, учениками и родителями. В одной и второй школе, где учатся дети, устраивают замечательные праздники. Поздравляют учителей, мам, и девочек с 8 Марта, мальчиков и пап с 23 Февраля. Готовят классные программы: поют, стихи читают, танцуют. Конечно, я посещал родительские собрания и не раз. Участвовал в организационных вопросах, слушал о достижениях детей, общался с педагогами. Это важная обязанность всех родителей.
— Чего на ваш взгляд не хватает современным детям?
— Мне кажется, что любым детям во все времена не хватает любви. Детей невозможно перелюбить. Попрошу не путать со словом избаловать — это другое. Ведь всех нас, и взрослых в том числе, двигает и развивает в этом мире любовь.