Денис Матросов: «Современным детям очень не хватает любви»

— Как учатся дети?

— Хорошо, слава богу! Федор закончил первый класс на одни пятерки, это в том числе заслуга его учительницы Валентины Алексеевны. Я с большим удовольствием занимаюсь с Федей на обучающей интернет-платформе. Мы поняли ее эффективность во время пандемии, по ней еще Ваня учился. В итоге я стал обучать и Федю, ему очень нравится, что там все в игровой форме. Вместо компьютерных игрушек он увлекается учебой и ему все нравится. В итоге, с помощью электронного обучения он уже прошел программу второго класса, так что ему будет легко в этом году. В школу Федя пошел с радостью. У него там друзья, разнообразные игровые программы, интересные мероприятия.

Ваня в этом году идет в седьмой класс. Как время быстро летит! Кажется совсем недавно только в первый класс его вели. Он очень серьезно увлекается самолетами, мечтает стать пилотом. Очень много читает об этом, ходит на профессиональные авиатренажеры и даже уже закончил два серьезных курса. Федя активно интересуется актерством, снялся в комедийном сериале в эпизоде со Стасом Дужниковым. Мне кажется, он способный мальчишка. Но, я не стремлюсь, чтобы он становился актером или как-то связывал свою жизнь с этой деятельностью. Вот, если он станет продюсером, прекрасно, порадует папу. А вообще, он сейчас говорит, что будет поваром.

— Хотели бы, чтобы ваши сыновья пошли по вашим стопам и стали профессиональными актерами?

— Мне бы этого не хотелось. Актерская профессия, к сожалению, расшатывает психику взрослых, а что уж говорить о детях. Детям надо наоборот помогать сохранить свое здоровое «я». Много об этом говорю и предостерегаю родителей, особенно тех мам и пап, которые хотят скорее затащить детей в мир театра или кино. Остановитесь, поймите, нет больше ни одной профессии в мире, которая учит так умышленно расшатывать свою психику. В нее лучше идти с возрастом, после какого-то базового образования, набравшись основных знаний, понимая, что ты без актерства жить не можешь, тогда уже, пожалуйста, пробуй и иди. Конечно, я не буду препятствовать своим детям в их выборе.

Они оба снимались в кино, попробовали. И в театре бывают, знают, что это такое и как все там происходит. Я их часто беру на репетиции в свой театр (прим. Театр Дениса Матросова) . Этой осенью у нас аж две большие премьеры — «Салон красоты, или о чем говорят женщины» и «Сирано де Бержерак». Парни с большим удовольствием наблюдали за процессом создания наших постановок.

Скорее я бы хотел, чтобы они пошли по моим стопам как театрального продюсера. Это гораздо интереснее. Ты сам решаешь: с кем работать, как работать, с каким произведением, какой спектакль ставить. У нас в театре именно такая атмосфера: создаем то, что хочется делать нам, а не по чьей-то указке.