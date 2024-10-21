Иосиф Пригожин разъяснил иск к сыну Валерии на 56 миллионов рублей: «Раздувают для громкости»

Обычно Валерия во всем помогает своим детям. Однако дочка Шена и сыновья от Александра Шульгина давно стали взрослыми. Но недавно у Арсения начались суды. На него решил подать иск Валентин Демчук, который требует, чтобы ему заплатили 56 миллионов рублей. Он утверждает, что молодой бизнесмен заключил договор займа, но деньги так и не отдал. Сам Арсений не комментирует этот случай. Однако о случившемся высказался муж певицы Валерии Иосиф Пригожин. Он считает, что между предпринимателями часто возникают такие вопросы.

«Кто-то заинтересован в раздувании этого вопроса, используя при этом для громкости наши имена», – уверен продюсер, пишет mk.ru.

По словам Пригожина, вопрос Арсений уже урегулировал. Также он добавил, что в Эмиратах есть закон, согласно которому если в СМИ пишут порочащую информацию о любом человеке в ОАЭ, утверждая какой-либо факт до решения суда, то за это может грозить тюремное заключение на срок до двух лет или штраф до 20 000 дирхамов. Продюсер заявил, что такой закон надо принять и в России.