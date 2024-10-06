Алев не воскреснет: актриса Мюдже Узман променяла «Клюквенный щербет» на более выгодный проект, а продюсеры не стали искать ей замену

Поклонники турецкого мегахита «Клюквенный щербет» до последнего надеялись, что третий сезон сериала не претерпит такие серьезные изменения в касте, как заявлялось. По слухам, более пяти героев должны были выбыть из состава, в том числе и Алев Арслан — одна из главных героинь и большая любимица фанатов проекта.

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Тем не менее новая серия «Клюквенного щербета» забрала у народа последнюю надежду. Актриса Мюдже Узман (Алев Арслан) действительно больше не появится в сериале. Не досчитались зрители и несколько других, не менее любимых персонажей.