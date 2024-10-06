Алев не воскреснет: актриса Мюдже Узман променяла «Клюквенный щербет» на более выгодный проект, а продюсеры не стали искать ей замену

Поклонники турецкого мегахита «Клюквенный щербет» до последнего надеялись, что третий сезон сериала не претерпит такие серьезные изменения в касте, как заявлялось. По слухам, более пяти героев должны были выбыть из состава, в том числе и Алев Арслан — одна из главных героинь и большая любимица фанатов проекта.
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Тем не менее новая серия «Клюквенного щербета» забрала у народа последнюю надежду. Актриса Мюдже Узман (Алев Арслан) действительно больше не появится в сериале. Не досчитались зрители и несколько других, не менее любимых персонажей.
Семь актеров покинули каст турецкого мега-хита «Клюквенный щербет»
В первых двух сериях поклонники сериала попрощались не только с Алев. Но если сестра Кывылджим умерла при родах, то остальные персонажи просто «разъехались». Чимен — учиться в Голландию, Умут — строить музыкальную карьеру, а Рюзгар — залечивать сердечные раны в Лондон. Так что теоретически эти герои еще смогут вернуться — была бы на то воля шоураннеров и самих актеров.
Мужчины Нурсемы — Умут и Рюзгар — покинули «Клюквенный щербет» в третьем сезоне. Фото: Gold Film / скриншот
Трое актеров покинули каст еще во втором сезоне. Персонажи Эртугрул-Бей и Михри также «уехали» в другую страну и в третьем сезоне обратно не вернулись. А вот возрастной актер Сеттар Танрыоген, который изначально играл Абдулу-Бея (Апо), попал в больницу после кровоизлияния в мозг, был в критическом состоянии и перенес две операции — еще в начале 2024 года.
Создатели «Щербета» до последнего надеялись, что актер восстановится и вернется к роли. Для этого они даже поместили главного персонажа на карантин — в мире сериала возлюбленный Алев находился в отдельной комнате за закрытыми дверьми. Но в итоге Апо пришлось заменить. Новую версию главы семейства Унал теперь играет Ахмет Мюмтаз Тайлан.
Ахмет Мюмтаз Тайлан в Сеттар Танрыоген в роли Апо. Фото: Gold Film / скриншот
На что Мюжде Узман променяла «Клюквенный щербет»
Все просто. Актриса подписала контракт на съемки в новом турецком сериале «Любовь, брак, развод». Поклонники «Клюквенного щербета» остались недовольны решением Узман. Ранее сообщалось, что турецкая актриса покидает каст из-за чрезмерной перегрузки и проблем со здоровьем.
Весной 2024 года экранная Алев была экстренно госпитализирована прямо со съемочной площадки. У нее случился неожиданный приступ астмы. В больнице знаменитости сделали капельницу и вынесли вердикт — перестать работать на износ. Как видно, Узман по-своему прислушалась к медикам.
Соцсети Мюдже завалили гневные комментарии и обвинения в предательстве. Сама актриса не рассказывает, почему она покинула хитовый проект. Возможно, в новом сериале она видит больше выгоды для своей карьеры, амбиций или кошелька.
Ни Алев, ни Чимен в третьем сезоне «Клюквенного щербета» зрители не увидели. Фото соцсети Мюдже Узман
Поклонники «Клюквенного щербета» познакомились с двумя новыми персонажами
В конце второго сезона зрителям показали таинственную незнакомку в особняке Гирая. Намек поняли, это новый важный персонаж. Но кто его будет играть? На тот момент актриса не была объявлена. По простой причине: переговоры с весьма амбициозными турецкими женщинами-актрисами на эту роль только велись.
Поклонники гадали и делали самые безумные предположения. В третьем сезоне любимого сериала хотели даже видеть Ханде Эрчел — цветочницу Эду из другого турецкого хита — «Постучись в мою дверь». Но эта мегазвезда точно не согласилась бы на второплановую роль, заключили диванные критики.
Так и получилось, по крайней мере с мачехой (и по совместительству с любовницей) Гирая. Воплотить Хевес на экране согласилась роскошная Шебнем Донмез. Еще зрители познакомились с кузиной Кывылджим из Измира — Мэри. Ее играет актриса Шебнем Бозоклу («Личность», «Гамлет»).
Зрители уже познакомились с новыми персонажами — коварной Хевес и добродушной Мэри. Фото: Gold Film / скриншот
Далее по сюжету Уналы будут только сближаться с семьей Геркем. Актриса Сервет Пандур сыграет Хаджи Асуде, новую женщину, на которой женится Ресул (Мурат Эрджанли), отец Геркем. Она же предстанет перед зрителями и как мать Фираза, которого, по слухам, сыграет Батухан Юзгюлеч и который заполнит пустоту в сердце Нурсемы.
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