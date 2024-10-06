Алев не воскреснет: актриса Мюдже Узман променяла «Клюквенный щербет» на более выгодный проект, а продюсеры не стали искать ей замену

Актриса Мюдже Узман в роли Алев Арслан. Фото: Gold Film / скриншот

Создатели турецкого сериала уже искали другого актера для персонажа Апо, но ради любимицы Алев на это не пошли.

Поклонники турецкого мегахита «Клюквенный щербет» до последнего надеялись, что третий сезон сериала не претерпит такие серьезные изменения в касте, как заявлялось. По слухам, более пяти героев должны были выбыть из состава, в том числе и Алев Арслан — одна из главных героинь и большая любимица фанатов проекта.

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Тем не менее новая серия «Клюквенного щербета» забрала у народа последнюю надежду. Актриса Мюдже Узман (Алев Арслан) действительно больше не появится в сериале. Не досчитались зрители и несколько других, не менее любимых персонажей.

Семь актеров покинули каст турецкого мега-хита «Клюквенный щербет»

В первых двух сериях поклонники сериала попрощались не только с Алев. Но если сестра Кывылджим умерла при родах, то остальные персонажи просто «разъехались». Чимен — учиться в Голландию, Умут — строить музыкальную карьеру, а Рюзгар — залечивать сердечные раны в Лондон. Так что теоретически эти герои еще смогут вернуться — была бы на то воля шоураннеров и самих актеров.

Мужчины Нурсемы — Умут и Рюзгар — покинули «Клюквенный щербет» в третьем сезоне. Фото: Gold Film / скриншот

Трое актеров покинули каст еще во втором сезоне. Персонажи Эртугрул-Бей и Михри также «уехали» в другую страну и в третьем сезоне обратно не вернулись. А вот возрастной актер Сеттар Танрыоген, который изначально играл Абдулу-Бея (Апо), попал в больницу после кровоизлияния в мозг, был в критическом состоянии и перенес две операции — еще в начале 2024 года.

Создатели «Щербета» до последнего надеялись, что актер восстановится и вернется к роли. Для этого они даже поместили главного персонажа на карантин — в мире сериала возлюбленный Алев находился в отдельной комнате за закрытыми дверьми. Но в итоге Апо пришлось заменить. Новую версию главы семейства Унал теперь играет Ахмет Мюмтаз Тайлан.

Ахмет Мюмтаз Тайлан в Сеттар Танрыоген в роли Апо. Фото: Gold Film / скриншот

На что Мюжде Узман променяла «Клюквенный щербет»

Все просто. Актриса подписала контракт на съемки в новом турецком сериале «Любовь, брак, развод». Поклонники «Клюквенного щербета» остались недовольны решением Узман. Ранее сообщалось, что турецкая актриса покидает каст из-за чрезмерной перегрузки и проблем со здоровьем.

Весной 2024 года экранная Алев была экстренно госпитализирована прямо со съемочной площадки. У нее случился неожиданный приступ астмы. В больнице знаменитости сделали капельницу и вынесли вердикт — перестать работать на износ. Как видно, Узман по-своему прислушалась к медикам.

Соцсети Мюдже завалили гневные комментарии и обвинения в предательстве. Сама актриса не рассказывает, почему она покинула хитовый проект. Возможно, в новом сериале она видит больше выгоды для своей карьеры, амбиций или кошелька.

Ни Алев, ни Чимен в третьем сезоне «Клюквенного щербета» зрители не увидели. Фото соцсети Мюдже Узман

Поклонники «Клюквенного щербета» познакомились с двумя новыми персонажами

В конце второго сезона зрителям показали таинственную незнакомку в особняке Гирая. Намек поняли, это новый важный персонаж. Но кто его будет играть? На тот момент актриса не была объявлена. По простой причине: переговоры с весьма амбициозными турецкими женщинами-актрисами на эту роль только велись.

Поклонники гадали и делали самые безумные предположения. В третьем сезоне любимого сериала хотели даже видеть Ханде Эрчел — цветочницу Эду из другого турецкого хита — «Постучись в мою дверь». Но эта мегазвезда точно не согласилась бы на второплановую роль, заключили диванные критики.

Так и получилось, по крайней мере с мачехой (и по совместительству с любовницей) Гирая. Воплотить Хевес на экране согласилась роскошная Шебнем Донмез. Еще зрители познакомились с кузиной Кывылджим из Измира — Мэри. Ее играет актриса Шебнем Бозоклу («Личность», «Гамлет»).

Зрители уже познакомились с новыми персонажами — коварной Хевес и добродушной Мэри. Фото: Gold Film / скриншот

Далее по сюжету Уналы будут только сближаться с семьей Геркем. Актриса Сервет Пандур сыграет Хаджи Асуде, новую женщину, на которой женится Ресул (Мурат Эрджанли), отец Геркем. Она же предстанет перед зрителями и как мать Фираза, которого, по слухам, сыграет Батухан Юзгюлеч и который заполнит пустоту в сердце Нурсемы.

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