«Ханде — красотка, всех там порвет»: в Сети обсуждают новый каст третьего сезона сериала «Клюквенный щербет»

Екатерина • Раскрываю потенциал: «Так интересно! Ханде в роли невестки Пембе — это будет вау!»

Zamira: «О, только не она, надоела уже».

Olga_alsh: «Не, не невестка Пембе, я думаю с женитьбой Фатих пока завязал. Эта девушка (таинственная), которая с бойфрендом Доа в конце серии разговаривала, может отлично подойти для это роли».

Алина Харитонова: «Самое главное, чтобы Омера оставили и Кывылджым».

Rz: «Так она же в другом сериале снимается, с Барыш Ардуч».

Даша: «Еще ходили слухи, что она будет в «Зимородке», окажется дочерью Ифакат, так что думаю, это ложь, Ханде не согласится на второстепенную роль».

Tatyana: «А я не смогла смотреть «Зимородок» — орут постоянно друг на друга. А «Клюквенный щербет», мммм, тут, да, интриги».

Леся: «Не надо сюда уже и Ханде».

Евгения: «А может, это та, которая готовила ужин? В последней серии».

Пахнова: «А я думала, это мачеха или мама Герая».

Ekaterina Kondrashonok: «Ханде в прошлом сезоне уже отправляли в «Зимородок». Конечно же, она не будет сниматься ни в одном из этих двух сериалов».

Анна: «Ханде туда что-то не очень вписывается…»

Albina: «Ханде — красотка, всех там порвет».