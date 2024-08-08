«Ханде — красотка, всех там порвет»: в Сети обсуждают новый каст третьего сезона сериала «Клюквенный щербет»
Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь» / «Кинопоиск»
Звезда «Постучись в мою дверь» — желанная гостья в других турецких проектах.
Поклонники турецких мелодрам готовятся к хорошим новостям. Стало известно, что 28 августа начнутся съемки нового сезона сериала «Клюквенный щербет». Все держится в строгой секретности. Но слухами мир полон.
В Сети уже писали о том, что к звездному касту может присоединиться актриса Демет Оздемир. Новость на уровне сплетен, как и новый вброс. Теперь все обсуждают другую кандидатуру — не менее масштабную и потрясающую.
Персонаж сериала — Кывылджым Ханым. Фото: скриншот из сериала «Клюквенный щербет» / «Кинопоиск»
Звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел присоединится к касту сериала «Клюквенный щербет», прошел слух
Об этом мечтают многие. Ханде Эрчел в роли строптивой цветочницы, которая очаровала своей непосредственностью молодого и красивого бочага Серкана Болата, стала для российских телезрительниц прямо-таки родной. Ее харизма бы здорово украсила жизнь семьи Унал, но, к сожалению, это маловероятно. В Сети взвесили все за и против.
Анастасия Моисеенко: «Героиня Ханде порвала бы всех».
Яночка Блогер: «Это стоит внимания».
Мария | Ретриты | Медитации: «Интригующая новость! Надеюсь, новая история будет захватывающей».
Regina Geranina: «Поскорее бы уже вышел новый сезон».
Актер Сеттар Танрыоген не смог вернуться к съемкам из-за проблем со здоровьем. Фото: скриншот из сериала «Клюквенный щербет» / «Кинопоиск»
Екатерина • Раскрываю потенциал: «Так интересно! Ханде в роли невестки Пембе — это будет вау!»
Zamira: «О, только не она, надоела уже».
Olga_alsh: «Не, не невестка Пембе, я думаю с женитьбой Фатих пока завязал. Эта девушка (таинственная), которая с бойфрендом Доа в конце серии разговаривала, может отлично подойти для это роли».
Алина Харитонова: «Самое главное, чтобы Омера оставили и Кывылджым».
Rz: «Так она же в другом сериале снимается, с Барыш Ардуч».
Даша: «Еще ходили слухи, что она будет в «Зимородке», окажется дочерью Ифакат, так что думаю, это ложь, Ханде не согласится на второстепенную роль».
Tatyana: «А я не смогла смотреть «Зимородок» — орут постоянно друг на друга. А «Клюквенный щербет», мммм, тут, да, интриги».
Леся: «Не надо сюда уже и Ханде».
Евгения: «А может, это та, которая готовила ужин? В последней серии».
Пахнова: «А я думала, это мачеха или мама Герая».
Ekaterina Kondrashonok: «Ханде в прошлом сезоне уже отправляли в «Зимородок». Конечно же, она не будет сниматься ни в одном из этих двух сериалов».
Анна: «Ханде туда что-то не очень вписывается…»
Albina: «Ханде — красотка, всех там порвет».
Персонаж Алев покидает сериал, по сюжету — в Берлин. Фото: скриншот из сериала «Клюквенный щербет» / «Кинопоиск»
В общем, разведывательная бригада Интернета уже вовсю готова шпионить за соцсетями своих турецких кумиров, чтобы первыми узнать сочные подробности со съемочной площадки.