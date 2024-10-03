Прорастает травой и уходит в забвение: состояние могилы Марлена Хуциева накануне его столетия вызывает отчаяние

Москва. Троекуровское кладбище. Могила певицы Юлии Началовой. Ухоженное захоронение так рано ушедшей из жизни певицы, ангел, взывающий к молитвенной тишине... Ее хоронили в один день с великим режиссером (21 марта 2019 года), которым восхищался сам Феллини. Марлена Хуциева знал весь Советский Союз. Его обожали в Италии и других странах мира.
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Но спустя всего пять лет его захоронение выглядит неухоженно. Над ним нет памятника, а соседняя могила, которая, возможно, принадлежит его любимой супруге Ирине Семеновой, и вовсе стоит без опознавательной подписи. Здесь покоится с миром тот, без кого не случилась бы «Весна на Заречной улице», «Гори, гори, моя звезда» и многих других великолепных фильмов. Но скоро об этом будут знать лишь единицы.
Как сейчас выглядит могила Марлена Хуциева
Скромный крест, табличка. В этом плане ничего не изменилось с тех пор, как великого режиссера не стало. Марлен Хуциев ушел из жизни 19 марта 2019 года.
Могила Марлена Хуциева. Фото: соцсети / фото Акима Салбиева
«Примите искренние соболезнования, слова поддержки и участия в связи со смертью Вашего отца. Марлен Мартынович Хуциев был талантливым, неординарным, бесконечно преданным своему призванию человеком, подлинным Мастером и Творцом», — стенографировал Кремль слова президента России сыну покойного. А еще сказал, что память о нем останется в сердцах навсегда…
Впервые вопрос о состоянии захоронения был поднят в день 95-летия Марлена Мартыновича. На Троекуровском кладбище, где покоится мастер, до сих пор не был установлен памятник. Вопросительные взгляды поклонников были обращены к Союзу кинематографистов России. Но те только руками развели. Нельзя, мол, ставить памятники без согласия родственников. А так бы давно приняли все необходимые меры.
Родственники Марлена Хуциева
У Марлена Хуциева и его жены Ирины Семеновой остался единственный сын Игорь и внучка Нина. Он стал режиссером, как отец, а она — переводчиком. Никаких комментариев и публичных заявлений по поводу именитого родственника от них в Сети разыскать попросту невозможно, а интернет, как известно, помнит все. Действительно ли они не дали согласия на установку памятника, почему сами не позаботились о благоустройстве могил — ответа нет.
Марлен Хуциев в молодости. Фото: Global Look Press
Изначально не то кладбище
Но в целом история с похоронами Марлена Хуциева довольно странная. Многие считали, что более уместным стало бы похоронить режиссера на Новодевичьем кладбище. Письмо с прошением на имя президента России подписали Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, Николай Досталь. Соответствующий департамент был готов дать добро, но внезапно вмешался сын режиссера.
«Сын ездил на Троекурово и выбрал это место, там же будет захоронена ранее скончавшаяся супруга Марлена. Про письмо режиссеров с просьбой о захоронении нам известно, но на уровне семьи режиссера было принято другое решение», — заявил собеседник РБК пять лет назад.
В итоге все сделали по воле Игоря Марленовича. Казалось бы, вполне логично, что упорное отстаивание собственного варианта было необходимым по какой-то причине. Например, проще и удобнее навещать и ухаживать за местом захоронения знаменитого отца. Но это оказались беспочвенные предположения.
Марлен Хуциев за работой. Фото: Global Look Press
Что дальше?
Кто и как будет благоустраивать могилу Хуциева — на кладбище разводят руками. Никаких изменений без одобрения родственников вносить не в праве. Поклонники переживают, а от родственников в ответ тишина. Вполне возможно, в 2025 году, когда Марлену Хуциеву исполнится 100 лет, а его имя будет громко и торжественно звучать на самом высоком уровне, его могила так и продолжит прорастать травой и погружаться в забвение.
Кстати, 1 октября 2024 года состоялась презентация книги «Марлен. Марлен Хуциев в воспоминаниях друзей и коллег, документах и фотографиях». В анонсе на сайте Центра Вознесенского есть перечень тех, кто активно над ней трудился и дал согласие участвовать в торжественном мероприятии. Игорь Хуциев отмечен одним из первых в списке.
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