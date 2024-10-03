Прорастает травой и уходит в забвение: состояние могилы Марлена Хуциева накануне его столетия вызывает отчаяние

Москва. Троекуровское кладбище. Могила певицы Юлии Началовой. Ухоженное захоронение так рано ушедшей из жизни певицы, ангел, взывающий к молитвенной тишине... Ее хоронили в один день с великим режиссером (21 марта 2019 года), которым восхищался сам Феллини. Марлена Хуциева знал весь Советский Союз. Его обожали в Италии и других странах мира.

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Но спустя всего пять лет его захоронение выглядит неухоженно. Над ним нет памятника, а соседняя могила, которая, возможно, принадлежит его любимой супруге Ирине Семеновой, и вовсе стоит без опознавательной подписи. Здесь покоится с миром тот, без кого не случилась бы «Весна на Заречной улице», «Гори, гори, моя звезда» и многих других великолепных фильмов. Но скоро об этом будут знать лишь единицы.

Как сейчас выглядит могила Марлена Хуциева

Скромный крест, табличка. В этом плане ничего не изменилось с тех пор, как великого режиссера не стало. Марлен Хуциев ушел из жизни 19 марта 2019 года.