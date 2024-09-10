Родственники пропавшего заслуженного артиста России Евгения Важенина обратились в СК в Новосибирске

Накануне стало известно, что пропал Евгений Важенин. Он много лет строил карьеру актера. Год назад народный артист РФ вышел на пенсию. Последний раз родные с ним смогли поговорить в начале лета. Дочь артиста Кристина призналась, что тогда он находился на даче.

«Настроение у него было бодрое, про здоровье сказал, что все хорошо, даже немного бегает по утрам. Но с тех пор и до сегодняшнего дня у меня нет с ним никакой связи», — пояснила наследница звезды.

Однако после того она не смогла с ним выйти на связь. Телефон Важенина отключен. Она также успела связаться с сестрами отца, которые заявили, что тоже с ним не разговаривали все лето. До сих пор Кристина ничего не знает о состоянии здоровья папы и его местонахождении.

Журналисты пообщались с женой Евгения Ольгой, которая заявила, что он находится в больнице. Однако она не раскрыла, в каком именно заведении лежит актер и какой у него диагноз. Дочка Важенина обзванивала больницы, но это не дало никаких результатов.

«Такого пациента в больницах Ленинского района города нет», — сообщила она « МК ».

Родные актер обратились с заявлением в Следственный комитет Новосибирска. Они надеются, что найдут 77-летнего Евгения.