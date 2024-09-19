Бородина и Сердюков заговорили о свадьбе, Дана Борисова поскандалила с журналисткой, а Лерчек сидела на кортах: как прошла презентация шоу «Звезды в джунглях»

В Москве прошла презентация шоу «Звезды в джунглях», которую посетила корреспондент Teleprogramma.org. Проект собрал всех тех, кого действительно жаждали видеть представители СМИ. Так,
Дана Борисова — журналистке: «Девушка, вы кто и откуда?»
На премьеру шоу пришла и телеведущая
Один из вопросов, с которым обратились к Дане представители СМИ, касался личной жизни участников. Мол, случались ли на шоу амурные истории, на что Борисова честно призналась, что рано выбыла из проекта. И ничего не знает ни о сексе, ни о любовниках.
Досталось и одной журналистке, которая принялась расспрашивать Дану об одном знаменитом препарате для похудения. Однако Борисова отреагировала на это довольно резко.
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«Мама дорогая! «Оземпик» я не колю восемь месяцев. Девушка, вы кто и откуда? Каждый ваш вопрос скучный. Все, я вас отпускаю», — обратилась Дана к представительнице СМИ.
Великолепную форму после недавних родов
По словам Марии, сейчас она весит 48 килограммов и пришла в ту форму, в которой находилась до родов. Для этого она занималась в спортзале, посещала бассейн и не ела за двоих, как это случается с некоторыми беременными.
Ксения Бородина: «На месте жены Натана я бы развелась тут же»
Большой ажиотаж вызвало появление
Влюбленные признались, что счастливы и даже не реагируют на хейтеров.
Журналисты не удержались и от того, чтобы не задать паре вопрос: «А когда, собственно, свадьба?»
«Много будете знать, плохо будете спать. Я за вас переживаю», — иронично сказал Николай Сердюков.
«Но не сейчас. Ни в данную минуту», — ответила на этот вопрос Ксения Бородина.
Обсудили представители СМИ и слухи о романе блогера Лерчек и рэпера Натана. В Интернете появлялось фото, где они запечатлены вместе и явно наслаждаются обществом друг друга.
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Насколько я знаю, у Натана есть двое детей и супруга, — сказал Николай Сердюков. — А что касается фото, мы же не знаем, что там случилось на самом деле. Возможно, были созданы определенные условия.
— Но на месте жены Натана я бы развелась тут же, — добавила Ксения Бородина.
— А чем вы любите заниматься в свободное время? — вернулись журналисты к основному вопросу
— Вас интересует — по ночам? А если днем, то классно проводить время: гулять, ходить на экскурсии, в кино, — опять пустил в ход иронию Николай Сердюков.
— Но мы в основном тусуемся в компаниях. Друзья, приятели приглашают нас на дни рождения, тусовки, — продолжила Ксения Бородина. — И тут мы сходили на свидание вдвоем. У Николая хорошее чувство юмора, мне было смешно. Я упала со стула.
— А я сломал каблук! — отшутился Сердюков.
Презентацию шоу
Она надела бюстье с воланами и черную юбку в пол. Видимо, Лерчек пребывала в хорошем настроении, потому что она позировала фотографам, сидя на корточках. По крайней мере, в таком виде ее запечатлела корреспондент Teleprogramma.org.
Лерчек (на фото слева). Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Михаил Галустян признался в обмане участников
Но гвоздем программы, несомненно, стало появление ведущих шоу «Звезды в джунглях» Ольги Бузовой и Михаила Галустяна.
Ольга оделась в соответствии с тематикой мероприятия — в мини-платье с кружевом-кроше по фигуре малинового и оранжевого оттенков, оранжевый жакет. Образ дополнили массивные украшения: колье и серьги.
Михаил признался, что в ходе съемок программы ведущим приходилось идти на хитрость. Например, говорить участникам, что в одном месте точно нет видеокамер. И, мол, там можно вести себя непринужденно! А они как раз там и находились.
Кстати, состав участников проекта «Звезды в джунглях»
Так, на стойкость, выносливость и умение коммуницировать себя проверят рэпер Натан (Натан Миров), стендап-комик Филипп Воронин, актер Александр Волохов, юморист Игорь Чехов, актер Даниил Вахрушев, телеведущая
Кроме того, Михаил Галустян
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