Бородина и Сердюков заговорили о свадьбе, Дана Борисова поскандалила с журналисткой, а Лерчек сидела на кортах: как прошла презентация шоу «Звезды в джунглях»

В Москве прошла презентация шоу «Звезды в джунглях», которую посетила корреспондент Teleprogramma.org. Проект собрал всех тех, кого действительно жаждали видеть представители СМИ. Так, Мария Погребняк впервые появилась на публике после рождения четвертого сына, а Ксения Бородина представила своего мужчину Николая Сердюкова.

Дана Борисова — журналистке: «Девушка, вы кто и откуда?»

На премьеру шоу пришла и телеведущая Дана Борисова , которая редко балует светскую публику своим появлением. Она облачилась в черный блестящий топ-сетку и джинсы.

Один из вопросов, с которым обратились к Дане представители СМИ, касался личной жизни участников. Мол, случались ли на шоу амурные истории, на что Борисова честно призналась, что рано выбыла из проекта. И ничего не знает ни о сексе, ни о любовниках.

Досталось и одной журналистке, которая принялась расспрашивать Дану об одном знаменитом препарате для похудения. Однако Борисова отреагировала на это довольно резко.