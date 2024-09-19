Кто по национальности хозяйка «Вайлдберриз»?

Это сейчас Татьяну и Владислава Бакальчук обсуждают наравне со звездами шоу бизнеса. А раньше богатейшая женщина России вместе с супругом целенаправленно держались подальше от медийности. Да так успешно, что многие до сих пор не знают, кто Татьяна Бакальчук по национальности.

В девичестве Татьяна Ким — кореянка. Она родилась 16 октября 1975 года в городе Грозный, в семье советских корейцев — учителя начальных классов и инженера. Девочка была старшим ребенком в семье, присматривала за братом и сестрой.

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В интервью Светлане Бондарчук Татьяна признавалась, что вовсе не сразу преодолела комплексы, связанные с происхождением. Во-первых, она никогда не думала, что станет многодетной матерью (у Бакальчук — семь детей ). Потому что в детстве ей доводилось сталкиваться с предвзятым отношением окружающих, что многодетные — значит бедные.

Во-вторых, в юности Татьяне не нравился восточный разрез глаз, которым одарила ее природа. Однако дочери научили женщину по-другому смотреть на себя в зеркало. Девочки рады особенностям своих век, потому что сейчас такое в тренде, и многие даже делают пластические операции, чтобы добавить взгляду экзотики.