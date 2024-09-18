Сталкивалась с буллингом, изучает испанский и строит кинокарьеру: как живет дочь Сергея Жукова

15-летняя певица и актриса Ника Жукова потихоньку начинает обретать самостоятельный статус звезды. Она снимается в видеоклипах отца и играет главную роль в сериале, которые поднимает самые насущные подростковые проблемы.

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Чем увлекается Ника Жукова

Ника появилась на свет в семье солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и участницы группы «Сливки» Регины Бурд 18 ноября 2008 года. Помимо Ники, в семье также подрастают мальчишки Энджел, Мирон и Эван.

С пяти лет девочка стала заниматься гимнастикой. Также она увлекается современным танцем контемпорари. Творческий график Ники расписан буквально по минутам. Она уже практически в совершенстве владеет английским языком, изучает испанский. Кстати, обучается девушка на дому.

Но основной упор Ника Жукова все-таки делает на актерских данных. Так, она занималась в Детском музыкальном театре юного актера, играла в спектакле «Оливер Твист» и даже пробовала себя в роли ведущей прогноза погоды.

В кинематографе же Ника дебютировала в 2022 году. В комедии «Артек. Большое путешествие» она воплотила образ воспитанницы здравницы.