Сталкивалась с буллингом, изучает испанский и строит кинокарьеру: как живет дочь Сергея Жукова

15-летняя певица и актриса
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Чем увлекается Ника Жукова
Ника появилась на свет в семье солиста группы «Руки Вверх!»
С пяти лет девочка стала заниматься гимнастикой. Также она увлекается современным танцем контемпорари. Творческий график Ники расписан буквально по минутам. Она уже практически в совершенстве владеет английским языком, изучает испанский. Кстати, обучается девушка на дому.
Но основной упор Ника Жукова все-таки делает на актерских данных. Так, она занималась в Детском музыкальном театре юного актера, играла в спектакле «Оливер Твист» и даже пробовала себя в роли ведущей прогноза погоды.
В кинематографе же Ника дебютировала в 2022 году. В комедии «Артек. Большое путешествие» она воплотила образ воспитанницы здравницы.
Ника Жукова на съемках второго сезона сериала «Плакса». Фото: телеканал СТС
Ника Жукова в кино
А в 2023 году ее отец запустил в производство музыкальный сериал «Плакса».
Во время встречи с журналистами на съемочной площадке
В сериале «Плакса» Ника сыграла школьницу, которая переезжает в небольшой город Новоморск и сталкивается там с травлей. Пережить буллинг ей помогает собственная музыкальная группа. Кстати, одного из ее участников сыграл певец
На съемках сериала Ника рассказывала представителям СМИ, что научилась играть на гитаре и вплотную занялась вокалом. Тогда Жукова признавалась, что в школе сталкивалась с элементами буллинга.
Ника Жукова с отцом на съемках второго сезона сериала «Плакса». Фото: телеканал СТС
«Однажды у нас была школьная новогодняя постановка. И так получилось, что я играла главную роль. Но все недовольные начали сочинять, что я получила ее из-за папы», — отмечала Ника.
А недавно закончились съемки второй части сериала «Плакса», где главной героине уже предстоит научиться справляться с проявлениями звездной болезни.
Надо сказать, что Ника
А на концерте в честь 25-летия группы «Руки Вверх!» вместе с Энджелом исполнила новую версию композиции «Забери ключи».
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