Сталкивалась с буллингом, изучает испанский и строит кинокарьеру: как живет дочь Сергея Жукова

Ника Жукова на съемках второго сезона сериала «Плакса». Фото: телеканал СТС

Ника Жукова уже вовсю реализует свой творческий потенциал.

15-летняя певица и актриса Ника Жукова потихоньку начинает обретать самостоятельный статус звезды. Она снимается в видеоклипах отца и играет главную роль в сериале, которые поднимает самые насущные подростковые проблемы.

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Чем увлекается Ника Жукова

Ника появилась на свет в семье солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и участницы группы «Сливки» Регины Бурд 18 ноября 2008 года. Помимо Ники, в семье также подрастают мальчишки Энджел, Мирон и Эван.

С пяти лет девочка стала заниматься гимнастикой. Также она увлекается современным танцем контемпорари. Творческий график Ники расписан буквально по минутам. Она уже практически в совершенстве владеет английским языком, изучает испанский. Кстати, обучается девушка на дому.

Но основной упор Ника Жукова все-таки делает на актерских данных. Так, она занималась в Детском музыкальном театре юного актера, играла в спектакле «Оливер Твист» и даже пробовала себя в роли ведущей прогноза погоды.

В кинематографе же Ника дебютировала в 2022 году. В комедии «Артек. Большое путешествие» она воплотила образ воспитанницы здравницы.

Ника Жукова на съемках второго сезона сериала «Плакса». Фото: телеканал СТС

Ника Жукова в кино

А в 2023 году ее отец запустил в производство музыкальный сериал «Плакса».

Во время встречи с журналистами на съемочной площадке Сергей Жуков рассказывал, что идея сериала зародилась у него еще полтора года назад. Он всегда мечтал популяризировать живую музыку среди подростков, как это было во времена сериала «Ранетки», когда после выхода картины молодежь взялась за гитары.

В сериале «Плакса» Ника сыграла школьницу, которая переезжает в небольшой город Новоморск и сталкивается там с травлей. Пережить буллинг ей помогает собственная музыкальная группа. Кстати, одного из ее участников сыграл певец Ваня Дмитриенко.

На съемках сериала Ника рассказывала представителям СМИ, что научилась играть на гитаре и вплотную занялась вокалом. Тогда Жукова признавалась, что в школе сталкивалась с элементами буллинга.

Ника Жукова с отцом на съемках второго сезона сериала «Плакса». Фото: телеканал СТС

«Однажды у нас была школьная новогодняя постановка. И так получилось, что я играла главную роль. Но все недовольные начали сочинять, что я получила ее из-за папы», — отмечала Ника.

А недавно закончились съемки второй части сериала «Плакса», где главной героине уже предстоит научиться справляться с проявлениями звездной болезни.

Надо сказать, что Ника принимает участие и в клипах отца. Так, в 2017 году он снялась в видео на песню Сергея Жукова «Конфетка», посвященную взаимоотношениям музыканта и Регины Бурд, была задействована в клипе «Нам 17».

А на концерте в честь 25-летия группы «Руки Вверх!» вместе с Энджелом исполнила новую версию композиции «Забери ключи».

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