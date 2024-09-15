Хитрая «Комбинация»: как девичье ВИА получило славу, гастроли и сериал с Кологривым в главной роли

Премьера сериала «Комбинация» в сентябре этого года стала событием на стриминговых платформах. И дело не только в
Сейчас в тренде новый виток ретровейва. Для нынешнего поколения это отличная возможность посмотреть на своих мам, пап и их кумиров в условиях разрушения устоев, сексуальной революции, раскрепощенности и расширения границ.
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Сериал «Комбинация»
Секс был, есть и будет!
Не то чтобы в СССР секса не было. Тема была табуирована и со временем обрела некую сакральность. Но с приходом перестройки, он, как и вся прочая запрещенка советских людей, был дарован людям вновь.
Менталитет «Совка» пал под революцией, правда - сексуальной, на благо которой и начали трудиться участницы музыкального коллектива «Комбинация». Первый альбом был назван «Русские девочки» (1989 год).
Группа «Комбинация» была одной из самых популярных после перестройки. Фото: kombinaciya.com
Ночнушка ушла в народ
Не стоит думать, что у истоков группы стоит слащавая история про девушек, которые просто взяли и пришли к успеху за красивые глаза. Началось все с Александра Шишинина, который благодаря своему проекту стал продюсером с именем. Ему очень хотелось обзавестись своим личным «Миражом». Но только позабористее, поживее, провокационнее.
Почему его проект получил название «Комбинация»? На самом деле, это про сочетание музыки и стиля, а не про женское белье. Но версия с «ночнушечным» названием ушла в народ. Уж
Свои первые шаги к успеху девушки сделали в Саратове, там же обрели коллектив. Саратовское музыкальное училище подарило группе клавишницу Светлану Костыко (Зося) и гитаристку Татьяну Долганову. Из Энгельса к ним присоединилась бас-гитаристка Ольга Ахунова. Вскоре в коллектив пришла барабанщица — Юлия Козюлькова.
7 сентября 1988 года группа дала свой первый концерт. Этот день и принято считать Днем рождения «Комбинация». Буквально на следующий год они спели свою Russian Girl и добились востребованности в 60 концертов в месяц.
Александр Шишинин и солистки группы «Комбинация» 1990 год. Фото: kombinaciya.com
Лихие 90-е…
Извивающиеся девушки в мини, лосинах и с начесами сводили с ума публику. Продюсер же тщательно следил, чтобы они не отведали плодов свободной любви, которую и пропагандировали. Поэтому держал их в номерах под замком и запрещал употреблять спиртное.
Но от всего не убережешь. От желания уйти в сольное плавание - так точно не помогут никакие замки. Довольно быстро (в 1991 году)
При этом большая нагрузка была не самой страшной проблемой
В 1993 году был убит и сам Александр Шишинин. Ему было всего 30 лет. Продюсер встретился с убийцей в собственном подъезде. Известно, что ему угрожали неизвестные, но в те годы кто только не получал подобных угроз… За несколько дней до убийства он пришел в милицию за защитой. Шишинину предложили написать список недоброжелателей и он написал имена своих коллег. Бумагу сочли попыткой наделать конкурентам проблем и просто отправили в стол.
Спустя годы после распада «Комбинации» погибнет Юрий Дружков. Поэт, который написал слова для песен «Ксюша», «Два кусочка колбаски», «
Счастливый конец
Несмотря на все сложности группа продолжала выступать. Продюсером коллектива стал папа
В 2018 году команда отпраздновала свое 30-летие. А с премьерой сериала о них стали говорить с еще большей силой. Девушки-легенды сквозь года вновь слышат бурные овации, которые поклонники посылают им не только как задорному музыкальному коллективу, но и как стойким и непоколебимым, с виду нежным, но ярким и сильным росткам, которые выжили и расцвели в те самые, лихие 90-е.
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