Хитрая «Комбинация»: как девичье ВИА получило славу, гастроли и сериал с Кологривым в главной роли

Премьера сериала «Комбинация» в сентябре этого года стала событием на стриминговых платформах. И дело не только в Никите Кологривом , хотя безусловно, после «Слова пацана» и череды скандалов , многие хотят рассмотреть его таланты, что называется, под микроскопом.

Сейчас в тренде новый виток ретровейва. Для нынешнего поколения это отличная возможность посмотреть на своих мам, пап и их кумиров в условиях разрушения устоев, сексуальной революции, раскрепощенности и расширения границ.

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Сериал «Комбинация» тем и привлекает . Современные киноделы распробовали вкус к вещам, которых до сих пор немало в антресолях памяти, да и просто на антресолях. Со всего этого бережно сдувается пыль и отправляется зрителям в модной упаковке, на которую теперь горазды широкие возможности кинопроизводства.

Секс был, есть и будет!

Не то чтобы в СССР секса не было. Тема была табуирована и со временем обрела некую сакральность. Но с приходом перестройки, он, как и вся прочая запрещенка советских людей, был дарован людям вновь.