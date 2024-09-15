Хитрая «Комбинация»: как девичье ВИА получило славу, гастроли и сериал с Кологривым в главной роли

Группа «Комбинация» стала настолько легендарной, что в итоге получила свой сериал. Фото: Global Look Press

Под песни коллектива из 90-х зажигают до сих пор.

Премьера сериала «Комбинация» в сентябре этого года стала событием на стриминговых платформах. И дело не только в Никите Кологривом, хотя безусловно, после «Слова пацана» и череды скандалов, многие хотят рассмотреть его таланты, что называется, под микроскопом.

Сейчас в тренде новый виток ретровейва. Для нынешнего поколения это отличная возможность посмотреть на своих мам, пап и их кумиров в условиях разрушения устоев, сексуальной революции, раскрепощенности и расширения границ.

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Сериал «Комбинация» тем и привлекает. Современные киноделы распробовали вкус к вещам, которых до сих пор немало в антресолях памяти, да и просто на антресолях. Со всего этого бережно сдувается пыль и отправляется зрителям в модной упаковке, на которую теперь горазды широкие возможности кинопроизводства.

Секс был, есть и будет!

Не то чтобы в СССР секса не было. Тема была табуирована и со временем обрела некую сакральность. Но с приходом перестройки, он, как и вся прочая запрещенка советских людей, был дарован людям вновь.

Менталитет «Совка» пал под революцией, правда - сексуальной, на благо которой и начали трудиться участницы музыкального коллектива «Комбинация». Первый альбом был назван «Русские девочки» (1989 год). Юные Алена Апина и Татьяна Иванова укатили на гастроли в США, как будто бы для того, чтобы свериться с первоисточником раскрепощенности и свободной любви. Вернулись они уже легендами.

Группа «Комбинация» была одной из самых популярных после перестройки. Фото: kombinaciya.com

Ночнушка ушла в народ

Не стоит думать, что у истоков группы стоит слащавая история про девушек, которые просто взяли и пришли к успеху за красивые глаза. Началось все с Александра Шишинина, который благодаря своему проекту стал продюсером с именем. Ему очень хотелось обзавестись своим личным «Миражом». Но только позабористее, поживее, провокационнее.

Почему его проект получил название «Комбинация»? На самом деле, это про сочетание музыки и стиля, а не про женское белье. Но версия с «ночнушечным» названием ушла в народ. Уж больно пикантная. Писать музыку для «Комбинации» взялся композитор Виталий Окороков. Кстати, это с его легкой руки в коллектив пришла Алена Апина - студентка консерватории. Вокалистка Татьяна Иванова вообще была школьницей. Такой вот кружок по пению.

Свои первые шаги к успеху девушки сделали в Саратове, там же обрели коллектив. Саратовское музыкальное училище подарило группе клавишницу Светлану Костыко (Зося) и гитаристку Татьяну Долганову. Из Энгельса к ним присоединилась бас-гитаристка Ольга Ахунова. Вскоре в коллектив пришла барабанщица — Юлия Козюлькова.

7 сентября 1988 года группа дала свой первый концерт. Этот день и принято считать Днем рождения «Комбинация». Буквально на следующий год они спели свою Russian Girl и добились востребованности в 60 концертов в месяц.

Александр Шишинин и солистки группы «Комбинация» 1990 год. Фото: kombinaciya.com

Лихие 90-е…

Извивающиеся девушки в мини, лосинах и с начесами сводили с ума публику. Продюсер же тщательно следил, чтобы они не отведали плодов свободной любви, которую и пропагандировали. Поэтому держал их в номерах под замком и запрещал употреблять спиртное.

Но от всего не убережешь. От желания уйти в сольное плавание - так точно не помогут никакие замки. Довольно быстро (в 1991 году) Алена Апина покинула коллектив и группа осталась только с одной солисткой. С уходом Апиной у Татьяны Ивановой прибавилось забот. Она отдувалась за двоих, а Шишинин не намеревался сбавлять темп. Решение Алены он воспринял как предательство и поэтому стал одержим сохранить и приумножить успех своего детища.

При этом большая нагрузка была не самой страшной проблемой Татьяны Ивановой. Красивая девушка мега-успешного проекта постоянно была в зоне интереса влиятельных людей, которым закон не писан. Однажды солистка узнала о гибели девушки, которая была похожа на нее как две капли воды. Лариса Каменкова должна была «играть» Иванову в псевдосоставе «Комбинации», но вскоре прославилась под собственным именем - как жертва убийства. Когда Иванова увидела по ТВ новость о собственной смерти, едва удержалась на ногах.

В 1993 году был убит и сам Александр Шишинин. Ему было всего 30 лет. Продюсер встретился с убийцей в собственном подъезде. Известно, что ему угрожали неизвестные, но в те годы кто только не получал подобных угроз… За несколько дней до убийства он пришел в милицию за защитой. Шишинину предложили написать список недоброжелателей и он написал имена своих коллег. Бумагу сочли попыткой наделать конкурентам проблем и просто отправили в стол.

Спустя годы после распада «Комбинации» погибнет Юрий Дружков. Поэт, который написал слова для песен «Ксюша», «Два кусочка колбаски», «American Boy» и других. По неизвестной причине на него набросится товарищ, с которым они делили праздничный стол.

Татьяна Иванова и группа «Комбинация» на концерте 1990 год. Фото: kombinaciya.com

Счастливый конец

Несмотря на все сложности группа продолжала выступать. Продюсером коллектива стал папа Децла Александр Толмацкий. На вокале оставалась только Татьяна Иванова. Последний альбом «Давай поболтаем» был выпущен в 1998 году, но широкую известность пластинка не получила.

В 2018 году команда отпраздновала свое 30-летие. А с премьерой сериала о них стали говорить с еще большей силой. Девушки-легенды сквозь года вновь слышат бурные овации, которые поклонники посылают им не только как задорному музыкальному коллективу, но и как стойким и непоколебимым, с виду нежным, но ярким и сильным росткам, которые выжили и расцвели в те самые, лихие 90-е.

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