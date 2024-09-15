Учится в обычной школе и гордится своим отцом: как живет единственная дочка SHAMAN'а
SHAMAN. Фото: Global Look Press
Teleprogramma.org узнала, как выглядит дочь SHAMAN'а.
Певец SHAMAN дал повод снова говорить о себе, появившись на прощании с Александром Масляковым. Но надо сказать, что однажды он был в жюри КВН, и наверняка познакомился с Александром Васильевичем. Видимо, уход ведущего Клуба веселых и находчивых всколыхнул что-то в его душе…
О Ярославе Дронове (настоящее имя певца. — Прим. ред.), который на сегодняшний день является одним из самых популярных артистов в стране, вообще много говорят. Обсуждают его заработки, новые песни, жену, которая на 14 лет старше, и конечно, дочь Варвару.
Варя появилась в браке певца с первой женой, преподавателем музыки Мариной Рощупкиной, которая старше его на шесть лет. Артист уточнял, что Марина не была его учительницей, а вела уроки у шести-семилетних детей.
«Когда мне было 16 лет, я зашел в музыкальную школу, что-то я должен был передать. Мы увиделись, поговорили — и пошло-поехало. Это было первое серьезное чувство», — вспоминал певец в одном из своих интервью.
Влюбленные поженились через год после знакомства. А вскоре, в 2014 году, у них родилась дочь Варвара. Но спустя два года после ее рождения супруги расстались.
По словам Ярослава, Марина просто не смогла прижиться в Москве, куда певец окончательно переехал после учебы в Гнесинке и своего участия в шоу «Фактор А» и «Голос». И вернулась в их родной Новомосковск, где была заведующей отделением народного пения в музыкальной школе. Тогда артист принял решение расстаться с женой, сказав, что будет приезжать к ним с дочерью и станет воскресным папой.
К тому же впоследствии выяснилось, что у Марины Рощупкиной в Новомосковске был возлюбленный — музыкант Олег Паламарчук. Но Ярослав не стал выяснять отношения, потому что, во-первых, он хорошо был знаком с этим человеком, а во-вторых, тогда музыкант тяжело болел и находился в больнице. В 2017 году он ушел из жизни после онкологического заболевания.
По словам артиста, Олег Паламарчук был виртуозным гитаристом, писал потрясающие песни, и Ярослав даже хотел обнародовать их.
«Потому что, как бы то ни было, хорошую музыку люди должны услышать. А этот человек — великий музыкант. И я хочу, чтобы его музыку услышали», — говорил тогда певец.
По словам артиста, он знал Олега Паламарчука практически с детства и считал его музыкальным авторитетом.
Вскоре SHAMAN нашел новую любовь в лице успешного медиаменеджера Елены Мартыновой, которая была старше его на 14 лет. В тот период он как раз ушел из кавер-группы «Час пик» и вплотную занялся сольным творчеством.
Но успех долго не приходил, артист перебивался случайными заработками. Однако вторая половина верила в его талант и всячески поддерживала, не обращая внимания на подколы знакомых из серии «Ну как там Ярик?»
«Дочка мной гордится»
Тогда, как признавался Ярослав, у него была мечта, чтобы, когда дочка пойдет в школу, она могла бы им гордиться. Так и случилось.
«Она пошла в первый класс, а у меня пошла карьера в гору. Школа — это сложная история, и мне бы хотелось, чтобы дочка себя чувствовала там уверенно. Мне этой уверенности не хватало, — признавался SHAMAN в YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой».
По словам артиста, Варвара учится в простой новомосковской школе, но там все знают, кто ее отец.
«Состояние неловкости у нее, конечно, есть, но она мной гордится», — сказал SHAMAN.
Варвара увлекается пением и занимает призовые места на различных музыкальных конкурсах. Отец подарил ей пианино, а музыкой с ней занимается мама.
SHAMAN признается, что разговаривает с дочерью на взрослые темы, например, о том, кем она хочет быть. Он считает, что воспитывать нужно своим примером, чтобы ребенок учился у родителей.
«Как только задаешь этот вопрос, ты запускаешь механизм, шестеренки начинают у человека крутиться. Один раз шарик катнешь, второй раз, третий. Потом человек сам начинает действительно как-то эту мысль культивировать», — пояснял певец.
Кстати, в интервью нашему изданию SHAMAN говорил, что Варвара унаследовала от него упрямство. А значит, у нее все получится, какое бы дело она ни выбрала для себя.
К сожалению, из-за плотного гастрольного графика у певца не так часто получается видеться с дочкой, но каждое свое появление он старается превратить в настоящий праздник. Приезжает с подарками, хорошим настроением, чтобы оставить о себе приятное впечатление.
«Но сейчас это получается реже из-за постоянных выступлений, ведь у меня глобальное дело и миссия — Господь мне дал эту дорогу, я должен пройти ее», — отмечает SHAMAN.