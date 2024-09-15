Учится в обычной школе и гордится своим отцом: как живет единственная дочка SHAMAN'а

Певец SHAMAN дал повод снова говорить о себе, появившись на прощании с Александром Масляковым. Но надо сказать, что однажды он был в жюри КВН, и наверняка познакомился с Александром Васильевичем. Видимо, уход ведущего Клуба веселых и находчивых всколыхнул что-то в его душе…

О Ярославе Дронове (настоящее имя певца. — Прим. ред.), который на сегодняшний день является одним из самых популярных артистов в стране, вообще много говорят. Обсуждают его заработки, новые песни, жену, которая на 14 лет старше, и конечно, дочь Варвару.

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«Это было первое серьезное чувство»

Варя появилась в браке певца с первой женой, преподавателем музыки Мариной Рощупкиной, которая старше его на шесть лет. Артист уточнял, что Марина не была его учительницей, а вела уроки у шести-семилетних детей.

«Когда мне было 16 лет, я зашел в музыкальную школу, что-то я должен был передать. Мы увиделись, поговорили — и пошло-поехало. Это было первое серьезное чувство», — вспоминал певец в одном из своих интервью.

Влюбленные поженились через год после знакомства . А вскоре, в 2014 году, у них родилась дочь Варвара. Но спустя два года после ее рождения супруги расстались.

По словам Ярослава, Марина просто не смогла прижиться в Москве, куда певец окончательно переехал после учебы в Гнесинке и своего участия в шоу «Фактор А» и «Голос». И вернулась в их родной Новомосковск, где была заведующей отделением народного пения в музыкальной школе. Тогда артист принял решение расстаться с женой, сказав, что будет приезжать к ним с дочерью и станет воскресным папой.