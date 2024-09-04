Терпела избиения, измены и обвинила в домогательствах к дочерям: кто на самом деле стал причиной развода Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко из «Дома-2»

Бывшая участница проекта «Дом-2»
«Я приходила к себе домой с мамой и с моим знакомым, он идет как свидетель для доказательства, что в моей квартире проживает посторонний человек, девушка моего бывшего мужа. Она живет там с ним по его просьбе, поселилась со своими вещами и не уходит. Я сейчас занимаюсь ее выселением! По закону она жить в моей в квартире не может, даже на его территории», — сообщила Ольга в соцсетях.
По словам Ольги Рапунцель, сейчас продолжается судебный процесс по разделу имущества. Однако Ольга намерена приходить в свою квартиру вместе с детьми и жить там.
Как же получилось, что Рапунцель готова делить с бывшим мужем все, вплоть до ложек-вилок? Может быть, тревожные звоночки появлялись еще в начале их отношений, но Ольга не желала замечать их? Давайте вспомним их совместную историю и попробуем разобраться, в какой же момент все пошло не так.
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Ольга Рапунцель на «Доме-2»
Отличница в школе, выпускница экономического факультета, владеющая английским языком, Ольга Григорьевская (настоящее имя Ольги). Прозвище Рапунцель она получила благодаря своим длинным волосам, делающим ее похожей на героиню мультфильма Диснея, впервые появилась на «Доме-2» в июне 2015 года.
Затем Ольга Рапунцель переключилась на Илью Яббарова. Молодые люди сразу же заселились в одной комнате. Но этот союз нельзя было назвать идеальным с самого начала: Яббаров нередко позволял себе оскорблять и унижать девушку.
Неудивительно, что Илья Яббаров очень бурно отреагировал на скандальный факт из прошлого своей пассии. Выяснилось, что Ольга на протяжении девяти лет подрабатывала вебкам-моделью и появлялась обнаженной в эротических видеочатах. Такой пикантный видеоматериал оказался в распоряжении участников «Дома-2» и наделал много шума!
Ольга Рапунцель на «Доме-2»
По словам Ольги, благодаря такой работе она получала 200 долларов в час и купила Jeep Grand Cherokee. И, разумеется, Ольга Григорьевская материально помогала своей семье. Но Илья Яббаров, конечно, не смог выдержать такого позора, свалившегося на его голову, и бросил свою избранницу.
Чтобы хоть как-то поправить пошатнувшуюся репутацию, Ольга заключила фиктивный брак с участником телестройки Николаем Должанским, который был давно влюблен в нее. Свадьба отмечалась на Сейшельских островах.
Во время торжества Рапунцель подписала какой-то документ, посчитав происходящее шуткой. Потом она стала думать, что официально расписалась с Николаем, впала в глубокую депрессию, поскольку не любила этого мужчину. А позже ей все-таки объяснили, что документ был ненастоящим.
Успокоить дочь на проект приехала мама Ольги Татьяна. Руководство телепроекта порекомендовало девушке подлечить нервы и отправило на время «в отпуск», домой.
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Из родного Владивостока на телестройку Ольга Рапунцель вернулась уже не одна, а с тем самым Дмитрием Дмитренко. Дмитрий отчасти подкупил девушку признанием, что ему совершенно не важно ее прошлое. И, мол, на эротические фотосессии своей избранницы он смотрит сквозь пальцы.
17 июня 2017 года пара поженилась. На свадебную церемонию Ольга надела белое пышное платье со шлейфом, а ее голову украсила диадема. По слухам, такой наряд обошелся невесте в полмиллиона рублей. Первая брачная ночь молодоженов прошла в роскошном пятизвездочном отеле. Вскоре Ольга Рапунцель зачала.
Однако первые же совместные месяцы пары
Весной 2018 года Ольга Рапунцель родила дочь, которую назвали Василисой. А в июне 2020 года на свет появилась вторая дочь пары София.
Вроде бы все было благополучно. В 2022 году супруги отдыхали в Турции и встретили вместе новый, 2023 год. Но в феврале 2023-го они неожиданно объявили о разводе.
По словам самого Дмитрия, брак разрушили постоянные упреки тещи и тот факт, что Ольга Рапунцель якобы настраивает детей против отца. Ольга же утверждала, что всему виной стали измены ее мужа.
Но Дмитрий Дмитренко не унимался и отмечал, что у самой Ольги появился поклонник. И якобы теща советовала дочери развестись с мужем и вплотную заняться более обеспеченным ухажером.
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко. Фото: соцсети
Развод и раздел имущества
В итоге развод состоялся 22 августа 2023 года. Но судебные разбирательства, связанные с разделом имущества и встреч отца с детьми, только набирали обороты. Дошло до того, что Рапунцель обвинила бывшего мужа в домогательствах по отношению к дочерям и требовала с него 10 миллионов моральной компенсации, а также 2 миллиона на алименты за то время, пока Дмитрий не работал, а Ольга самостоятельно обеспечивала семью.
После всех обвинений Дмитренко подал на бывшую жену в суд о защите чести и достоинства, и этот иск в итоге был удовлетворен.
В феврале 2024 года Дмитрий объявил, что
Дочери Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Фото: соцсети
Они никак не могут поделить свою квартиру, где жили с двумя дочерями. Поэтому сейчас Рапунцель снимает арендное жилье, а Дмитренко начал строить свою судьбу на «Доме-2» и поселил возлюбленную в той самой квартире. Конечно, Ольга предпринимает попытки выдворить новую жилицу, но пока воз и ныне там!
Все же посмотрим, чем закончится эта запутанная история!
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