Терпела избиения, измены и обвинила в домогательствах к дочерям: кто на самом деле стал причиной развода Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко из «Дома-2»

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и ее экс-супруг Дмитрий Дмитренко продолжают скандалить друг с другом и после развода. На этот раз Ольга рассказывает, как бывший муж водит в их квартиру новую пассию. И, мол, там эта девушка спокойно пользуется ее вещами.

«Я приходила к себе домой с мамой и с моим знакомым, он идет как свидетель для доказательства, что в моей квартире проживает посторонний человек, девушка моего бывшего мужа. Она живет там с ним по его просьбе, поселилась со своими вещами и не уходит. Я сейчас занимаюсь ее выселением! По закону она жить в моей в квартире не может, даже на его территории», — сообщила Ольга в соцсетях.

По словам Ольги Рапунцель, сейчас продолжается судебный процесс по разделу имущества. Однако Ольга намерена приходить в свою квартиру вместе с детьми и жить там.

Как же получилось, что Рапунцель готова делить с бывшим мужем все, вплоть до ложек-вилок? Может быть, тревожные звоночки появлялись еще в начале их отношений, но Ольга не желала замечать их? Давайте вспомним их совместную историю и попробуем разобраться, в какой же момент все пошло не так.

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Ольга Рапунцель на «Доме-2»

Отличница в школе, выпускница экономического факультета, владеющая английским языком, Ольга Григорьевская (настоящее имя Ольги). Прозвище Рапунцель она получила благодаря своим длинным волосам, делающим ее похожей на героиню мультфильма Диснея, впервые появилась на «Доме-2» в июне 2015 года. Девушка сразу же заявила, что пришла бороться за Олега Волкова, поскольку она посмотрела несколько выпусков телепроекта, и ей понравился именно Олег. Как признавалась девушка, он ей напоминал бывшего возлюбленного. Однако из этого союза ничего не вышло.

Затем Ольга Рапунцель переключилась на Илью Яббарова. Молодые люди сразу же заселились в одной комнате. Но этот союз нельзя было назвать идеальным с самого начала: Яббаров нередко позволял себе оскорблять и унижать девушку.

Неудивительно, что Илья Яббаров очень бурно отреагировал на скандальный факт из прошлого своей пассии. Выяснилось, что Ольга на протяжении девяти лет подрабатывала вебкам-моделью и появлялась обнаженной в эротических видеочатах. Такой пикантный видеоматериал оказался в распоряжении участников «Дома-2» и наделал много шума!