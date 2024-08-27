Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе появились на репетиции на «Новой волне»

Звездную пару музыкантов Леонида Агутина и Анжелику Варум людская молва разводит довольно часто. Сообщения о том, что в семье знаменитостей не все в порядке появляются с завидной регулярностью.

Леонид Агутин и Анжелика Варум как-то признавались, что их отношения далеки от идеальных, но они справляются с трудностями. В качестве доказательства того, что в их семье сейчас полная идиллия, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе приехали в Сочи.

На берегу Черного моря в эти дни проходит Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». На одной из репетиций Анжелику Варум и Леонида Агутина увидели вместе при весьма пикантных обстоятельствах.

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Судя по всему, Анжелика Варум пожаловалась мужу, что у нее затекла шейно-воротниковая зона. И Леонид Агутин , нисколько не смущаясь публики, нежно помассировал любимой жене плечи и шею.