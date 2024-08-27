Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе появились на репетиции на «Новой волне»

Звездную пару музыкантов
На берегу Черного моря в эти дни проходит Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». На одной из репетиций
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Судя по всему,
По материалам
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Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Global Look Press
Звездную пару музыкантов
На берегу Черного моря в эти дни проходит Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». На одной из репетиций
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Судя по всему,
По материалам
Читайте также: