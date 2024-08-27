«Ничего, что у него своя Фахрийе есть?»: в Сети посчитали, сколько женщин сможет осчастливить Бурак Озчивит за три дня пребывания в России

Турецкий красавец и
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Судя по местным чатам, женщины и девушки всерьез намеревались искать своего принца по всему городу-миллионнику и окрестностям. Вот только такой взрывной интерес к иноземному гостю взял и задел чувства местных мужчин. В итоге - настоящие онлайн-разборки, за которыми было очень интересно наблюдать Teleprogramma.org.
Бураку Озчивиту не хватило времени, чтобы порадовать своих поклонниц из Казани
Фанатки Бурака Озчивита не отходили от места съемок фильма «Елки 11». Фото: Global Look Press
После работы в Альметьевске Озчивит поехал любоваться сказочными видами Казани. Предполагалось, что в России он пробудет еще три дня. Именно тогда население столицы Татарстана разделилось на тех, кто пищал от восторга, и тех, кто исходился на едкие комментарии в Сети.
Александр: «3 дня — это 4320 минут. Если по 5 минут, то это всего 864 счастливых женщин…»
Divi: «Очень интересно, держите в курсе».
Дада: «Напишите, когда он улетит. Мы хотим знать все о нем».
Михаил: «В массовке что ли снялся за один день?»
Мак: «Понаехали гастарбайтеры».
Mark: «И не лень будет некоторым его по всему городу разыскивать».
Женщины обожают Озчивита, а мужчины - язвят в его сторону. Фото: соцсети Бурака Озчивита
Также обиженные мужчины не гнушались и ударом прямо в женское сердце, напомнив, что Бурак вообще-то человек семейный. Мало того - страшно произнести, еще и счастлив браке.
Весы: «А ничего, что у него Фахрийе своя есть? И двое замечательных мальчишек?»
NM: «Ну и что? Он что, не может теперь ни с кем пообщаться?»
Мур: «Фахрийе его любимая кошечка».
Е: «Да у него таких кошечек... хотя любимая может и одна».
На ком женат Бурак Озчивит?
Звезда сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь» отобрал надежду у своих фанаток в 2017 году, женившись на коллеге Фахрийе Эвджен. Пока злопыхатели пророчили Озчивиту недолгий брак полный измен, супруги обзавелись
Бурак Озчивит с женой и Фахрийе Эвджен с детьми. Фото: соцсети Бурака Озчивита
13 апреля 2019 года в Американском госпитале в Стамбуле у супругов родился сын Каран. А 18 января 2023 года - второй сын Керем. Супруги ведут блог, где часто появляются посты с
Турецкая звезда Фахрийе Эвджен славится своим непростым характером. Когда в СМИ появлялись сообщения об очередной ссоре между ней и Озчивитом, поклонники пары тут же напоминали, что не обязательно Бурак может выступать в роли агрессора. Это, кстати, хорошо бы держать в уме всем тем, кто собирается покуситься на мужа склочной звезды не только в своих фантазиях.
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