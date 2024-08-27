«Ничего, что у него своя Фахрийе есть?»: в Сети посчитали, сколько женщин сможет осчастливить Бурак Озчивит за три дня пребывания в России

Турецкий красавец и краш миллионов женщин по всему миру зачастил в Россию. И если раньше это были более-менее расслабленные визиты, то в этот раз Бурак Озчивит явил себя на русскую землю для съемок. В боевую готовность пришла вся прекрасная половина Казани - ведь именно где-то там, по сообщения СМИ, должны были проходить съемки фильма «Елки 11».

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Судя по местным чатам, женщины и девушки всерьез намеревались искать своего принца по всему городу-миллионнику и окрестностям. Вот только такой взрывной интерес к иноземному гостю взял и задел чувства местных мужчин. В итоге - настоящие онлайн-разборки, за которыми было очень интересно наблюдать Teleprogramma.org.

Бураку Озчивиту не хватило времени, чтобы порадовать своих поклонниц из Казани