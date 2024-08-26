Бурак Озчивит снялся в фильме с актером из «Слово пацана» Рузилем Минекаевым в Татарстане

Бурак Озчивит давно полюбился россиянам. Он не скрывает, что ему тоже нравится в нашей стране. Звезда турецких сериалов уже не раз приезжал в Москву. Он знает, что у него тут миллионы поклонников. А теперь стало известно, что актер из «Великолепного века» оказался в Татарстане. Он тайно приехал ради съемок в Альметьевск. Там артист провел несколько дней и успел сняться с Рузилем Минекаевым , который прославился благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Теперь Бурак наслаждается экскурсиями по Казани, сообщает Телеграм-канал Mash. Поклонники заинтригованы такими новостями. Пока подробности нового проекта не разглашаются.

Напомним, что Рузиль в свои 25 лет не только снимается в кино, но и играет в театре. Также актер растит сына вместе с женой . Он стал очень популярным в прошлом году. Минекаев не скрывает, что у него теперь много предложений по работе.