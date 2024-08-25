Модельная внешность, безупречный стиль и пунктик на приватность: что известно о девушке Анне, которая родила дочь Аршавину
Фото: соцсети героев публикации
Знаменитый футболист стал отцом в пятый раз, но это не точно.
43-летний Андрей Аршавин снова заставил говорить о себе. Однако речь идет вовсе не о карьерных успехах звезды «Зенита». Тут дела поважнее. В СМИ появилась информация о том, что знаменитый футболист стал отцом в пятый раз.
Девушка по имени Анна, с которой спортсмену приписывают роман, сообщила в блоге, что родила дочь. Поклонники Аршавина хотели бы знать больше — но вот ведь незадача! Анна предпочитает вести непубличный образ жизни, и в Сети у нее закрытый профиль. Но Teleprogramma.org все равно смогла разузнать кое-что о молодой музе Андрея.
Кто такая Анна, которая родила Аршавину дочь
Судя по всему, Анна и Андрей знакомы давно. На странице девушки сказано, что она из Петербурга, как и ее ухажер. Прекрасная незнакомка очень любит фотографироваться — у нее модельная внешность и безупречный стиль. В ее блоге периодически мелькает и Аршавин, поэтому сомневаться, что между ними есть связь, не приходится.
Повышенный интерес к себе Анна привлекла, когда опубликовала свое фото с округлившимся животом.
Возлюбленная Аршавина умеет интриговать. Фото: соцсети Анны
«Мое особенное чемпионство», — написала тогда возлюбленная Андрея.
А когда пару исподтишка сфотографировали на отдыхе в Сочи в начале лета 2024 года, сомнений не осталось ни у кого: спутница Аршавина — уже глубоко беременная женщина. Ну а дальше — вполне предсказуемое развитие событий.
«22 августа я родила крутую дочку», — лаконично отметила новоиспеченная мама в личном блоге.
В соцсетях у Анны закрытый аккаунт. Фото: соцсети Анны
Андрей Аршавин стал отцом в пятый раз
Многодетный отец поздравления в блоге принимает молча и ничего не комментирует. Возможно, он просто не спешит делить радостный момент своей жизни с фолловерами. Потому что до этого момента Аршавин был не против позаигрывать с аудиторией на эту тему.
«В ожидании чуда», — писал Андрей в соцсетях 9 августа.
Интригующее сообщение комментаторы расценили как намек на скорое пополнение в семействе. Но официальных подтверждений от счастливых родителей пока не поступало.
У Аршавина уже есть четверо детей. Троих наследников ему родила Юлия Барановская, а дочку — бывшая жена Алиса Казьмина. Если свежие слухи подтвердятся, то футболист в 43 года станет папой в пятый раз. Поклонники смеются: еще чуть-чуть и будет своя футбольная команда.
К сожалению, прошлые отношения Андрея были, мягко сказать, скандальными. Троих старших детей он в свое время пытался оставить без алиментов, поэтому его гражданская жена Барановская судилась с ним. У Юлии было много причин злиться на возлюбленного, ведь он променял семейное счастье с ней на новую любовную связь.
Старшему, Артему Аршавину, уже 18 лет — он появился на свет 7 декабря 2005 года. Парень выбрал театральную деятельность как основную в своей жизни. Яне Аршавиной исполнилось 16 лет (родилась 3 апреля 2008 года). Девочка отлично танцует, участвует в различных шоу. 11-летний Арсений — младший сын Барановской и Аршавина — решил пойти по стопам отца: мальчик занимается футболом в академии «Спартака».
В 2012 году Андрей и Юлия со скандалом расстались. Футболист закрутил роман с моделью Алисой Казьминой, в 2016 году они официально зарегистрировали свои отношения. 11 февраля 2017 года у пары на свет появилась дочка Есения. Сейчас девочке семь лет.