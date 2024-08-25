Модельная внешность, безупречный стиль и пунктик на приватность: что известно о девушке Анне, которая родила дочь Аршавину

43-летний Андрей Аршавин снова заставил говорить о себе. Однако речь идет вовсе не о карьерных успехах звезды «Зенита». Тут дела поважнее. В СМИ появилась информация о том, что знаменитый футболист стал отцом в пятый раз.

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Девушка по имени Анна, с которой спортсмену приписывают роман, сообщила в блоге, что родила дочь . Поклонники Аршавина хотели бы знать больше — но вот ведь незадача! Анна предпочитает вести непубличный образ жизни, и в Сети у нее закрытый профиль. Но Teleprogramma.org все равно смогла разузнать кое-что о молодой музе Андрея.

Кто такая Анна, которая родила Аршавину дочь

Судя по всему, Анна и Андрей знакомы давно. На странице девушки сказано , что она из Петербурга, как и ее ухажер. Прекрасная незнакомка очень любит фотографироваться — у нее модельная внешность и безупречный стиль. В ее блоге периодически мелькает и Аршавин, поэтому сомневаться, что между ними есть связь, не приходится.

Повышенный интерес к себе Анна привлекла, когда опубликовала свое фото с округлившимся животом.