«Из-за мужчины»: страшные беды не просто так свалились на бывшую жену Аршавина — все разрушила зависть
Алиса Аршавина. Фото: социальные сети Алисы Аршавиной
Бывшая жена Андрея Аршавина борется с аутоиммунным заболеванием.
После развода с футболистом Андреем Аршавиным на Алису Аршавину свалилось очень много бед. Но самая страшная из них — это аутоиммунное заболевание, из-за которого она лишилась носа. Сейчас она проходит тяжелое лечение, а также ей предстоит длительная реабилитация. В таких случаях люди часто задаются вопросом: за что?
«Тут явно из-за мужчины это все делалось. За что было послано такое испытание? Она себя считала очень красивой, и это выпячивала. Очень богатой, у которой в жизни все есть: муж, достаток, красота, любовь, дети, путешествия, деньги.
Естественно, так человек вызывает к себе очень много зависти, а зависть — это самое злое и плохое чувство, особенно для магии», — рассказала экстрасенс.