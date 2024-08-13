«Из-за мужчины»: страшные беды не просто так свалились на бывшую жену Аршавина — все разрушила зависть

После развода с футболистом Андреем Аршавиным на Алису Аршавину свалилось очень много бед. Но самая страшная из них — это аутоиммунное заболевание, из-за которого она лишилась носа. Сейчас она проходит тяжелое лечение, а также ей предстоит длительная реабилитация . В таких случаях люди часто задаются вопросом: за что?

Таролог Рашида Губаева в разговоре с Teleprogramma.org объяснила, что Алисе Аршавиной страшно завидовала некая женщина. Она мечтала, чтобы богатый и знаменитый Андрей Аршавин бросил ее. И затаившая обиду незнакомка нацелилась именно на внешность экс-модели.

«Тут явно из-за мужчины это все делалось. За что было послано такое испытание? Она себя считала очень красивой, и это выпячивала. Очень богатой, у которой в жизни все есть: муж, достаток, красота, любовь, дети, путешествия, деньги. Естественно, так человек вызывает к себе очень много зависти, а зависть — это самое злое и плохое чувство, особенно для магии», — рассказала экстрасенс.