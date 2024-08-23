Готовим с Зепюр Брутян: четыре рецепта, чтобы ваш мужчина выглядел как Павел Прилучный — сытым и довольным

Салат «Гранат» по рецепту Зепюр Брутян

А чтобы приготовить этот невероятно эффектный салат с новогодними нотками, нужно совсем немного сноровки и фантазии. Понадобятся:

куриная грудка,

грецкий орех,

гранат,

чеснок,

черный молотый перец,

соль,

майонез,

свекла.