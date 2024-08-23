Готовим с Зепюр Брутян: четыре рецепта, чтобы ваш мужчина выглядел как Павел Прилучный — сытым и довольным

Чтобы приготовить эту изумительную закуску в итальянском стиле, пригодятся совсем обычные продукты:
две лепешки тортилья или лаваш,
куриное филе,
красный перец — 1 ч.л.,
черный перец — 1 ч.л.,
соевый соус или терияки — 1 ст.л.,
болгарский перец — ½,
зелень,
сыр сулугуни или моцарелла.
Курочку нужно мелко нарезать, приправить специями и соусами, обжарить на масле. Зелень и болгарский перец мелко нарезать и добавить к начинке. Лепешки можно разогреть с помощью гриля, выложить на одну начинку, посыпать тертым сыром и прикрыть второй лепешкой. Как только сыр немного растает, нужно разрезать блюдо на четыре части.
А чтобы приготовить этот невероятно эффектный салат с новогодними нотками, нужно совсем немного сноровки и фантазии. Понадобятся:
куриная грудка,
грецкий орех,
гранат,
чеснок,
черный молотый перец,
соль,
майонез,
свекла.
Отварную грудку нужно поделить на небольшие кусочки. Соединить с дробленым грецким орехом и гранатовыми зернами (немного нужно оставить для украшения). Добавляем в смесь измельченный чеснок, специи и майонез. Из получившейся массы лепим шар и обмазываем его отварной свеклой с майонезом. Декорируем под плод граната. Готово!
Выкладываем слоями: картофель, лук, курицу ,помидоры. Заправляем: сливками (15%) с солью и черным перцем. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке (40 минут). За 5 минут до окончания запекания нужно посыпать блюдо тертым сыром и снова отправить в духовку на 5–7 минут.
Напоследок мы оставили тяжелую, а скорее, сладкую артиллерию! Ингредиенты для удивительного завтрака:
молоко — 210 мл,
яйцо —1 шт.,
мука — 200 г (у меня была рисовая),
разрыхлитель — 5 г (1 ч. ложка),
масло растительное/оливковое — 25 г (2 ст. ложки) ,
сахар — 2 ст. ложки,
соль — 1/2 ч. ложки,
ванильный сахар или ванилин.
Сначала соединяем все жидкие ингредиенты и как следует их перемешиваем. Затем добавляем к ним смесь из сухих. Тесто как следует взбиваем, даем ему постоять несколько минут, а затем выпекаем. Готовые блинчики можно подавать с ягодами, медом, сгущенным молоком и другими соусами.