Готовим с Зепюр Брутян: четыре рецепта, чтобы ваш мужчина выглядел как Павел Прилучный — сытым и довольным

Фото: соцсети Зепюр Брутян

Вторая жена знаменитого «мажора» не только красавица, но еще и кудесница на кухне.

Кесадилья с курицей по рецепту Зепюр Брутян

Чтобы приготовить эту изумительную закуску в итальянском стиле, пригодятся совсем обычные продукты:

  • две лепешки тортилья или лаваш,

  • куриное филе,

  • красный перец — 1 ч.л.,

  • черный перец — 1 ч.л.,

  • соевый соус или терияки — 1 ст.л.,

  • болгарский перец — ½,

  • зелень,

  • сыр сулугуни или моцарелла.

Курочку нужно мелко нарезать, приправить специями и соусами, обжарить на масле. Зелень и болгарский перец мелко нарезать и добавить к начинке. Лепешки можно разогреть с помощью гриля, выложить на одну начинку, посыпать тертым сыром и прикрыть второй лепешкой. Как только сыр немного растает, нужно разрезать блюдо на четыре части.

Кесадилья с курицей по рецепту Зепюр Брутян. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Салат «Гранат» по рецепту Зепюр Брутян

А чтобы приготовить этот невероятно эффектный салат с новогодними нотками, нужно совсем немного сноровки и фантазии. Понадобятся:

  • куриная грудка,

  • грецкий орех,

  • гранат,

  • чеснок,

  • черный молотый перец,

  • соль,

  • майонез,

  • свекла.

Отварную грудку нужно поделить на небольшие кусочки. Соединить с дробленым грецким орехом и гранатовыми зернами (немного нужно оставить для украшения). Добавляем в смесь измельченный чеснок, специи и майонез. Из получившейся массы лепим шар и обмазываем его отварной свеклой с майонезом. Декорируем под плод граната. Готово!

Салат «Гранат» по рецепту Зепюр Брутян. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Вкусный и быстрый ужин по рецепту Зепюр Брутян

А это блюдо из разряда — ничего человеческое звездам не чуждо. Самые простые ингредиенты:

  • картофель,

  • куриное филе (можно бедра),

  • лук,

  • помидоры,

  • черный перец,

  • соль,

  • сливки (15%),

  • сыр.

Выкладываем слоями: картофель, лук, курицу ,помидоры. Заправляем: сливками (15%) с солью и черным перцем. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке (40 минут). За 5 минут до окончания запекания нужно посыпать блюдо тертым сыром и снова отправить в духовку на 5–7 минут.

Вкусный и быстрый ужин по рецепту Зепюр Брутян. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Сладкие панкейки по рецепту мамы Зепюр Брутян

Напоследок мы оставили тяжелую, а скорее, сладкую артиллерию! Ингредиенты для удивительного завтрака:

  • молоко — 210 мл,

  • яйцо —1 шт.,

  • мука — 200 г (у меня была рисовая),

  • разрыхлитель — 5 г (1 ч. ложка),

  • масло растительное/оливковое — 25 г (2 ст. ложки) ,

  • сахар — 2 ст. ложки,

  • соль — 1/2 ч. ложки,

  • ванильный сахар или ванилин.

Сначала соединяем все жидкие ингредиенты и как следует их перемешиваем. Затем добавляем к ним смесь из сухих. Тесто как следует взбиваем, даем ему постоять несколько минут, а затем выпекаем. Готовые блинчики можно подавать с ягодами, медом, сгущенным молоком и другими соусами.

Сладкие панкейки по рецепту мамы Зепюр Брутян. Фото: соцсети Зепюр Брутян

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