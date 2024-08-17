Очень зеленый омлет кюкю и другие рецепты недели

Очень зеленый омлет кюкю
Азербайджанское и иранское блюдо, напоминающее итальянскую фриттату. Зелень можно брать какая есть, но важно сохранить шпинат - его нужно больше, чем остальной зелени.
НАДО (на 3 порции): 8 яиц · по 30 г свежей кинзы, петрушки и зеленого лука · 90 г шпината · 10 г мяты · 250 г йогурта · 300 г черри · 30 г сливочного масла · 2 зубчика чеснока · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Зелень моем, сушим бумажными полотенцами, нарезаем, грубые стебли убираем.
2. Яйца взбиваем с йогуртом. Солим-перчим.
3. Добавляем всю нарезанную зелень, перемешиваем.
4. В глубокой сковороде растапливаем сливочное масло. Добавляем измельченный чеснок.
5. Вливаем смесь и запекаем под крышкой на небольшом огне. Также можно поставить в духовку на 15 - 20 минут.
6. Украшаем помидорками черри и подаем.
Кутабы с зеленью
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 1,5 стакана муки · полстакана воды · 1 ст. ложка растительного масла · 1/2 ч. ложки соли · по небольшому пучку лука, петрушки, укропа, кинзы (также можно использовать молодую ботву свеклы) · 100 г сулугуни или другого сыра · 150 г сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. Зелень моем, сушим, мелко нарезаем. Сыр натираем.
2. 50 г сливочного масла растапливаем и добавляем в зелень. Туда же кладем сыр. Перемешиваем.
3. Просеиваем муку в миску, добавляем растительное масло, теплую воду, соль и замешиваем мягкое, но не липкое тесто. При необходимости добавляем еще муки.
4. Делим тесто на 6 одинаковых кусков, формируем шарики. Накрываем пленкой и оставляем на расстойку на 10 минут.
5. Подпыляем стол мукой и раскатываем каждый шарик в тонкий круг диаметром около 30 см.
6. На половину круга выкладываем 1/6 часть зеленой начинки. Накрываем второй половиной круга и прижимаем, чтобы вышел воздух. Хорошо защипываем края.
7. Жарим кутабы на сухой, хорошо разогретой сковороде (около 2 минут с каждой стороны).
8. Растапливаем оставшиеся 100 г сливочного масла и смазываем готовые кутабы при помощи кисточки.
9. Подаем с любимым соусом или просто со сметаной.
Киш с брокколи, шпинатом и лососем
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): Тесто: 250 г муки · 130 г сливочного масла · по 1/4 ч. ложки сахара и соли · 2 ст. ложки ледяной воды.
Начинка: 300 г филе любой красной рыбы · 300 г соцветий брокколи · 200 г шпината · 100 г полутвердого сыра · 2 яйца · 200 г сметаны · соль · перец. Заодно кладите в начинку укроп, петрушку, если завалялись в холодильнике.
ГОТОВИМ:
1. Руками или в блендере растираем муку, соль-сахар и кубики холодного сливочного масла в крошку.
2. Вливаем ледяную воду и быстро замешиваем тесто (медлить нельзя, чтобы не растаяло масло).
3. Тесто накрываем пленкой и убираем в холодильник на полчаса.
4. Охлажденное тесто раскатываем толщиной 4 - 5 мм и распределяем по форме (диаметром 26 - 28 см), формируем бортики.
5. Хорошо накалываем дно вилкой и выпекаем в духовке 12 - 15 минут при температуре 180 °С. Отставляем в сторону, не вынимая из формы.
6. Рыбное филе нарезаем кубиками.
7. Брокколи разбираем на соцветия и бланшируем в кипятке 3 минуты. Откидываем на дуршлаг и обдаем холодной водой. Шпинат моем, сушим, произвольно нарезаем или рвем руками.
8. Соединяем в миске рыбу, брокколи, шпинат, натертый сыр.
9. Отдельно соединяем яйца и сметану, солим, слегка взбиваем.
10. Кладем в подпеченную основу смесь рыбы, брокколи, шпината и сыра. Заливаем яично-сметанной смесью.
11. Выпекаем в духовке 30 - 35 минут при температуре 180 °С до золотистости.
12. Даем пирогу остыть до теплого и вынимаем из формы. Нарезаем на порции и подаем.
Песто с укропом и семечками
Фото: Shutterstock
Адаптируем итальянский соус из базилика и кедровых орешков на русский манер.
НАДО (на 4 порции): 100 г свежего укропа · 30 г очищенных семечек подсолнечника · 50 г твердого сыра типа пармезана · 1 зубчик чеснока · 50 мл растительного масла (можно нерафинированного) · 1 ч. ложка лимонного сока · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Укроп моем и сушим, крупно шинкуем.
2. Семечки подсушиваем на сухой горячей сковороде.
3. Сыр натираем на терке.
4. В блендер помещаем укроп, семечки, чеснок, наливаем масло. Добавляем лимонный сок, солим и перчим.
5. Пробиваем смесь в блендере. Добавляем тертый сыр и еще раз пробиваем.
6. Пробуем на соль, корректируем при необходимости.
7. Подаем как соус с пастой, картошкой, мясом.