Очень зеленый омлет кюкю и другие рецепты недели

НАДО (на 3 порции): 1,5 стакана муки · полстакана воды · 1 ст. ложка растительного масла · 1/2 ч. ложки соли · по небольшому пучку лука, петрушки, укропа, кинзы (также можно использовать молодую ботву свеклы) · 100 г сулугуни или другого сыра · 150 г сливочного масла.

ГОТОВИМ:

1. Зелень моем, сушим, мелко нарезаем. Сыр натираем.

2. 50 г сливочного масла растапливаем и добавляем в зелень. Туда же кладем сыр. Перемешиваем.

3. Просеиваем муку в миску, добавляем растительное масло, теплую воду, соль и замешиваем мягкое, но не липкое тесто. При необходимости добавляем еще муки.

4. Делим тесто на 6 одинаковых кусков, формируем шарики. Накрываем пленкой и оставляем на расстойку на 10 минут.

5. Подпыляем стол мукой и раскатываем каждый шарик в тонкий круг диаметром около 30 см.

6. На половину круга выкладываем 1/6 часть зеленой начинки. Накрываем второй половиной круга и прижимаем, чтобы вышел воздух. Хорошо защипываем края.

7. Жарим кутабы на сухой, хорошо разогретой сковороде (около 2 минут с каждой стороны).

8. Растапливаем оставшиеся 100 г сливочного масла и смазываем готовые кутабы при помощи кисточки.

9. Подаем с любимым соусом или просто со сметаной.

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