Татьяна Бакальчук раскрыла причину развода с мужем: «Мне в лицо были кинуты ужасные слова»
Татьяна Бакальчук. Фото: Global Look Press
Хозяйка маркетплейса «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук была откровенна со Светланой Бондарчук.
Хозяйка маркетплейса «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук дала большое интервью журналистке и светской львице Светлане Бондарчук. Бизнесвумен впервые раскрыла подробности своих отношений с мужем Владиславом, от которого родила семерых детей.
Татьяна Бакальчук объяснила причины своего решения развестись с супругом после долгих лет семейной жизни. Она рассказала, что слишком жертвовала собой ради Владислава, и это негативно влияло на ее детей.
Татьяна Бакальчук сделала акцент на том, что все в семье вращалось вокруг ее мужа, что тоже было проблемой. В какой-то момент чаша терпения была переполнена.