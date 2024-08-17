Татьяна Бакальчук раскрыла причину развода с мужем: «Мне в лицо были кинуты ужасные слова»

Хозяйка маркетплейса «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук дала большое интервью журналистке и светской львице Светлане Бондарчук . Бизнесвумен впервые раскрыла подробности своих отношений с мужем Владиславом, от которого родила семерых детей.

Татьяна Бакальчук объяснила причины своего решения развестись с супругом после долгих лет семейной жизни. Она рассказала, что слишком жертвовала собой ради Владислава, и это негативно влияло на ее детей.

Татьяна Бакальчук сделала акцент на том, что все в семье вращалось вокруг ее мужа, что тоже было проблемой. В какой-то момент чаша терпения была переполнена.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Татьяна Бакальчук вспомнила об очень неприятном разговоре с мужем, который стал фатальным для их семьи.

«Мне в лицо были кинуты ужасные слова. Я просто поняла, что я себя не на помойке нашла, я не потерплю к себе такого отношения», — поделилась Татьяна Бакальчук со Светланой Бондарчук .

Бизнесвумен добавила, что возвращаться к мужу и сохранять семью она не намерена, как бы этого ни хотел Владислав.

По материалам YouTube-шоу «Света вокруг Света»