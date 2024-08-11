Всплыло, какую неприятную для себя привычку взяла принцесса Диана ради Чарльза

Принцесса Диана несколько лет ответственно выполняла свой монарший долг. Она старалась быть для принца Чарльза хорошей женой, а для всей королевской семьи — примерным ее представителем. И ей приходилось идти на многое, чтобы будущий король был доволен.

Однако он все равно постоянно злился, а супруга его раздражала. Поклонники заметили странную деталь на всех совместных снимках Дианы и Чарльза. На фото, постановочных фото, принцесса всегда ниже мужа, однако в жизни они были одного роста. В разговоре с Teleprogramma.pro писатель, автор книг о принцессе Диане Екатерина Мишаненкова объяснила этот нюанс.

«Она в его присутствии сутулилась, чтобы не быть выше него. Отмечали ее знакомые такой момент, что она раздражала Чарльза своим превосходством над ним то в одном, то в другом. Многие женщины отказываются от каблуков ради мужчин. И Диана отказывалась», — пояснила эксперт.