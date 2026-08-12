Несказочная судьба принцессы Мелисенты: запрет на съемки в кино, бездетность, уход в одиночестве

Еще одна трагедия в актерской среде. 10 августа в своей московской квартире ушла из жизни легендарная советская балерина и актриса Наталья Трубникова, известная по роли принцессы Мелисенты из сказки «31 июня». Ей был 71 год.

Как сообщает Аif.ru, накануне кончины артистка общалась с соседкой, но к вечеру перестала отвечать на звонки.

Придя к Наталье домой, женщина обнаружила ее без признаков жизни, сидящей на диване. Последние годы балерина боролась с болезнью Паркинсона — прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, типичным для пожилого возраста.

Судьба Натальи Трубниковой была противоречивой. Но в ней нашлось место и взлетам, и падениям, и большой любви.

Балетные страсти

С детства хрупкая и изящная Наталья грезила балетом. В балетном училище она занималась искусством Терпсихоры с таким рвением, что стирала пальцы в кровь. Однако никогда не жаловалась родителям на свою боль, поскольку боялась, что они заберут ее оттуда.

Несмотря на полную отдачу и тщательную проработку каждого движения, на итоговом экзамене Наталья получила оценку ниже ожидаемой. Это лишило ее шансов на поступление в Большой театр, куда в тот период брали только отличников.

В итоге она попала в Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко. Наставники специально направили туда девушку, надеясь на быстрый успех в ведущих ролях, но реальность оказалась прозаичнее. В основном за Трубниковой закрепляли образы второго плана: например, Флер-де-Лис в балете о Соборе Парижской богоматери, Купава в «Снегурочке».

Позже, несмотря на любовь к балету, Наталья решила попробовать себя в кино. Но все ее попытки пройти пробы заканчивались неудачами.

Казалось, что кинематограф мстит ей за отказ Андрею Кончаловскому, который хотел снять балерину в своем фильме.

Когда Наталье было 15 лет, режиссер предложил ей сыграть в его ленте «Романс о влюбленных». Она отказала ему из-за плотного гастрольного графика. Тогда Наталья ездила на гастроли в Париж, Марсель, Ниццу…

Однако после серии неудач Марк Захаров дал Трубниковой шанс на эпизодическую роль в «12 стульях», что стало отправной точкой для её кинокарьеры. А вскоре актрису пригласили в фильм «31 июня» — сказку, которая сделала ее звездой.

«31 июня»

В картине она сыграла принцессу Мелисенту, а ее партнером, исполнителем роли Белого рыцаря (Сэма Пэнти), был сам Николай Еременко-младший. На съемочной площадке у них сразу же сложились теплые дружеские отношения. Как говорится, дружба на грани…Однако Наталья не позволила Николаю перейти эту грань.