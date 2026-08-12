Несказочная судьба принцессы Мелисенты: запрет на съемки в кино, бездетность, уход в одиночестве

Еще одна трагедия в актерской среде. 10 августа в своей московской квартире ушла из жизни легендарная советская балерина и актриса Наталья Трубникова, известная по роли принцессы Мелисенты из сказки «31 июня». Ей был 71 год.
Как сообщает Аif.ru, накануне кончины артистка общалась с соседкой, но к вечеру перестала отвечать на звонки.
Придя к Наталье домой, женщина обнаружила ее без признаков жизни, сидящей на диване. Последние годы балерина боролась с болезнью Паркинсона — прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, типичным для пожилого возраста.
Судьба Натальи Трубниковой была противоречивой. Но в ней нашлось место и взлетам, и падениям, и большой любви.
Балетные страсти
С детства хрупкая и изящная Наталья грезила балетом. В балетном училище она занималась искусством Терпсихоры с таким рвением, что стирала пальцы в кровь. Однако никогда не жаловалась родителям на свою боль, поскольку боялась, что они заберут ее оттуда.
Несмотря на полную отдачу и тщательную проработку каждого движения, на итоговом экзамене Наталья получила оценку ниже ожидаемой. Это лишило ее шансов на поступление в Большой театр, куда в тот период брали только отличников.
В итоге она попала в Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко. Наставники специально направили туда девушку, надеясь на быстрый успех в ведущих ролях, но реальность оказалась прозаичнее. В основном за Трубниковой закрепляли образы второго плана: например, Флер-де-Лис в балете о Соборе Парижской богоматери, Купава в «Снегурочке».
Позже, несмотря на любовь к балету, Наталья решила попробовать себя в кино. Но все ее попытки пройти пробы заканчивались неудачами.
Казалось, что кинематограф мстит ей за отказ Андрею Кончаловскому, который хотел снять балерину в своем фильме.
Когда Наталье было 15 лет, режиссер предложил ей сыграть в его ленте «Романс о влюбленных». Она отказала ему из-за плотного гастрольного графика. Тогда Наталья ездила на гастроли в Париж, Марсель, Ниццу…
Однако после серии неудач Марк Захаров дал Трубниковой шанс на эпизодическую роль в «12 стульях», что стало отправной точкой для её кинокарьеры. А вскоре актрису пригласили в фильм «31 июня» — сказку, которая сделала ее звездой.
«31 июня»
В картине она сыграла принцессу Мелисенту, а ее партнером, исполнителем роли Белого рыцаря (Сэма Пэнти), был сам Николай Еременко-младший. На съемочной площадке у них сразу же сложились теплые дружеские отношения. Как говорится, дружба на грани…Однако Наталья не позволила Николаю перейти эту грань.
«Он быстро понял, что в моем случае ему ничего не светит, и мы стали общаться просто по-дружески. Постоянно хохмили. Он, кстати, боялся как раз хореографических сцен, все время повторял: «Мне лишь бы не танцевать. Не дай Бог!» — вспоминала Наталья Трубникова.
Наталья Трубникова. Фото: кадр из фильма «31 июня»
Фильм вышел накануне Нового 1978 года, но вскоре его положили на полку на целых семь лет. Режиссер Леонид Квинихидзе по-настоящему гордился этой работой, но критикам не понравилась фантастическая сюжетная линия с магией. Они увидели в ней скрытый смысл – этакий намек на сближение с Западом...
Худсовет «Мосфильма» изучал картину несколько месяцев, разгадывая символику и скрытые идеологические намеки, после чего принял решение снять ее с проката.
Масло в огонь подлило и то, что балетмейстер Большого театра Александр Годунов, сыгравший в картине придворного музыканта Лемисона, отказался вернуться в СССР после гастролей. Из-за этого на «Мосфильме» возникло негласное правило: не приглашать балетных артистов на киноработы. Трубникова продолжала ходить на пробы, но ее не брали даже на маленькие роли.
Несмотря на это, Наталья все же сыграла в нескольких фильмах — уже после того, как история с Годуновым забылась. Но она оставляла на первом месте театр и балет, считая этот выбор защитой от кризисов: в отличие от кино, танцы давали ей стабильный доход.
Наталья Трубникова. Личная жизнь
Артистка пользовалась большой популярностью у мужчин, некоторые готовы были содержать ее. Однако Наталья хотела выйти замуж только за любимого человека.
В итоге артистка связала свою судьбу с танцовщиком Анатолием Кулаковым, с которым танцевала в балете «Прозрение». Будучи на десять лет старше своей возлюбленной, он уже имел за спиной неудачный опыт семейной жизни. Родители Натали не особо обрадовались такому выбору дочери, но со временем примирились с решением девушки.
Наталья Трубникова. Фото: кадр из программы «Мой герой»
На определенном этапе влюбленным пришлось съехаться с матерью Анатолия. Свекровь не сразу приняла Наталью: ей не нравилось, что девушка полностью отдавала себя работе в театре и жертвовала домашними делами. По мнению женщины, Наталья выполняла бытовые обязанности без должного старания. В итоге в доме периодически вспыхивали конфликты.
Супруги могли до хрипоты спорить по мелочам, но никогда не упоминали о разводе. Наталья считала, что семейные трудности лишь укрепляли их союз.
Однако, к сожалению, Наталья Трубникова не познала счастья материнства. Обычно балерины рожали к 40 годам, когда карьера закончилась, а Наталья так и не стала мамой.
После завершения сценической карьеры она стала режиссером-постановщиком. А супруг Анатолий после пенсии не ушел на покой и как балетмейстер возглавил Дом моды на Арбате.
В 2022 году Анатолий Кулаков ушел из жизни, это была большая трагедия для Натальи. Ведь вместе они прожили долгую и счастливую жизнь.
Последние годы Трубникова нашла утешение в том, что активно помогала бездомным животным в качестве волонтера: находила им семьи, оплачивала лечение и окружала заботой.
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