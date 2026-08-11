Умерла актриса фильма «31 июня» Наталья Трубникова

Мир искусства понес еще одну невосполнимую утрату: в Москве на 72‑м году жизни скончалась советская балерина и актриса Наталья Трубникова. Ее имя навсегда вписано в историю отечественного кино и театра — образ принцессы Мелисенты из музыкальной сказки «31 июня» полюбился миллионам зрителей и стал настоящей визитной карточкой артистки. Трагическую новость омрачает и то, что последние годы жизни Трубникова боролась с тяжелым недугом.

Наталья Трубникова умерла в своей квартире в Тверском районе Москвы. Артистку обнаружила соседка: утром женщины успели пообщаться, но уже вечером Трубникова перестала отвечать на телефонные звонки. Забеспокоившись, соседка пришла к ней домой и нашла Наталью без признаков жизни. По предварительным данным, смерть наступила, когда артистка сидела на диване.

В последние годы Наталья Трубникова страдала от болезни Паркинсона. Недуг серьезно осложнял повседневную жизнь и ограничивал возможности для активной творческой деятельности. Несмотря на это, имя Трубниковой продолжало жить в памяти поклонников, а ее работы оставались частью золотого фонда советского кинематографа и театрального искусства.

Балет был первой большой любовью Трубниковой: она выступала на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича‑Данченко (МАМТ), где раскрыла свой талант как классическая балерина. Однако широкую известность ей принесла работа в кино.

Самой узнаваемой ролью Натальи стала принцесса Мелисента в музыкальной сказке «31 июня». Образ получился одновременно воздушным и глубоким — он идеально сочетал балетную пластику Трубниковой с актерской выразительностью. Кроме того, артистка появлялась в таких известных лентах, как «Формула любви» и «12 стульев», где сумела запомниться даже в небольших, но ярких эпизодах.

По материалам Mash

А вы помните роли Натальи Трубниковой в кино? Поделитесь в комментариях.