Не только Волочкова: Бузова купила квартиру за 120 млн, а Петров продал за 57 млн рублей

На днях стало известно, что балерина Анастасия Волочкова продала свою квартиру в Санкт-Петербурге за 165 миллионов рублей. Апартаменты были дороги артистке тем, что их ей подарил любимый мужчина — влиятельный бизнесмен Сулейман Керимов.

Анастасия ранее рассказала Teleprogramma.org, что ей пришлось расстаться с квартирой, поскольку она была затоплена по вине Управляющее компании.

Но если бы не это обстоятельство, то она бы никогда не пошла на такой шаг. Все-таки подарок возлюбленного, о котором артистка с нежностью вспоминает и по сей день.

"Потолки в ней расписывали художники из Эрмитажа, мебель была привезена из Италии. Там было все в таком невероятном виде, что это правда было для меня как музей, который я хранила и берегла. Но вот так получилось…" — призналась балерина нашему изданию.

К слову, квартира Волочковой не самая дорогая недвижимость, проданная и купленная звездами. Оглашаем вам еще список апартаментов, ушедших и приобретенных по солидной цене.

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