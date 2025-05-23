Не только Волочкова: Бузова купила квартиру за 120 млн, а Петров продал за 57 млн рублей

На днях стало известно, что балерина Анастасия Волочкова продала свою квартиру в Санкт-Петербурге за 165 миллионов рублей. Апартаменты были дороги артистке тем, что их ей подарил любимый мужчина — влиятельный бизнесмен Сулейман Керимов.
Анастасия ранее рассказала Teleprogramma.org, что ей пришлось расстаться с квартирой, поскольку она была затоплена по вине Управляющее компании.
Но если бы не это обстоятельство, то она бы никогда не пошла на такой шаг. Все-таки подарок возлюбленного, о котором артистка с нежностью вспоминает и по сей день.
"Потолки в ней расписывали художники из Эрмитажа, мебель была привезена из Италии. Там было все в таком невероятном виде, что это правда было для меня как музей, который я хранила и берегла. Но вот так получилось…" — призналась балерина нашему изданию.
К слову, квартира Волочковой не самая дорогая недвижимость, проданная и купленная звездами. Оглашаем вам еще список апартаментов, ушедших и приобретенных по солидной цене.
Ольга Бузова купила квартиру за 120 млн рублей
Телеведущая приобрела новую квартиру площадью более 200 квадратных метров недалеко от улицы Мосфильмовской. Стоимость жилья составила 120 миллионов рублей. И первое время на обустройство потребовалось еще около 15 миллионов.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Сейчас уже давно все обустроено. Но судя по всему, Ольга Бузова до сих пор возвращается в пустую квартиру…
Летом в программе "Осторожно, Собчак!" ведущая заявила, что готова к новым отношениям и главное для нее - чтобы человек был достойным, и она его любила.
Клава Кока - покупка за 60 млн рублей
Клава Кока приобрела квартиру за 60 миллионов рублей. Правда, после покупки ей требовался ремонт.
Но практически сразу после приобретения Клава с восторгом показывала квартиру, демонстрируя прекрасный вид на Москву-реку.
Клава Кока. Фото: Global Look Press
Тогда же певица поделилась частью дизайн-проекта, в котором предусмотрена розовая ванная комната и детская.
"И скоро я буду жить в квартире мечты! С огромной гардеробной, лоджиями, розовой ванной и даже с детской... Принимаю поздравления!!! Ура!" – восторгалась тогда артистка.
Певица призналась, что до сих пор не может поверить, что простая девушка из Екатеринбурга смогла воплотить свою мечту.
Александр Петров — продажа за 57 млн рублей
Актер Александр Петров продал свои роскошные двухуровневые апартаменты в московском районе Басманный за 57 миллионов рублей. Эта квартира была связана с его прошлыми отношениями с актрисой Стасей Милославской, с которой он встречался почти четыре года. Она выполнила дизайн некогда любовного гнездышка и сделала там ремонт.
Александр Петров с женой Викторией. Фото: соцсети
Первоначальная цена квартиры составляла 60,6 миллионов рублей, и объявление о продаже появилось осенью 2023 года, вскоре после свадьбы Петрова с Викторией Антоновой. Покупатель нашелся только через полтора года, после того как цену немного снизили.
Причиной продажи стало желание актера начать новую жизнь. Друзья Петрова утверждают, что квартира напоминала ему о прошлом. В то время как, находясь в ожидании первенца, он был сосредоточен на будущем.
Две квартиры Люси Чеботиной
У Люси Чеботиной две квартиры, стоимость которых неизвестна. Квартиру в Дубае она купила несколько лет назад. Эту покупку артистка назвала выгодной инвестицией и подарком для мамы.
Московская квартира певицы выполнена в стиле современного минимализма, где преобладают светлые цвета и натуральные материалы. В интерьере выделяются бежевые и светло-серые тона, а деревянная отделка стен и мебели создает ощущение тепла и уюта.
Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
Главная особенность квартиры - панорамные окна, из которых открывается потрясающий вид на Москву. Певица признается, что обожает любоваться городом с высоты, особенно в темное время суток, когда зажигаются огни и ощущается, как кипит жизнь.
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