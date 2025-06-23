Не только тесть Прилучного: отец Бородиной — родственник Деда Хасана, а Топурии — "вор в законе"

В СМИ появилась информация о том, что отец актрисы Зепюр Брутян впутался в криминальную историю. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
По сообщениям прессы, Аршак Брутян подозревается в организации азартных игр. Суд заочно постановил арестовать тестя Павла Прилучного и объявил его в международный розыск. Соответствующая информация опубликована в базе данных Министерства внутренних дел России.
К слову, Аршак Брутян не единственный звездный отец, связанный с криминалом. Оглашаем список пап знаменитостей, побывавших в местах не столь отдаленных.
Отец Кэти Топурии — Андро
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия назвала своего папу суперотцом. О родном человеке Кэти рассказала в интервью YouTube-шоу Надежды Стрелец "Стрелец-молодец".
Кэти Топурия. Фото: Global Look Press
Он был "вором в законе". В 90-е годы поддерживал порядок на улице, как сказала о нем артистка.
Кроме того, Андро Топурия страдал от зависимости. Сама певица оправдывала мужчину тем, что это была его болезнь.
И однажды отца Кети задержали.
У мужчины случился обширный инсульт. В тюрьме он тяжело заболел.
Кети опровергает слухи, что ее отец был убийцей. Она объясняет, что эта информация возникла из-за трагического случая во времена его юности. Тогда во время драки погиб человек.
"Другие убежали, а папа остался. И он не сказал, кто это сделал, он взял это на себя.
Даже не взял на себя, а просто за это его задержали, — говорила певица. — Отсюда появилась эта фраза, что он сидел за убийство. Но никакого убийства он не совершал, конечно же".
Андро Топурия был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Но вскоре освобожден, когда выяснилось, что убийство совершил другой человек.
После освобождения мужчина начал употреблять запрещенные вещества. В 2010 году его задержали в Москве при попытке их получения и приговорили к трем годам лишения свободы.
Андро Топурия скончался в тюремной камере от сердечного приступа. Однако, по информации агентства
Отец Ксении Бородиной — Ким Амоев
Отец Ксении, Ким Амоев, являлся криминальным авторитетом и родственником вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна). Выполнял его поручения.
Когда девочке исполнился год, ее родители развелись.
Вскоре после этого мать Ксении Инна Булатовна вышла замуж за состоятельного итальянского бизнесмена по имени Дженни. Он занимался строительством.
Супруги переехали на остров Капри. А Ксения осталась жить с дедушкой и бабушкой, родителями матери.
Общение с отцом было редким, даже более редким, чем с мамой. Ким пообещал приехать на 16-летие дочери и попросил ее отменить приглашение гостей. Ксения ждала его в ресторане четыре часа, но Амоев так и не появился.
Ксения Бородина. Фото: Global look Press
С тех пор у ведущей испортились отношения с отцом. И она затаила обиду на него на всю жизнь. Даже сменила фамилию на мамину.
Ксения Бородина виделась с папой только на похоронах Деда Хасана в 2013 году и незадолго до смерти Амоева, когда навестила его в Грузии. В этой стране он скрывался несколько лет.
"Наверное, из-за отца у меня не складываются отношения с мужчинами. Я им не доверяю. Хотя отчим сделал для меня много хорошего", — призналась телеведущая в одном из интервью.
Отец Настасьи Самбурской — Алексей Терехов
Отец Настасьи Самбурской, Алексей Терехов, попал в места не столь отдаленные, когда девочке исполнилось пять лет. Спустя еще пять лет вышел на свободу.
Настасья никогда не раскрывала причину ареста своего отца. Но не скрывала, что в детстве мужчина бил ее.
Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press
Когда Алексей Терехов ослеп, актриса купила ему дом и помогла с деньгами. Однако, по словам Самбурской, отец не оценил ее заботу. А вместо благодарности превратил дом в место для пьяных застолий.
Самбурская также продолжает поддерживать дистанцию в отношениях со своей матерью и братом.
Отец Александра Мохова — Анатолий Мохов
В молодости отец актера и режиссера Александра Мохова (Известен по фильмам и сериалам: "Мужская работа", "Две судьбы", "Участок" и многим другим работам) Анатолий, и его друзья пытались ограбить прохожего и отобрать у него фотоаппарат. В ходе завязавшейся драки мужчину убили.
Все участники происшествия, включая отца Мохова, были приговорены к тюремному заключению сроком от 13 до 15 лет.
Александр Мохов. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Стоит отметить, что братья актера также имели проблемы с законом и отбывали наказание. А сам Александр чуть не попал в зону внимания милиции из-за хулиганства в школе.
Тем не менее отца и мать Мохов вспоминает с любовью и нежностью. Родители актера приучили его к труду: научили работать на огороде и колоть дрова.
Отец Екатерины Климовой — Александр
Впервые о своем отце Екатерина рассказала в программе "Судьба человека" Бориса Корчевникова. Александр провел в тюрьме 13 лет.
42-летняя актриса вспоминает о нем с теплотой, несмотря на то что в детстве почти не знала его. Александр Климов оказался за решеткой вскоре после ее рождения.
Екатерина увиделась со своим отцом уже в подростковом возрасте. И поначалу их отношения можно назвать натянутыми. Актриса признается, что отец "переломил" ее в переходный период. Но, по словам артистки, это закалило ее характер.
Мужчина был осужден за непредумышленное убийство: он получил срок после массовой драки в ресторане.
Екатерина Климова. Фото: Наталья Шатохина/ Global Look Press
"Кто-то из противников умер. Отец все взял на себя", — рассказала Екатерина Борису Корчевникову.
Мать Климовой скрыла от детей правду о заключении мужа, объясняя его отсутствие длительной командировкой. В течение всего срока заключения мама Екатерины поддерживала связь с супругом и передавала ему письма и поделки дочерей.
Отец будущей актрисы освободился из тюрьмы, когда ей было 13 лет. И сразу же столкнулся с трудностями ее переходного периода.
Мужчина называл Екатерину "королевой подъезда", так как она проводила много времени во дворе в компании сомнительных знакомых.
Отец пытался вразумить неразумную дочь и однажды в гневе порвал ей курку.
"Я была в отчаянии и хотела покончить с собой", — вспоминала артистка об этом инциденте.
Екатерина Климова описывает свои отношения с отцом как "войну" в прошлом, но сейчас признает его решающую роль в формировании ее личности. Общение между ними значительно улучшилось после того, как Екатерина поступила в театральный институт.
Рассказывая об уходе папы из жизни, артистка не смогла сдержать эмоции. Ее отец скончался неожиданно в возрасте 60 лет из-за оторвавшегося тромба.
В тот момент Екатерина находилась на гастролях в Минске вместе со своим вторым мужем, Игорем Петренко. Несмотря на трагическое известие, актриса вышла на сцену в тот вечер, чтобы не подводить зрителей.
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