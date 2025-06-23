Не только тесть Прилучного: отец Бородиной — родственник Деда Хасана, а Топурии — "вор в законе"

В СМИ появилась информация о том, что отец актрисы Зепюр Брутян впутался в криминальную историю. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

По сообщениям прессы, Аршак Брутян подозревается в организации азартных игр. Суд заочно постановил арестовать тестя Павла Прилучного и объявил его в международный розыск. Соответствующая информация опубликована в базе данных Министерства внутренних дел России.

К слову, Аршак Брутян не единственный звездный отец, связанный с криминалом. Оглашаем список пап знаменитостей, побывавших в местах не столь отдаленных.

Отец Кэти Топурии — Андро

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия назвала своего папу суперотцом. О родном человеке Кэти рассказала в интервью YouTube-шоу Надежды Стрелец "Стрелец-молодец".