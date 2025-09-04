Наследство Джорджо Армани: особняки и виллы в Италии, Америке, Франции, яхты и миллиарды долларов

Джорджо Армани с Орнеллой Мути. Фото: Global Look Press

Какими домами владел легендарный кутюрье. Во сколько миллиардов оценивается его состояние. И кому могут достаться все эти богатства.

Содержание

Не стало легенды мировой моды Джорджо Армани. Его музами были Кейт Бланшетт, Леди Гага, Джулия Робертс и многие другие выдающиеся женщины. Эти дивы стали амбассадорами созданных им образов.

Великий модельер создавал костюмы и для культовых фильмов "Криминальное чтиво", "Волк с Уолл-стрит", "Неприкасаемые" и многих других картин.

Он всегда окружал себя талантливыми людьми и красивыми вещами. А все эти вещи хранились в его домах, расположенных в разных уголках мира.

Дом в Милане

В своем миланском доме Джорджо Армани проживал с 1982 года. Его привязанность к этому месту легко объяснима. Поместье, такое же элегантное, как и костюмы от Армани, состоит из нескольких отдельных строений, включая офисы бренда.

Автором интерьеров выступил именитый дизайнер Питер Марино. В цветовой гамме доминируют бежевые и черные тона, которые гармонично сочетаются с яркими сувенирами, привезенными кутюрье из путешествий.

Третий этаж представляет собой личное святилище Джорджо, куда ведет черная винтовая лестница из металла, созданная в архитектурной мастерской Armani. Здесь же хранится древнеримский мраморный торс — часть обширной антикварной коллекции модельера.

Джорджо Армани с Кристофером Ламбертом. Фото: Global Look Press

Апартаменты в Нью-Йорке

Как пишет сайт "Яндекс недвижимость", итальянский дизайнер Джорджо Армани влюбился в Нью-Йорк с первой поездки в 1970 году. Со временем кутюрье переехал в американский мегаполис, выбрав просторные апартаменты с видом на Центральный парк.

Интерьер его жилья полностью отражает эстетику Дома моды Армани: приглушенная цветовая гамма, изысканные текстуры, элегантные линии и тонкие детали, понятные лишь узкому кругу посвященных.

Армани признавался, что работа над дизайном интерьера помогла ему раскрыть новые грани творчества. То, что невозможно выразить через одежду, — например, размещение игрушечной обезьянки на диване как элемента роскошного декора — стало возможным в оформлении жилого пространства.

Несмотря на современные обновления, в квартире сохранились оригинальные витражные окна в готическом стиле. И они органично сочетаются с деревянными панелями и бархатным текстилем в спальне.

Особняк в Форте-деи-Марми

Особняк в Форте-деи-Марми Джорджо Армани приобрел в начале 1980-х годов. И с тех пор там практически ничего не изменилось.

Бывшее фермерское поместье было преобразовано в элегантный и одновременно комфортабельный особняк, который до последнего радовал глаз хозяина.

Джорджо Армани. Фото: Global Look Press

Особняк в Сен-Тропе

Знаменитый дизайнер приобрел этот особняк, чтобы стать соседом своей сестры. Здание было расширено за счет просторного гостевого крыла с бассейном, но при этом там сохранилась первоначальная планировка.

Особняк сочетает антикварную мебель и современные элементы дизайна. Армани признавался, что в определенный период жизни он тратил значительные средства на покупки с блошиных рынков Сен-Тропе.

Старинный обеденный стол и деревенская мебель там органично соседствуют с японскими минималистичными предметами, созданными по дизайну самого кутюрье.

Вилла на острове Пантеллерия и дом в Швейцарии

Джорджо Армани приобрел здесь летнюю резиденцию еще в конце 1970-х годов и традиционно проводил июнь и июль именно на этой вилле, южнее Сицилии.

Также у кутюрье был дом в Швейцарии, недалеко от одного из популярных горнолыжных курортов страны. Резиденция называется Chesa Orso Bianco, или "Дом белого медведя".

Джорджо Армани на вилле в Сицилии. Фото: Global Look Press

Яхты кутюрье

Незадолго до своего семидесятилетнего юбилея известный дизайнéр приобрел свою первую роскошную яхту. Судно получило название Mariu - это женское имя, связанное с детскими воспоминаниями кутюрье. Спустя десятилетие он продал эту яхту и заказал новую на той же итальянской верфи Codecasa.

Новая яхта Main оказалась на 15 метров длиннее предыдущей! Особенностями судна стали необычный темно-зеленый цвет корпуса и, конечно же, дизайн интерьеров, созданный самим мэтром.

Джорджо Армани. Фото: Global Look Press

Согласно индексу Bloomberg Billionares Index, состояние классика моды оценивалось в 9,5 миллиарда долларов, а по некоторым источникам и в 13 миллиардов.

Кому достанутся все богатства кутюрье — большой вопрос. Известно, что у него не было ни жены, ни детей. Всю свою жизнь модельер посвятил любимому делу.

Однако у Армани есть племянница, которую он считал близким человеком.

