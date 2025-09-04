Наследство Джорджо Армани: особняки и виллы в Италии, Америке, Франции, яхты и миллиарды долларов

Не стало легенды мировой моды Джорджо Армани. Его музами были Кейт Бланшетт, Леди Гага, Джулия Робертс и многие другие выдающиеся женщины. Эти дивы стали амбассадорами созданных им образов.

Великий модельер создавал костюмы и для культовых фильмов "Криминальное чтиво", "Волк с Уолл-стрит", "Неприкасаемые" и многих других картин.

Он всегда окружал себя талантливыми людьми и красивыми вещами. А все эти вещи хранились в его домах, расположенных в разных уголках мира.

Дом в Милане

В своем миланском доме Джорджо Армани проживал с 1982 года. Его привязанность к этому месту легко объяснима. Поместье, такое же элегантное, как и костюмы от Армани, состоит из нескольких отдельных строений, включая офисы бренда.

Автором интерьеров выступил именитый дизайнер Питер Марино. В цветовой гамме доминируют бежевые и черные тона, которые гармонично сочетаются с яркими сувенирами, привезенными кутюрье из путешествий.

Третий этаж представляет собой личное святилище Джорджо, куда ведет черная винтовая лестница из металла, созданная в архитектурной мастерской Armani. Здесь же хранится древнеримский мраморный торс — часть обширной антикварной коллекции модельера.