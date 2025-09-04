Умер итальянский модельер Джорджио Армани: что его связывало с Россией

Скорбная новость пришла из Италии. Умер легендарный модельер Джорджио Армани. Ему был 91 год.

Не стало Джорджио Армани

О смерти Джорджио Армани сообщило итальянское издание La Repubblica. Известный дизайнер скончался у себя дома. Он восстанавливался после недавней госпитализации.

Факт того, что Армани находился в больнице, от общественности скрывали. В этом году он отошел от дел из-за болезни. Дизайнер пропустил Недели моды и в Милане, и в Париже.

Причиной смерти 91-летнего Армани могли стать последствия коронавируса. Несколько недель назад медики диагностировали у него легочную инфекцию. Но кутюрье был уверен в своем выздоровлении. Он обещал, что в сентябре вернется к работе.

Как похоронят Джорджио Армани

Прощание с легендой фешн-индустрии пройдет в закрытом режиме. Скорбная церемония состоится в Милане, в здании театра 'Армани'. Часовня будет открыта для прощания 6 и 7 сентября.

Что связывает Армани с Россией

На смерть Джорджио Армани уже отреагировали российские знаменитости. Светлана Бондарчук в личном блоге написала, что он был последним из великих.

"Не стало Джорджио Армани, модельер ушел из жизни в возрасте 91 года. Последний из великих!" — скорбит Бондарчук.

О том, что связывало Армани с Россией, в телеграм-канале 'Кровавая барыня' рассказала Ксения Собчак. Модельер в последний раз приезжал в нашу страну в 2016 году. Он посетил показ осенне-зимних коллекций мужской и женской одежды Giorgio Armani 2016–2017.

Армани говорил, что для него важны российские потребители. По его словам, в России разделяют его видение моды. А еще Армани посвятил России два аромата — Rouge Malachite и Vert Malachite. Они вошли в капсульную коллекцию La Collection de Terres Précieuses.