Наряды закрытия 48-го ММКФ: Брутян с длинным шлейфом, Утяшева в перьях и вечно молодая Климова в «платье-солнце»

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press

Чем удивляли гости престижного кинофорума.

Содержание

В столице завершился 48-й Московский Международный кинофестиваль. По традиции церемонии закрытия предшествовала красная дорожка.

И, кстати, в этот раз обошлось без небритых подмышек, которые на открытии кинофорума явила общественности блогер Алина Ан и без «голых нарядов», как у Валерии Гай Германики.

Все прошло достаточно консервативно, но немного драматично. Ведь на улице резко похолодало, шел мелкий моросящий дождь.

А артистки, по сути, демонстрировали летние наряды. И никто из них не натянул сверху пуховики, соответствующие погоде.

Елизавета Боярская и Елена Захарова и их приверженность классике

Так, актриса Елизавета Боярская появилась перед публикой в длинном платье с корсетом и широкой юбкой. На шее у артистки жемчужное колье, которое органично сочеталось с серебряным кольцом и сережками. Волосы она собрала в пучок.

Елизавета Боярская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

На актрисе Елене Захаровой – синее платье с ассиметричным топом и широкой юбкой. Обе актрисы продемонстрировали приверженность проверенной классике.

Елена Захарова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Жена Яглыча с авоськой

У бывшего мужа Светланы Ходченковой – актера Владимира Яглыча – имидж Джеймса Бонда. На нем длинный серый плащ поверх классического костюма с галстуком и строгие очки.

На его жене Антонине Паперной – кожаный плащ по фигуре. В руках у нее сумочка, напоминающая авоську. Очень неожиданный образ!

Владимир Яглыч и Антонина Паперная. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Кристина Асмус и ее строгая сексуальность

Актриса Кристина Асмус надела строгое белое платье с квадратными плечами. Правда, немного пикантности этому образу добавил небольшой вырез, открывающий участок живота. В этом луке присутствует какая-то скрытая сексуальность.

Кристина Асмус. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Екатерина Климова в платье с «юбкой-солнце»

Кажется, над актрисой Екатериной Климовой время не властно – настолько молодо она выглядит и не меняется с годами. На ней платье цвета топленого молока с гипюровыми вставками, с корсетным верхом и «юбкой-солнце».

Этот женственный наряд также украсил черный пояс и такого же цвета длинные перчатки. Актрису на красной дорожке сопровождал ее сын Матвей.

Екатерина Климова с сыном Матвеем. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Зепюр Брутян и Екатерина Гусева с длинным шлейфом

Большой переполох вызвало появление на красной дорожке актера Павла Прилучного и его жены Зепюр Брутян. На нем – элегантный классический костюм, а на его супруге – белое платье с корсетным верхом, уходящее к низу ассиметричными воланами.

За платьем следовал длинный шлейф, который помогал нести Павел Прилучный. К тому же актриса была в серебряных босоножках на высоких каблуках, поэтому помощь супруга пришлась очень кстати.

Один из самых необычных образов был у Екатерины Гусевой. Она надела черное платье, которое подчеркивало ее фигуру - песочные часы. Через верх наряда тянулся белый шлейф, украшенный красными цветками.

Екатерина Гусева. Фото: Александр Воздвиженский

Ляйсан Утяшева в перьях

Также одной из гостей 48-го ММКФ стала гимнастка Ляйсан Утяшева. Она облачилась в черное платье, верх которой больше напоминал извинительную черную водолазку, а низ – юбку из перьев.

Ляйсан Утяшева. Фото: Александр Воздвиженский

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

