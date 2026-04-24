Наряды закрытия 48-го ММКФ: Брутян с длинным шлейфом, Утяшева в перьях и вечно молодая Климова в «платье-солнце»

В столице завершился 48-й Московский Международный кинофестиваль. По традиции церемонии закрытия предшествовала красная дорожка.

И, кстати, в этот раз обошлось без небритых подмышек, которые на открытии кинофорума явила общественности блогер Алина Ан и без «голых нарядов», как у Валерии Гай Германики.

Все прошло достаточно консервативно, но немного драматично. Ведь на улице резко похолодало, шел мелкий моросящий дождь.

А артистки, по сути, демонстрировали летние наряды. И никто из них не натянул сверху пуховики, соответствующие погоде.

Елизавета Боярская и Елена Захарова и их приверженность классике

Так, актриса Елизавета Боярская появилась перед публикой в длинном платье с корсетом и широкой юбкой. На шее у артистки жемчужное колье, которое органично сочеталось с серебряным кольцом и сережками. Волосы она собрала в пучок.