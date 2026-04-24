Наряды закрытия 48-го ММКФ: Брутян с длинным шлейфом, Утяшева в перьях и вечно молодая Климова в «платье-солнце»

В столице завершился 48-й Московский Международный кинофестиваль. По традиции церемонии закрытия предшествовала красная дорожка.
И, кстати, в этот раз обошлось без небритых подмышек, которые на открытии кинофорума явила общественности блогер Алина Ан и без «голых нарядов», как у Валерии Гай Германики.
Все прошло достаточно консервативно, но немного драматично. Ведь на улице резко похолодало, шел мелкий моросящий дождь.
А артистки, по сути, демонстрировали летние наряды. И никто из них не натянул сверху пуховики, соответствующие погоде.
Елизавета Боярская и Елена Захарова и их приверженность классике
Так, актриса Елизавета Боярская появилась перед публикой в длинном платье с корсетом и широкой юбкой. На шее у артистки жемчужное колье, которое органично сочеталось с серебряным кольцом и сережками. Волосы она собрала в пучок.
Елизавета Боярская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
На актрисе Елене Захаровой – синее платье с ассиметричным топом и широкой юбкой. Обе актрисы продемонстрировали приверженность проверенной классике.
Елена Захарова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Жена Яглыча с авоськой
У бывшего мужа Светланы Ходченковой – актера Владимира Яглыча – имидж Джеймса Бонда. На нем длинный серый плащ поверх классического костюма с галстуком и строгие очки.
На его жене Антонине Паперной – кожаный плащ по фигуре. В руках у нее сумочка, напоминающая авоську. Очень неожиданный образ!
Владимир Яглыч и Антонина Паперная. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Кристина Асмус и ее строгая сексуальность
Актриса Кристина Асмус надела строгое белое платье с квадратными плечами. Правда, немного пикантности этому образу добавил небольшой вырез, открывающий участок живота. В этом луке присутствует какая-то скрытая сексуальность.
Кристина Асмус. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Екатерина Климова в платье с «юбкой-солнце»
Кажется, над актрисой Екатериной Климовой время не властно – настолько молодо она выглядит и не меняется с годами. На ней платье цвета топленого молока с гипюровыми вставками, с корсетным верхом и «юбкой-солнце».
Этот женственный наряд также украсил черный пояс и такого же цвета длинные перчатки. Актрису на красной дорожке сопровождал ее сын Матвей.
Екатерина Климова с сыном Матвеем. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Зепюр Брутян и Екатерина Гусева с длинным шлейфом
Большой переполох вызвало появление на красной дорожке актера Павла Прилучного и его жены Зепюр Брутян. На нем – элегантный классический костюм, а на его супруге – белое платье с корсетным верхом, уходящее к низу ассиметричными воланами.
За платьем следовал длинный шлейф, который помогал нести Павел Прилучный. К тому же актриса была в серебряных босоножках на высоких каблуках, поэтому помощь супруга пришлась очень кстати.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Один из самых необычных образов был у Екатерины Гусевой. Она надела черное платье, которое подчеркивало ее фигуру - песочные часы. Через верх наряда тянулся белый шлейф, украшенный красными цветками.
Екатерина Гусева. Фото: Александр Воздвиженский
Ляйсан Утяшева в перьях
Также одной из гостей 48-го ММКФ стала гимнастка Ляйсан Утяшева. Она облачилась в черное платье, верх которой больше напоминал извинительную черную водолазку, а низ – юбку из перьев.
Ляйсан Утяшева. Фото: Александр Воздвиженский
