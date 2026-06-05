Наряды ПМЭФ-2026: «школьница» Собчак c «лошадью» за 250 000, Барановская с «бидоном» и Галич в кардигане-рубашке

Сейчас все взоры обращены на Петербургский международный экономический форум, который проходит в эти дни в городе на Неве. Для бизнесменов это прекрасная возможность заключить выгодные контракты, а для звезд – выгулять свои наряды.
Ксения Собчак в рубашке, галстуке и гольфах и… с «лошадью»
Ни один ПМЭФ на моей памяти не обходится без Ксении Собчак. И она снова дала пищу для кулуарных разговоров и журналистских материалов, появившись в образе «школьницы». Возможно, ее в таком луке видел Константин Богомолов во время будуарных забав, а теперь лицезрит и общественность.
Однако это не просто наряд в стиле «специально для любовных игр», а тщательно продуманный образ от американского бренда Thom Browne.
На одной из сессий Питерского форума журналистка надела приталенный укороченный жакет молочно-белого оттенка с контрастной сине-красной окантовкой.
Под ним – классическая белая рубашка и строгий галстук в диагональную полоску. Образ дополнила плиссированная юбка-клеш длины миди, а высокие черные гольфы и массивные лоферы на платформе придали наряду «школьную» стилистику.
Волосы Ксения уложила в гладкий пучок, сделав акцент на естественном макияже.
Но и это еще не все. Внимание публики привлекла сумка знаменитости, выполненная из натуральной телячьей кожи, - в виде лошади. Оказалось, что модель того же бренда Thom Browne выпущена в честь 2026 года, который по восточному календарю проходит под знаком Коня.
Аксессуар итальянского производства оценивается брендом в 2950 евро, что составляет примерно 250 тысяч рублей. Подсчеты произвело издание Lenta.ru.
Ксения Собчак на ПМЭФ. Фото: соцсети
Ида Галич – в кардигане-рубашке
Блогер Ида Галич у себя в Телеграме опубликовала снимок с вечера, организованного журналом «Москвичка». На этом мероприятии был презентован путеводитель по Санкт-Петербургу, подготовленный совместно с комитетом по туризму города.
На Иде – макси кардиган-рубашка из коллекции Walk of shame и укороченные брюки-клеш, через плечо – сумочка Chanel. Ида Галич запечатлена в строгих очках.
Ида Галич на ПМЭФ. Фото: Телеграм-канал Иды Галич и журнала «Москвичка»
Юлия Барановская – с сумкой-бидоном
На Петербургском Международном экономическом форуме появилась и Юлия Барановская- с бидоном… Нет, не с тем, с которым мы ходили за молоком в юные годы, да и ходим сейчас.
«В преддверии форума компания «Логика молока» выпустила очень стильную сумку-бидон в коллаборации с петербургским брендом ARNY PRAHT, которому уже более сотни лет. Получилось функционально и минималистично – как мне нравится», - написала Юлия в Телеграм-канале.
Юлия Барановская. Фото: Телеграм-канал ведущей
Ведущая облачилась в деловой костюм цвета топленого молока с золотыми пуговицами. На ее руке – массивный золотой перстень.
Волосы Юлия Барановская забрала в пучок, как она это нередко делает.
А какой из этих нарядов понравился вам? Делитесь в комментариях!