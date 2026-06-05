Наряды ПМЭФ-2026: «школьница» Собчак c «лошадью» за 250 000, Барановская с «бидоном» и Галич в кардигане-рубашке

Сейчас все взоры обращены на Петербургский международный экономический форум, который проходит в эти дни в городе на Неве. Для бизнесменов это прекрасная возможность заключить выгодные контракты, а для звезд – выгулять свои наряды.

Ксения Собчак в рубашке, галстуке и гольфах и… с «лошадью»

Ни один ПМЭФ на моей памяти не обходится без Ксении Собчак. И она снова дала пищу для кулуарных разговоров и журналистских материалов, появившись в образе «школьницы». Возможно, ее в таком луке видел Константин Богомолов во время будуарных забав, а теперь лицезрит и общественность.

Однако это не просто наряд в стиле «специально для любовных игр», а тщательно продуманный образ от американского бренда Thom Browne.

На одной из сессий Питерского форума журналистка надела приталенный укороченный жакет молочно-белого оттенка с контрастной сине-красной окантовкой.

Под ним – классическая белая рубашка и строгий галстук в диагональную полоску. Образ дополнила плиссированная юбка-клеш длины миди, а высокие черные гольфы и массивные лоферы на платформе придали наряду «школьную» стилистику.

Волосы Ксения уложила в гладкий пучок, сделав акцент на естественном макияже.

Но и это еще не все. Внимание публики привлекла сумка знаменитости, выполненная из натуральной телячьей кожи, - в виде лошади. Оказалось, что модель того же бренда Thom Browne выпущена в честь 2026 года, который по восточному календарю проходит под знаком Коня.

Аксессуар итальянского производства оценивается брендом в 2950 евро, что составляет примерно 250 тысяч рублей. Подсчеты произвело издание Lenta.ru.