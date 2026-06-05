Наряды ПМЭФ-2026: «школьница» Собчак c «лошадью» за 250 000, Барановская с «бидоном» и Галич в кардигане-рубашке

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Какие образы выбрали звезды для Петербургского международного экономического форума.

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Сейчас все взоры обращены на Петербургский международный экономический форум, который проходит в эти дни в городе на Неве. Для бизнесменов это прекрасная возможность заключить выгодные контракты, а для звезд – выгулять свои наряды.

Ксения Собчак в рубашке, галстуке и гольфах и… с «лошадью»

Ни один ПМЭФ на моей памяти не обходится без Ксении Собчак. И она снова дала пищу для кулуарных разговоров и журналистских материалов, появившись в образе «школьницы». Возможно, ее в таком луке видел Константин Богомолов во время будуарных забав, а теперь лицезрит и общественность.

Однако это не просто наряд в стиле «специально для любовных игр», а тщательно продуманный образ от американского бренда Thom Browne.

На одной из сессий Питерского форума журналистка надела приталенный укороченный жакет молочно-белого оттенка с контрастной сине-красной окантовкой.

Под ним – классическая белая рубашка и строгий галстук в диагональную полоску. Образ дополнила плиссированная юбка-клеш длины миди, а высокие черные гольфы и массивные лоферы на платформе придали наряду «школьную» стилистику.

Волосы Ксения уложила в гладкий пучок, сделав акцент на естественном макияже.

Но и это еще не все. Внимание публики привлекла сумка знаменитости, выполненная из натуральной телячьей кожи, - в виде лошади. Оказалось, что модель того же бренда Thom Browne выпущена в честь 2026 года, который по восточному календарю проходит под знаком Коня.

Аксессуар итальянского производства оценивается брендом в 2950 евро, что составляет примерно 250 тысяч рублей. Подсчеты произвело издание Lenta.ru.

Ксения Собчак на ПМЭФ. Фото: соцсети

Ида Галич – в кардигане-рубашке

Блогер Ида Галич у себя в Телеграме опубликовала снимок с вечера, организованного журналом «Москвичка». На этом мероприятии был презентован путеводитель по Санкт-Петербургу, подготовленный совместно с комитетом по туризму города.

На Иде – макси кардиган-рубашка из коллекции Walk of shame и укороченные брюки-клеш, через плечо – сумочка Chanel. Ида Галич запечатлена в строгих очках.

Ида Галич на ПМЭФ. Фото: Телеграм-канал Иды Галич и журнала «Москвичка»

Юлия Барановская – с сумкой-бидоном

На Петербургском Международном экономическом форуме появилась и Юлия Барановская- с бидоном… Нет, не с тем, с которым мы ходили за молоком в юные годы, да и ходим сейчас.

«В преддверии форума компания «Логика молока» выпустила очень стильную сумку-бидон в коллаборации с петербургским брендом ARNY PRAHT, которому уже более сотни лет. Получилось функционально и минималистично – как мне нравится», - написала Юлия в Телеграм-канале.

Юлия Барановская. Фото: Телеграм-канал ведущей

Ведущая облачилась в деловой костюм цвета топленого молока с золотыми пуговицами. На ее руке – массивный золотой перстень.

Волосы Юлия Барановская забрала в пучок, как она это нередко делает.

А какой из этих нарядов понравился вам? Делитесь в комментариях!

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