ПМЭФ-2026: запрет на упоминание эскортниц, отмена Шнурова и бенефис Козловского

В прошлые годы Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) был богат на информационные поводы. Журналисты наперебой писали о стоимости услуг эскортниц, кусачих ценах в местных ресторанах, бенефисах Ксении Собчак и Дани Милохина, соленьях Аниты Цой и многих других подобных вещах.

А как на счет этого года? Есть ли чем поживиться светским журналистам на Питерском форуме, отмечающим в этом году 29-летие?

Однако для начала напомним, что Петербургский международный экономический форум, собирающий представителей власти и предпринимателей, прежде всего, служит для обсуждения глобальных экономических тем, поиска инвесторов для российской экономики и представления новых масштабных инициатив и разработок.

Но как говорится, делу – время, а потехе – час. Ни один ПМЭФ не обходится без культурной программы и вечеринок с участием именитых гостей. Рассказываем, что форум грядущий нам готовит на культурной ниве.

Кто из артистов выступит на Петербургском экономическом форуме

Как сообщает издание «Деловой Петербург», 3 июня среди заявленных участников мероприятия — группа «Иванушки International» и оркестр «Таврический». Артисты выступили в Михайловском замке. Группа — постоянный хедлайнер корпоративов и гала-ужинов на ПМЭФ, где обычно исполняет свои главные хиты.

Также в этот день был заявлен концерт Вячеслава Бутусова в 19:30 на Почтамтской, 15.

А 4 июня в Михайловском дворце состоится центральный прием от ВТБ. Среди самых почетных гостей — Анна Чиповская. Для присутствующих выступает оркестр Олега Лундстрема и организован предпоказ выставки «Образ женщины в русском искусстве».

С 19:00 стартует сразу несколько событий:

В Театре Комиссаржевской OZON проводит прием с шоу-программой Данилы Козловского. Можно сказать, что это будет своеобразный бенефис Данилы. Как мы видим, Козловский триумфально вернулся в культурную повестку нашей страны, чего не скажешь о петербуржце Иване Урганте.

Также среди выступающих в этот вечер в рамках разных мероприятий – Валерий Сюткин, Feduk.

В Музее железных дорог РЖД устраивают прием с концертом «старой гвардии» российской эстрады. Как пишет «Деловой Петербург», на сцене — Чиж, Дмитрий Маликов и Алена Свиридова. Ведущая вечера — Яна Чурикова.

В рамках других мероприятий на ПМЭФ также выступят Лолита, Ваня Дмитриенко, Zivert, The Hatters, Uma2rman и Найк Борзов.

5 июня в культурной программе значатся гала-ужин Валерия Гергиева, который состоится в Екатерининском дворце, а также открытие летней террасы в ресторане «Веранда», где запланировано выступление NILETTO.