Наряды недели: Загитова в ультракоротком платье-тунике, Порошина в песочном пиджаке и Акиньшина с идеальной фигурой

Самое жаркое и чувственное время года подходит к концу. Люди стараются провести остаток отпуска как можно ярче, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитое лето.

А вот светская жизнь еще не началась. Однако звезды интересно проводят свое время, не забывая уделять внимание выбору образов.

Мария Порошина в пиджаке песочного цвета

Мария Порошина поделилась в соцсетях редким совместным снимком с Ярославом Бойко. Фотография была сделана на юбилейном мероприятии кинокомпании «Феликс-фильм» и запечатлела актеров в кругу других гостей праздника.

Многие подписчики артистки сразу заметили, что на кадре она и Бойко позировали на некотором расстоянии друг от друга.

Некоторые поклонники решили, что Мария таким образом хотела намекнуть на отсутствие романтических отношений с коллегой, но вместо этого только вызвала больше вопросов и обсуждений.

На этом снимке – Мария в черном топе и пиджаке песочного цвета.