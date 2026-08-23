Наряды недели: Загитова в ультракоротком платье-тунике, Порошина в песочном пиджаке и Акиньшина с идеальной фигурой

Самое жаркое и чувственное время года подходит к концу. Люди стараются провести остаток отпуска как можно ярче, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитое лето.
А вот светская жизнь еще не началась. Однако звезды интересно проводят свое время, не забывая уделять внимание выбору образов.
Мария Порошина в пиджаке песочного цвета
Мария Порошина поделилась в соцсетях редким совместным снимком с Ярославом Бойко. Фотография была сделана на юбилейном мероприятии кинокомпании «Феликс-фильм» и запечатлела актеров в кругу других гостей праздника.
Многие подписчики артистки сразу заметили, что на кадре она и Бойко позировали на некотором расстоянии друг от друга.
Некоторые поклонники решили, что Мария таким образом хотела намекнуть на отсутствие романтических отношений с коллегой, но вместо этого только вызвала больше вопросов и обсуждений.
На этом снимке – Мария в черном топе и пиджаке песочного цвета.
Мария Порошина и Ярослав Бойко. Фото: соцсети
Алина Загитова – в платье-тунике
А Алина Загитова меж тем отдыхает в Турции, делясь в соцсетях фото своих выходных образов. Вместо достопримечательностей олимпийская чемпионка показывает свою красоту и стиль, свободно переходя от мини- к макси-нарядам.
Однако одним из самых эффектных образов Алины стало ультракороткое белоснежное платье-туника. В нем ноги спортсменки выглядят бесконечными, она похожа на супермодель.
А образ, дополненный панамой, сам по себе сочетает непринужденность и соблазнительность.
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович вместе с женихом Денисом отдыхает в Италии. На ней – яркая оранжевая туника с цветочной вышивкой. В руках Анна держит сумочку Chanel.
Анна Семенович с возлюбленным. Фото: соцсети
Стройная Оксана Акиньшина
Всего через три месяца после рождения четвертого ребенка Оксана Акиньшина опубликовала фото с идеальной фигурой, что заставило поклонников восхищаться и удивляться скорости ее восстановления.
На снимке актриса в белом топе и черных легинсах выглядит стройной и отдохнувшей, с подтянутым телом и плоским животом. Вероятно, ее секрет - в регулярных тренировках и правильном питании, хотя кто его знает…
Весной этого года у Оксаны и Данилы Козловского родился сын Лео, а пара тайно расписалась в апреле после нескольких лет отношений. Артисты до сих пор не комментируют свой роман.
Оксана Акиньшина. Фото: соцсети
А какой из этих образов понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях!
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