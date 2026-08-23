Наряды недели: Загитова в ультракоротком платье-тунике, Порошина в песочном пиджаке и Акиньшина с идеальной фигурой

Мария Порошина и Ярослав Бойко. Фото: соцсети

Какие образы выбирали звезды на ушедшей неделе.

Самое жаркое и чувственное время года подходит к концу. Люди стараются провести остаток отпуска как можно ярче, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитое лето.

А вот светская жизнь еще не началась. Однако звезды интересно проводят свое время, не забывая уделять внимание выбору образов.

Мария Порошина в пиджаке песочного цвета

Мария Порошина поделилась в соцсетях редким совместным снимком с Ярославом Бойко. Фотография была сделана на юбилейном мероприятии кинокомпании «Феликс-фильм» и запечатлела актеров в кругу других гостей праздника.

Многие подписчики артистки сразу заметили, что на кадре она и Бойко позировали на некотором расстоянии друг от друга.

Некоторые поклонники решили, что Мария таким образом хотела намекнуть на отсутствие романтических отношений с коллегой, но вместо этого только вызвала больше вопросов и обсуждений.

На этом снимке – Мария в черном топе и пиджаке песочного цвета.

Мария Порошина и Ярослав Бойко. Фото: соцсети

Алина Загитова – в платье-тунике

А Алина Загитова меж тем отдыхает в Турции, делясь в соцсетях фото своих выходных образов. Вместо достопримечательностей олимпийская чемпионка показывает свою красоту и стиль, свободно переходя от мини- к макси-нарядам.

Однако одним из самых эффектных образов Алины стало ультракороткое белоснежное платье-туника. В нем ноги спортсменки выглядят бесконечными, она похожа на супермодель.

А образ, дополненный панамой, сам по себе сочетает непринужденность и соблазнительность.

Алина Загитова. Фото: соцсети

Анна Семенович вместе с женихом Денисом отдыхает в Италии. На ней – яркая оранжевая туника с цветочной вышивкой. В руках Анна держит сумочку Chanel.

Анна Семенович с возлюбленным. Фото: соцсети

Стройная Оксана Акиньшина

Всего через три месяца после рождения четвертого ребенка Оксана Акиньшина опубликовала фото с идеальной фигурой, что заставило поклонников восхищаться и удивляться скорости ее восстановления.

На снимке актриса в белом топе и черных легинсах выглядит стройной и отдохнувшей, с подтянутым телом и плоским животом. Вероятно, ее секрет - в регулярных тренировках и правильном питании, хотя кто его знает…

Весной этого года у Оксаны и Данилы Козловского родился сын Лео, а пара тайно расписалась в апреле после нескольких лет отношений. Артисты до сих пор не комментируют свой роман.

Оксана Акиньшина. Фото: соцсети

А какой из этих образов понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях!

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также