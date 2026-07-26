Наряды недели: Александрова с брендовой «фляжкой» и лисом, игривая Левкина и Белая в пижамном стиле

Юлия Александрова (на фото справа). Фото: пресс-служба фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой»

Какие образы выбирали звезды на ушедшей неделе.

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Одним из самых ярких событий ушедшей недели стала премьера фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой». Он вышел в широкий прокат уже с 23 июля.

Это продолжение истории о дружбе мальчика Саши и лиса Рыжего. Только во второй серии четвероного товарища Александра похищает передвижной зоопарк. И он, не дожидаясь помощи взрослых, спешит Рыжему на помощь.

В презентации ленты принял участие исполнитель главной роли – лис Дракоша, артист зоостудии «Ковчег». Он уже неоднократно участвовал в съемках фильмов и спектаклях театров.

Юлия Александрова – с лисом и «фляжкой»

Ну а на премьере фильма тоже получил свою порцию славы. Особенно, когда позировал на руках у артистов. И, наверняка, прекрасно себя чувствовал в компании актрисы, звезды сериала «Слово пацана» и фильма «Горько» Юлии Александровой.

Для выхода с лисом Юлия надела длинное оранжевое платье. При ее виде невольно вспомнилась знаменитая детская песенка: «Оранжевое лето», в которой даже «оранжевые дети оранжево поют».

Ну а фишкой образа, конечно, стала сумочка в виде фляжки Louis Vuitton. К сумочке прилагалась симпатичная ромашка. Руки актрисы украсили часы и браслет.

Юлия Александрова с лисом Дракошей. Фото: Глеб Лоскутов

Такая летняя Маруся Левкина

Маруся Левкина понемногу начинает приходить в себя после ухода мужа – певца и экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Вот и она посетила премьеру фильма о Лисе.

На – ней нежно-розовое гипюровое короткое, типично летнее платьице. Наряд Маруси украшают бусы.

В руках у нее – «игривая» сумка с сердечком, на ногах – летние балетки на завязках. В общем, игривый симпатичный летний образ!

Маруся Левкина. Фото: Глеб Лоскутов

Валентина Мазунина в короткой юбке

А вот звезда сериала «Реальные пацаны» Валентина Мазунина надела на премьеру картины ассиметричную рубашку с продольными полосками и короткую юбку нежно-голубого цвета.

Валентина Мазунина. Фото: пресс-служба фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой»

Таша Белая и ее цвет настроения – синий

Для выхода в свет ведущая Таша Белая выбрала брючный костюм ультрамаринового цвета в пижамном стиле, украшенный перьями. На ногах у Таши – открытые блестящие босоножки.

Экстравагантный образ дополнила сумочка, напоминающая пачку долларовых курюр.

Таша Белая. Фото: Глеб Лоскутов

А какой из этих образов больше всего пришелся вам по душе? Делитесь в комментариях!

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