Наряды недели: Александрова с брендовой «фляжкой» и лисом, игривая Левкина и Белая в пижамном стиле

Одним из самых ярких событий ушедшей недели стала премьера фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой». Он вышел в широкий прокат уже с 23 июля.

Это продолжение истории о дружбе мальчика Саши и лиса Рыжего. Только во второй серии четвероного товарища Александра похищает передвижной зоопарк. И он, не дожидаясь помощи взрослых, спешит Рыжему на помощь.

В презентации ленты принял участие исполнитель главной роли – лис Дракоша, артист зоостудии «Ковчег». Он уже неоднократно участвовал в съемках фильмов и спектаклях театров.

Юлия Александрова – с лисом и «фляжкой»

Ну а на премьере фильма тоже получил свою порцию славы. Особенно, когда позировал на руках у артистов. И, наверняка, прекрасно себя чувствовал в компании актрисы, звезды сериала «Слово пацана» и фильма «Горько» Юлии Александровой.

Для выхода с лисом Юлия надела длинное оранжевое платье. При ее виде невольно вспомнилась знаменитая детская песенка: «Оранжевое лето», в которой даже «оранжевые дети оранжево поют».

Ну а фишкой образа, конечно, стала сумочка в виде фляжки Louis Vuitton. К сумочке прилагалась симпатичная ромашка. Руки актрисы украсили часы и браслет.