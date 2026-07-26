Наряды недели: Александрова с брендовой «фляжкой» и лисом, игривая Левкина и Белая в пижамном стиле

Одним из самых ярких событий ушедшей недели стала премьера фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой». Он вышел в широкий прокат уже с 23 июля.
Это продолжение истории о дружбе мальчика Саши и лиса Рыжего. Только во второй серии четвероного товарища Александра похищает передвижной зоопарк. И он, не дожидаясь помощи взрослых, спешит Рыжему на помощь.
В презентации ленты принял участие исполнитель главной роли – лис Дракоша, артист зоостудии «Ковчег». Он уже неоднократно участвовал в съемках фильмов и спектаклях театров.
Юлия Александрова – с лисом и «фляжкой»
Ну а на премьере фильма тоже получил свою порцию славы. Особенно, когда позировал на руках у артистов. И, наверняка, прекрасно себя чувствовал в компании актрисы, звезды сериала «Слово пацана» и фильма «Горько» Юлии Александровой.
Для выхода с лисом Юлия надела длинное оранжевое платье. При ее виде невольно вспомнилась знаменитая детская песенка: «Оранжевое лето», в которой даже «оранжевые дети оранжево поют».
Ну а фишкой образа, конечно, стала сумочка в виде фляжки Louis Vuitton. К сумочке прилагалась симпатичная ромашка. Руки актрисы украсили часы и браслет.
Юлия Александрова с лисом Дракошей. Фото: Глеб Лоскутов
Такая летняя Маруся Левкина
Маруся Левкина понемногу начинает приходить в себя после ухода мужа – певца и экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Вот и она посетила премьеру фильма о Лисе.
На – ней нежно-розовое гипюровое короткое, типично летнее платьице. Наряд Маруси украшают бусы.
В руках у нее – «игривая» сумка с сердечком, на ногах – летние балетки на завязках. В общем, игривый симпатичный летний образ!
Маруся Левкина. Фото: Глеб Лоскутов
Валентина Мазунина в короткой юбке
А вот звезда сериала «Реальные пацаны» Валентина Мазунина надела на премьеру картины ассиметричную рубашку с продольными полосками и короткую юбку нежно-голубого цвета.
Валентина Мазунина. Фото: пресс-служба фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой»
Таша Белая и ее цвет настроения – синий
Для выхода в свет ведущая Таша Белая выбрала брючный костюм ультрамаринового цвета в пижамном стиле, украшенный перьями. На ногах у Таши – открытые блестящие босоножки.
Экстравагантный образ дополнила сумочка, напоминающая пачку долларовых курюр.
Таша Белая. Фото: Глеб Лоскутов
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