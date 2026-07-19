Наряды недели: Тарасов в образе Гнома, Аксенова в паутине и Тарасова в платье и пиджаке

Недавно онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink провели премьеру криминальной драмы «Холод».
Это женская версия знаменитого романа о графе Монте-Кристо. По сюжету картины невиновная Евгения попадает в тюрьму. Притом что и без этого жизнь наказывает ее достаточно жестоко – в аварии погибают ее муж и шестилетняя дочь.
Потерявшая смысл жизни Женя ищет спасение в прощании с ней, но случайно спасает заключенную Яну, отбывающую срок за убийство. В благодарность девушка обучает спасительницу навыкам выживания в тюрьме и готовит ей побег.
Любовь Аксенова в платье-паутине
Главную роль в сериале сыграла актриса Любовь Аксенова. На премьеру она пришла в необычном наряде – коротком платье, украшенном цепочками и стразами. И это давало эффект паутины. Платье Любовь надела на узкие брюки, расклешенные внизу.
Любовь Аксенова. Фото: Иви/START/Wink
Аглая Тарасова в платье и пиджаке
Аглае Тарасовой сам Бог велел прийти на премьеру этой картины. В прошлом году она сама чуть не отправилась на зону по обвинению в контрабанде запрещенных веществ, но в итоге отделалась условным сроком.
На ней короткое гипюровое платье, скрытое пиджаком. Видимо, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, Аглая надела темные очки.
Аглая Тарасова. Фото: Иви/ START/Wink
Никита Тарасов в образе Гнома
Ее однофамилец, актер Никита Тарасов в своем трудноописуемом красном наряде почему-то напомнил Гнома. Ну а то, что рост артиста – выше 190 сантиметров, это ничего, мелочи жизни.
Никита Тарасов. Фото: Иви/ START/Wink
Елена Ханга в пиджаке на одну пуговицу
Ведущая Елена Ханга появилась на премьере фильма в брючном костюме цвета шампань, с цветочным принтом, в пиджаке, застегнутом на одну пуговицу. Под пиджаком у Елены – топ нежно-розового цвета.
Елена Ханга. Фото: Иви/ START/Wink
Меньщиков и Романович в розовом
А вот звезда реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков и актер, участник проекта «Мастер игры» Сергей Романович, видимо, оба разом решили насолить певице Мие Бойке. Помните, как она говорила, что мужчины не носят розовое? Еще как носят и от этого не выглядят менее мужественными.
Степан Меньщиков. Фото: Иви/ START/Wink
Степан надел розовую рубашку под серый костюм. На Сергее Романовиче –того же цвета футболка в сочетании с «шоколадными» джинсами.
Сергей Романович. Фото: Иви/ START/Wink
А какой из этих нарядов понравился лично вам? Делитесь в комментариях!
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