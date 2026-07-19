Наряды недели: Тарасов в образе Гнома, Аксенова в паутине и Тарасова в платье и пиджаке

Недавно онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink провели премьеру криминальной драмы «Холод».

Это женская версия знаменитого романа о графе Монте-Кристо. По сюжету картины невиновная Евгения попадает в тюрьму. Притом что и без этого жизнь наказывает ее достаточно жестоко – в аварии погибают ее муж и шестилетняя дочь.

Потерявшая смысл жизни Женя ищет спасение в прощании с ней, но случайно спасает заключенную Яну, отбывающую срок за убийство. В благодарность девушка обучает спасительницу навыкам выживания в тюрьме и готовит ей побег.

Любовь Аксенова в платье-паутине

Главную роль в сериале сыграла актриса Любовь Аксенова. На премьеру она пришла в необычном наряде – коротком платье, украшенном цепочками и стразами. И это давало эффект паутины. Платье Любовь надела на узкие брюки, расклешенные внизу.