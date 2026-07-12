Наряды недели: Шпица с мерцающей бахромой, Тодоренко – в платье-комбинации и Самойлова в джинсах

Регина Тодоренко. Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Какие образы выбирали звезды на ушедшей неделе.

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На днях в ресторане-яхте «Чайка» прошла премия «Мама года 2026», организатором которой выступили журнал Moda Topical и бренд Creative Kitchen. Ее участницами стали самые яркие звездные мамы.

Свою яркость и креативность они продемонстрировали и с помощью выбранных нарядов.

Катерина Шпица с мерцающей бахромой

Так, актриса Катерина Шпица для выхода в свет выбрала черный кожаный топ и белый жакет с юбкой с мерцающей бахромой.

Катерина Шпица. Фото: предоставлено организаторами

Регина Тодоренко – в платье-комбинации

Сложносочиненный наряд получился у ведущей Регины Тодоренко. На ней – платье-комбинация с гипюровым низом и черная накидка с цветочным принтом.

На ногах – черные капроновые колготки и такого же цвета туфли на каблуке.

Регина Тодоренко. Фото: предоставлено организаторами

Оксана Самойлова и Жасмин в джинсах

Блогер Оксана Самойлова надела черную футболку и джинсы-дудочки. Образ дополнили темные очки.

Оксана Самойлова. Фото: предоставлено организаторами

Певица Жасмин появилась в белой блузке в гусарском стиле и синих джинсах-клеш. Также частью образа стала сумочка на цепочке шоколадного цвета.

Артистка пришла на мероприятие с дочкой Маргаритой. Рита же была в ассиметричной рубашке в продольную голубую полоску и такого же цвета джинсах-клеш.

Жасмин с дочерью Маргаритой. Фото: предоставлено организаторами

А какой из выбранных нарядов понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях!

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