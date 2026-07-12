Наряды недели: Шпица с мерцающей бахромой, Тодоренко – в платье-комбинации и Самойлова в джинсах

На днях в ресторане-яхте «Чайка» прошла премия «Мама года 2026», организатором которой выступили журнал Moda Topical и бренд Creative Kitchen. Ее участницами стали самые яркие звездные мамы.

Свою яркость и креативность они продемонстрировали и с помощью выбранных нарядов.

Катерина Шпица с мерцающей бахромой

Так, актриса Катерина Шпица для выхода в свет выбрала черный кожаный топ и белый жакет с юбкой с мерцающей бахромой.