Наряды недели: Шпица с мерцающей бахромой, Тодоренко – в платье-комбинации и Самойлова в джинсах

На днях в ресторане-яхте «Чайка» прошла премия «Мама года 2026», организатором которой выступили журнал Moda Topical и бренд Creative Kitchen. Ее участницами стали самые яркие звездные мамы.
Свою яркость и креативность они продемонстрировали и с помощью выбранных нарядов.
Катерина Шпица с мерцающей бахромой
Так, актриса Катерина Шпица для выхода в свет выбрала черный кожаный топ и белый жакет с юбкой с мерцающей бахромой.
Катерина Шпица. Фото: предоставлено организаторами
Регина Тодоренко – в платье-комбинации
Сложносочиненный наряд получился у ведущей Регины Тодоренко. На ней – платье-комбинация с гипюровым низом и черная накидка с цветочным принтом.
На ногах – черные капроновые колготки и такого же цвета туфли на каблуке.
Регина Тодоренко. Фото: предоставлено организаторами
Оксана Самойлова и Жасмин в джинсах
Блогер Оксана Самойлова надела черную футболку и джинсы-дудочки. Образ дополнили темные очки.
Оксана Самойлова. Фото: предоставлено организаторами
Певица Жасмин появилась в белой блузке в гусарском стиле и синих джинсах-клеш. Также частью образа стала сумочка на цепочке шоколадного цвета.
Артистка пришла на мероприятие с дочкой Маргаритой. Рита же была в ассиметричной рубашке в продольную голубую полоску и такого же цвета джинсах-клеш.
Жасмин с дочерью Маргаритой. Фото: предоставлено организаторами
А какой из выбранных нарядов понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях!
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