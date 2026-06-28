Наряды недели: Собчак вся в бренде, стройная Гагарина в шортах и спортивная Диброва

Первый месяц лета приближается к завершению. Светских событий в эти дни кот наплакал. Но наши звезды даже на отдыхе продолжают оставаться, что называется, на стиле.

Ксения Собчак и бренд Chanel

Так, светская дива Ксения Собчак полностью облачилась в бренд Chanel. На ней – белый топ, летние брюки цвета топленого молока и нежно-розовый жакет с приколотым цветком.

Под мышкой Ксении – крупная сумка в вертикальную красно-черную полоску на цепочке, которая гармонирует с ее бусами.

Судя по всему, на прошедшей неделе Ксения никуда не уезжала из Москвы.