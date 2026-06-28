Наряды недели: Собчак вся в бренде, стройная Гагарина в шортах и спортивная Диброва

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Какие образы выбирали звезды на этой неделе.

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Первый месяц лета приближается к завершению. Светских событий в эти дни кот наплакал. Но наши звезды даже на отдыхе продолжают оставаться, что называется, на стиле.

Ксения Собчак и бренд Chanel

Так, светская дива Ксения Собчак полностью облачилась в бренд Chanel. На ней – белый топ, летние брюки цвета топленого молока и нежно-розовый жакет с приколотым цветком.

Под мышкой Ксении – крупная сумка в вертикальную красно-черную полоску на цепочке, которая гармонирует с ее бусами.

Судя по всему, на прошедшей неделе Ксения никуда не уезжала из Москвы.

«Несмотря на ураган, входим в рабочую неделю жизнерадостно! Согласитесь, работать летом в плохую погоду все-таки легче, чем в хорошую», - написала Ксения Собчак.

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Анна Семенович в цветной футболке

А вот певица Анна Семенович вместе со своим женихом Денисом Шреером отдыхает на Мальдивах. Оба предпочли стиль family look и выглядят довольно расслабленно.

Так, Анна облачилась в синюю футболку с цветочным принтом на груди и летние брюки ванильного цвета.

На ее возлюбленном – такого же цвета футболка и шорты болотного цвета.

Если верить соцсетям Анны, то сначала влюбленные собирались в Турцию, но что-то пошло не так. А даже еще лучше!

«Собираешь чемодан в Анталию, а распаковываешь его на Мальдивах. Вот это я понимаю – приятный поворот сюжета. Спасибо, любимый за такой сюрприз», - написала Анна у себя в соцсетях.

Анна Семенович с женихом. Фото: соцсети

Полина Гагарина в шортах

Певица Полина Гагарина очень неплохо провела время. Недавно она побывала на концерте Ленни Кравица в Белграде и, по собственному признанию, осталась под впечатлением и от концерта, и от города.

Полина тоже отдыхает от концертных будней и эффектных нарядов. На ней – майка-алкоголичка, короткие джинсовые шорты, бейсболка и сумочка через плечо. Полина Гагарина – как всегда эталон стройности.

Полина Гагарина. Фото: соцсети

Спортивная Полина Диброва

На ушедшей неделе всех заставил изрядно понервничать Дмитрий Дибров. В ночном клубе он упал с лестницы, получив сотрясение мозга, перелом носа и руки. А все, потому что Дмитрий до сих неравнодушен к женскому полу.

В клубе он познакомился с одной из красоток. Хотел увести ее вместе с ее подругой к себе на Рублевку и обсудить Достоевского. Да вот поскользнулся и неудачно упал. К счастью, до гипса дело не дошло.

Его бывшая жена Полина заверила подписчиков Дмитрия Александровича, что с ним все хорошо. А сама в это время отдыхает в Тибете

Полина Диброва. Фото: соцсети

В соцсетях она поделилась снимком, где предстала в коротком топе камышового цвета, брюках с карманами, бейсболке и темных очках. Как всегда выглядит стильно.

А какой из нарядов нравится вам больше всего? Делитесь в комментариях!

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