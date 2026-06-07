Наряды недели: Ксения Бородина в платье с элегантным силуэтом, Анна Хилькевич в капри и Валентина Матвиенко с платком

Несомненно, событием ушедшей недели стал Петербургский Международный экономический форум, который проходит в городе на Неве уже 29-й раз.
Туда приехали не только политики и крупные предприниматели, чтобы заключить выгодные сделки, но и звезды, которым было чем поделиться с аудиторией крупнейшей деловой площадки.
Заодно селебрити хвастались и своими нарядами. Как бы между прочим…
Ксения Борода в платье с элегантным силуэтом
Так, Ксения Бородина сделала выбор в пользу утонченного образа, появившись в платье цвета топленого молока, на пуговицах с элегантным силуэтом и строгим верхом. Такое платье подчеркнуло стройную фигуру Ксению. Волосы известная ведущая зализала и собрала в пучок.
С нарядом гармонировали туфли Ксении Бородиной того же самого цвета. На ее руке красовался браслет, больше напоминающий наручные часы.
Телеведущая работала на площадке VK, взяла несколько интервью.
Ксения Бородина и Анна Хилькевич. Фото: соцсети
Анна Хилькевич в приталенном пиджаке
А вот актриса и участница множества реалити-шоу Анна Хилькевич назвала свой образ идеальным для деловой мамы.
На ней белый приталенный пиджак по фигуре и такого же цвета капри. На ногах - туфли медного цвета на высоком каблуке.
В ходе одной из сессий Анна рассказала о том, как совмещает воспитание детей и профессиональную деятельность.
По ее словам, многие думают, что дети могут помешать реализации женщины в работе и бизнесе. Однако это не так.
«Я изо дня в день доказываю, что дети не помеха, а мотивация двигаться вперед, развиваться и быть счастливым человеком», - подчеркнула Анна Хилькевич.
Валентина Матвиенко в строгом нежно-голубом платье
Вообще, теме многодетности и счастливого материнства была посвящена сессия «Золотой стандарт корпоративной демографии», где в качестве главного спикера выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она возглавляет Совет при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.
По словам Валентины Ивановны, в обществе нужно развеять стереотипы, что невозможно иметь детей и добиться успеха. Они должны уйти в прошлое.
Также спикер подчеркнула, что нужно делать акцент на поддержку третьего, четвертого и последующих детей, чтобы в обществе сформировалось уважение к многодетной семье, и ушел ненужный скепсис по поводу многодетности. Но при этом важно помнить, что многодетная семья – это ежедневный труд и ответственность родителей.
Валентина Матвиенко. Фото: Денис Вышинский/ пресс-служба Совета Федерации
Для своего выступления Валентина Матвиенко выбрала нежно-голубое элегантное платье на пуговицах. Яркой деталью образа председателя Совета Федерации стал платок с цветным принтом с преобладанием всех оттенков синего цвета.
К платью политика был приколот цветок. Также с нарядом Валентины Матвиенко гармонировали серьги лазурного цвета.
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