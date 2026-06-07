Наряды недели: Ксения Бородина в платье с элегантным силуэтом, Анна Хилькевич в капри и Валентина Матвиенко с платком

Несомненно, событием ушедшей недели стал Петербургский Международный экономический форум, который проходит в городе на Неве уже 29-й раз.

Туда приехали не только политики и крупные предприниматели, чтобы заключить выгодные сделки, но и звезды, которым было чем поделиться с аудиторией крупнейшей деловой площадки.

Заодно селебрити хвастались и своими нарядами. Как бы между прочим…

Ксения Борода в платье с элегантным силуэтом

Так, Ксения Бородина сделала выбор в пользу утонченного образа, появившись в платье цвета топленого молока, на пуговицах с элегантным силуэтом и строгим верхом. Такое платье подчеркнуло стройную фигуру Ксению. Волосы известная ведущая зализала и собрала в пучок.

С нарядом гармонировали туфли Ксении Бородиной того же самого цвета. На ее руке красовался браслет, больше напоминающий наручные часы.

Телеведущая работала на площадке VK, взяла несколько интервью.