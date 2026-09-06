Наряды недели: Собчак в образе школьницы, Лерчек на высоких каблуках и Чехова в розовом костюме

Несомненно, главным событием уходящей недели стало 1 сентября. Хотя Михаил Шуфутинский с его неизменным «3 сентября» мог бы с этим поспорить.

Тем не менее в день знаний соцсети запестрели фотографиями звезд, пришедших на линейку к своим детям.

Ксения Собчак в образе школьницы

А вот Ксения Собчак пребывала в образе школьницы целую неделю. Так, в школьной советской форме она приехала на интервью к Дмитрию Диброву.

Этот образ Ксения выбрала неслучайно. Облачившись в лук взрослой школьницы Собчак подколола Диброва в его любви к молодым прелестницам. Мол, сама Набоковская Лолита явилась к Дмитрию Александровичу в образе Ксении Собчак.

В наряде, напоминающем школьную форму, Ксения Анатольевна пришла и на линейку к сыну Платону. И не одна, а с бывшим мужем и отцом мальчика Максимом Виторганом.

Но наряд телеведущей, как обычно, был непростой, а являлся оммажем к коллекции Миуччи Прады, возродившей моду на фартуки. В своем Телеграм-канале Ксения написала, что фартук от Ashley Williams она подружила с юбкой от Prada и рубашкой Valentino.