Наряды недели: Собчак в образе школьницы, Лерчек на высоких каблуках и Чехова в розовом костюме

Несомненно, главным событием уходящей недели стало 1 сентября. Хотя Михаил Шуфутинский с его неизменным «3 сентября» мог бы с этим поспорить.
Тем не менее в день знаний соцсети запестрели фотографиями звезд, пришедших на линейку к своим детям.
Ксения Собчак в образе школьницы
А вот Ксения Собчак пребывала в образе школьницы целую неделю. Так, в школьной советской форме она приехала на интервью к Дмитрию Диброву.
Этот образ Ксения выбрала неслучайно. Облачившись в лук взрослой школьницы Собчак подколола Диброва в его любви к молодым прелестницам. Мол, сама Набоковская Лолита явилась к Дмитрию Александровичу в образе Ксении Собчак.
В наряде, напоминающем школьную форму, Ксения Анатольевна пришла и на линейку к сыну Платону. И не одна, а с бывшим мужем и отцом мальчика Максимом Виторганом.
Но наряд телеведущей, как обычно, был непростой, а являлся оммажем к коллекции Миуччи Прады, возродившей моду на фартуки. В своем Телеграм-канале Ксения написала, что фартук от Ashley Williams она подружила с юбкой от Prada и рубашкой Valentino.
«Сегодня обошлось без массивных очков, только деловой ретро-шик от Pitkina. Ну и дополнила все это дело туфлями и сумками от Prada.
Да, чуть не забыла – вместо букета у меня цветы в ушах от Nastya Buryan, но и не мне сегодня идти в новый класс», - написала Ксения в соцсетях.
Ксения Собчак с Максимом Виторганом и сыном Платоном. Фото: соцсети
Анфиса Чехова в брючном розовом костюме
Но если Ксения пришла на линейку только с одним мужем, хоть и с бывшим, то Анфиса Чехова прихватила сразу двух: экс-супруга Гурама Баблишвили и нынешнего спутника жизни Александра Златопольского. Вся эта семейная компания, находящаяся в высоких отношениях, провожала в школу 14-летнего Соломона.
Ради такого случая Анфиса Чехова надела розовый брючный костюм. В руках у ведущей белая сумочка-клатч. Образ дополнили белые остроносые туфли.
Анфиса Чехова с мужьями и сыном. Фото: соцсети
Лерчек в костюме Chanel
На линейку пришла и блогер Лерчек в компании своего возлюбленного Луиса Сквиччиарини, держащего на руках их сына, и трех детей от Артема Чекалина.
Валерия надела черно-белый твидовый костюм в клетку Chanel c открытыми плечами и мини-юбкой. Образ дополнили туфли на высоком каблуке.
Лерчек с Луисом и детьми. Фото: соцсети
Певица Зара проводила на линейку двух практически взрослых сыновей: 16-летнего Даниила и 14-летнего Максима. Парни были в синих классических костюмах. Сама же артистка надела черное платье-колокол с короткими рукавами. Образ певицы дополнили сумочка и наручные часы.
Зара с сыновьями. Фото: соцсети
Своих дочек: Теону и Марусю в школу проводила и телеведущая Ксения Бородина. Для линейки она выбрала строгий черный костюм с белым воротником и юбкой-карандашом.
Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети
А какой из этих образов понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях!
Читайте также: