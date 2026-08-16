Наряды недели: Собчак в бикини и шляпе, Волочкова в кардигане и элегантная Бузова в костюме

Ушедшая неделя, прежде всего, запомнилась инцидентом с участием Анастасии Волочковой. Балерина летела на Мальдивы со своим директором Максимом компанией «Аэрофлот», но не долетела до них.
Анастасия Волочкова в кардигане
Артистка опоздала на посадку, которая закончилась в 22. 15, а Анастасия, по свидетельству пресс-службы авиакомпании, подошли к стойке в 22. 18. Балерина провела время в ресторане, где не только трапезничала, но и общалась с людьми и фотографировалась с ними. Ну и в итоге самолет улетел без нее.
Анастасия выразила возмущение, что авиакомпания не объявила о посадке по громкой связи и заверила, что ее поездка на Мальдивы все-равно состоится, «вопреки козням «Аэрофлота».
Впрочем, так и произошло. Анастасия Волочкова отправилась на любимые Мальдивы на следующий день, только другой авиакомпанией. И поскольку в одну реку не входят дважды, во второй раз все обошлось без происшествий.
Интересно, что в обоих полетах на Анастасии был один и тот же наряд – кардиган бирюзового цвета, белый топ и джинсы. Видимо, этот образ приносит Анастасии удачу.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Ольга Бузова в костюме горчичного цвета
На этой неделе много шуму наделала и Ольга Бузова своим заявлением. На пресс-бранче издания Voice Ольга призналась, что ей понравился актер молодежной мелодрамы «Твое сердце будет разбито» Даниэль Вегас.
Даниэль, в свою очередь, тоже не остался в долгу и похвалил Ольгу. Мол, заполняет собой все пространство. И он готов обогреть ее своим теплом.
В момент признания Ольга была облачена в костюм, состоящий из пиджака на одной пуговице и расклешенные брюки горчичного цвета. На ногах Бузовой – ярко-желтые туфли. Как говорится, сама элегантность!
Рядом с ней запечатлена певица Seville в облегающем белом платье с американской проймой.
Ольга Бузова и Seville. Фото: соцсети
Ксения Собчак в бикини
А телеведущая Ксения Собчак меж тем отдыхает в Италии, на море на итальянском курорте Форте-деи-Марми. Позирует в бикини и черной соломенной шляпе и как всегда рассуждает об окружающем мире.
«Самая нишевая вещь сегодня – вообще перестать думать о том, насколько нишевым ты выглядишь. Носить то, что тебе по кайфу. Слушать то, что трогает твою душу. Ходить, куда хочется: хоть в заведение со звездами Мишлен, хоть в «Мак», хоть в «Узбечку», - написала ведущая в соцсетях.
Ксения Собчак. Фото: соцсети
По ее мнению, свобода от общественного мнения – это то, что делает личность личностью. И, пожалуй, с таким высказыванием трудно не согласиться.
А какой из этих нарядов нравится вам больше всего? Делитесь в комментариях!
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