Наряды недели: Собчак в бикини и шляпе, Волочкова в кардигане и элегантная Бузова в костюме

Ушедшая неделя, прежде всего, запомнилась инцидентом с участием Анастасии Волочковой. Балерина летела на Мальдивы со своим директором Максимом компанией «Аэрофлот», но не долетела до них.

Анастасия Волочкова в кардигане

Артистка опоздала на посадку, которая закончилась в 22. 15, а Анастасия, по свидетельству пресс-службы авиакомпании, подошли к стойке в 22. 18. Балерина провела время в ресторане, где не только трапезничала, но и общалась с людьми и фотографировалась с ними. Ну и в итоге самолет улетел без нее.

Анастасия выразила возмущение, что авиакомпания не объявила о посадке по громкой связи и заверила, что ее поездка на Мальдивы все-равно состоится, «вопреки козням «Аэрофлота».

Впрочем, так и произошло. Анастасия Волочкова отправилась на любимые Мальдивы на следующий день, только другой авиакомпанией. И поскольку в одну реку не входят дважды, во второй раз все обошлось без происшествий.

Интересно, что в обоих полетах на Анастасии был один и тот же наряд – кардиган бирюзового цвета, белый топ и джинсы. Видимо, этот образ приносит Анастасии удачу.