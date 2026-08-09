Наряды недели: беременная Моряк в летящем платье, Журавлев в лаптях и сибарит Шаляпин в мюлях

Безусловно, самым ярким событием недели стала премьера фильма «Последний богатырь. Колобок». Ради выхода этой картины в прокате даже подвинули новую часть «Человека-паука». И, конечно, звезды, пришедшие на презентацию ленты, постарались одеться в соответствии с масштабом мероприятия.

Дмитрий Журавлев – в рубахе и лаптях

Так, исполнитель роли пекаря Тихона – ведущий Дмитрий Журавлев – появился на премьере в костюме из фильма – рубахе и лаптях. Артиста сопровождала его жена Елена.