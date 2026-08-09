Наряды недели: беременная Моряк в летящем платье, Журавлев в лаптях и сибарит Шаляпин в мюлях

Безусловно, самым ярким событием недели стала премьера фильма «Последний богатырь. Колобок». Ради выхода этой картины в прокате даже подвинули новую часть «Человека-паука». И, конечно, звезды, пришедшие на презентацию ленты, постарались одеться в соответствии с масштабом мероприятия.
Дмитрий Журавлев – в рубахе и лаптях
Так, исполнитель роли пекаря Тихона – ведущий Дмитрий Журавлев – появился на премьере в костюме из фильма – рубахе и лаптях. Артиста сопровождала его жена Елена.
Дмитрий Журавлев с женой. Фото: пресс-служба канала «Россия»
Поддержать коллегу-соведущего по реалити-шоу «Натальная карта» пришла и Олеся Иванченко с мужем Максимом. Для выхода в свет она выбрала черную рубашку с цветочным принтом и брюки. На лбу Олеси – темные очки с ярко-красным обрамлением. Образ дополнила черная сумочка.
Олеся Иванченко (на фото слева) с мужем. Фото: пресс-служба телеканала «Россия»
А вот закадровый голос Колобка, чью мимику подарили этому дерзкому персонажу, юморист Гарик Харламов надел черную футболку с принтом в виде чисел и бейсболку с изображением своего персонажа.
Гарик Харламов. Фото: пресс-служба канала «Россия»
Рэпер ST c семьей в стиле family look
Рэпер ST и его супруга, ведущая Ассоль Васильева, а также две их дочери появились на красной дорожке в стиле family look. Все в белом!
На Ассоль – короткая белая рубашка на застежках в китайском стиле и длинная юбка. В руках – серебристая сумочка-клатч. На ногах – белые босоножки.
На ST – белая футболка, такого же цвета бейсболка и бежевые брюки.
ST с семьей. Фото: пресс-служба канала «Россия»
Еще одна стильная пара на красной дорожке – продюсер Антон Златопольский и его жена, ведущая Дарья Златопольская. На ней – кремовая блузка в спортивном стиле и брюки-каррот с цветочным принтом. На ногах – модные туфли цвета Таганско-Краснопресненской линии метро.
Антон Златопольский надел белую рубашку, голубой пиджак и брюки цвета мокрого асфальта.
Антон и Дарья Златопольские. Фото: пресс-служба канала «Россия»
Беременная Лиза Моряк в платье свободного кроя
А вот актриса Лиза Моряк пришла на громкое мероприятие без своей второй половины – супруга Сарика Андреасяна. Сейчас она находится на последних месяцах беременности, поэтому и наряд выбрала соответствующий – белое платье свободного кроя в сочетании с короткой красной курткой.
Лиза Моряк. Фото: соцсети
Не обошлось без модника и сибарита Прохора Шаляпина. Для выхода в свет он выбрал рубашку в черно-сине-белую клетку, темные брюки и мюли (обувь, у которой нет задника), которые сейчас в моде.
Прохор Шаляпин. Фото: пресс-служба канала «Россия»
А какой из этих нарядов выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!
Читайте также: