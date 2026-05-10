Наряды недели: Собчак с большим кошельком, Кудрявцева в платье-русалке и домашняя Шкуро

Май считается одним из самых небогатых на светские события месяцем. Но, тем не менее, звезды находят поводы показать свои наряды. Они хвастаются ими в соцсетях, напрямую, как Ксения Собчак или же просто продемонстрировав их.
Ксения Собчак с брендовым кошельком
Так, Ксения выгуляла сверхбольшой кошелек бренда Maisonmargiela из коллекции весна-лето 1999 года. По ее словам, это редкая коллекционная вещь, купленная на барахолке в Шанхае.
На Ксении Собчак – кожаный пиджак шоколадного оттенка, надетый на стильный джемпер горчичного цвета. Низ наряда состоит из расклешенных белых брюк и половины юбки. Это лук бренда phoebilo. Рядом с Ксенией на снимке изображена статуя овцы.
Ксения Собчак. Фото: соцсети
Лера Кудрявцева и Катя Гордон в вечерних платьях
Лера Кудрявцева на этой неделе в кулуарах концерта «Песни победы» заговорила о женской дружбе. Видимо, ее высказывание относилось к ее некогда хорошей подруге Кате Гордон. Но сейчас звездный юрист и ведущая поставили свою дружбу на паузу.
«Мне вообще все равно, что обо мне говорят. Я в нее верю, но, к сожалению, получается иногда, что все не так. И переворачивают, и оставляют тебя виноватой, хотя ты пытаешься сделать как лучше.
Не делай добра, не получишь зла», - отметила ведущая.
Кстати, на это мероприятие Лера надела длинное черное цельнокроеное платье годе. Такое платье также называют русалкой. Наряд Леры украсил голубой цветок. В руках у нее сумка- клатч.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
А вот Катя Гордон в своих соцсетях облачилась в корсетное драпированное платье по фигуре с расклешенной юбкой внизу.
Катя Гордон. Фото: соцсети
Мария Погребняк и Екатерина Шкуро и их домашний стиль
На этой неделе стало известно и о финале дружбы юмористки Екатерины Шкуро и экс-звезды реалити-шоу «Дом-2» Екатерины Шкуро. Хотя в интервью Teleprogramma.org Екатерина рассказывала, что они даже Новый год встречали вместе.
Но, видимо, что-то произошло на шоу «Сокровища императора», где подруги участвовали в паре.
«Я узнала очень неприятные вещи, которые не соответствуют моим принципам и тому, что я думала о ней. Пыталась ли она извиниться? Нет.
А ей не нужно. Вопросы к ней, это на ее совести. Моей вины ни в чем нет. Хотела бы простить. Это не дружба», - витиевато высказалась Ирина.
Меж тем в соцсетях Екатерина снимает видеоролики с участием своих двух детей. На ней – серый топ и брюки свободного кроя.
Наряд – максимально отражающий замысел ролика, в котором Екатерина Шкуро сбегает от своих малолетних детей на отдых. Так, видимо, она и сбежала от Ирины Пинчук.
Екатерина Шкуро. Фото: соцсети
А вот Мария Погребняк никуда не сбегала от сына Владимира. Он следует за ней по пятам в торговом центре.
На Марии – облегающая футболка с замком и джинсы из денима. Также яркой деталью образа стали очки почти на все лицо.
Мария Погребняк. Фото: соцсети
А какой из этих нарядов понравился вам? Делитесь в комментариях!
Читайте также: