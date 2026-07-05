Наряды недели: Крид в знаменитой шапочке, Муцениеце в трениках и спортивная Диброва без макияжа

Лето в самом разгаре! Светских событий сейчас, конечно, кот наплакал. Но звезды живут своей активной жизнью.
Егор Крид в знаменитой шапочке
Например, Егор Крид с размахом отметил день рождения.
Он организовал празднование своего 32-летия в ресторане на набережной Москвы-реки. Хотя день рождения артиста выпадает на 25 июня, торжество он решил провести на пять дней позже, собрав друзей и звездных гостей.
В числе приглашенных оказались Оксана Самойлова, Иосиф Пригожин, Валерия, Севиль, Юлия Барановская, Мот и Прохор Шаляпин. Последний позже опубликовал в соцсетях кадры с ключевым элементом вечера — огромным тортом, стилизованным под пляж.
В свой день рождения Егор появился в сером свитшоте с изображением собак и своей знаменитой черной шапочке. Прохор Шаляпин же, сфотографировавшийся рядом с певцом, надел рубашку в продольную полоску и бежевые брюки.
Егор Крид и Прохор Шаляпин. Фото: соцсети
Настя Ивлеева в капри
А вот блогер Настя Ивлеева отдыхает в Абхазии с мужем Филиппом Бегаком. Кадрами семейного отдыха она поделилась в соцсетях.
На фото на фоне моря Анастасия запечатлена в рубашке горчичного цвета с цветочным принтом и джинсовых капри. Летний образ дополнили темные очки. На ногах блогера – открытые босоножки, больше напоминающие сланцы.
В своем Telegram-канале блогер рассказала, что отправилась на курорт не только для отдыха, но и с рабочими целями. Совместно с командой Ивлеева записала выпуск нового трэвел-шоу. Премьера проекта в Интернете запланирована на ближайшее время.
Настя Ивлеева в Абхазии. Фото: соцсети
Агата Муцениеце в трениках
Актриса Агата Муцениеце же поделилась видео, на которых она проводит время в спортзале. На ней черный спортивный топ со цветным принтом и треники цвета мокрого асфальта. На снимке Агата, представшая перед подписчиками без макияжа, с волосами, забранными в пучок, изобразила уставшую мать, какой, собственно, и является.
«Мамочка троих ангелочков в декрете пришла в спортзал», - подписала видео актриса.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Полина Диброва без макияжа
Полина Диброва сообщила подписчикам, что ее путешествие по Тибету закончилось. А еще, что она провела без косметики десять дней и не стесняется появляться без фильтров.
На Полине – легкая белая куртка, спортивные штаны с карманами, кепка и маленькая спортивная сумочка через плечо.
Ее партнер, Роман Товстик – тоже в черной спортивной куртке и бейсболке.
Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: соцсети
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