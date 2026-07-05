Наряды недели: Крид в знаменитой шапочке, Муцениеце в трениках и спортивная Диброва без макияжа

Лето в самом разгаре! Светских событий сейчас, конечно, кот наплакал. Но звезды живут своей активной жизнью.

Егор Крид в знаменитой шапочке

Например, Егор Крид с размахом отметил день рождения.

Он организовал празднование своего 32-летия в ресторане на набережной Москвы-реки. Хотя день рождения артиста выпадает на 25 июня, торжество он решил провести на пять дней позже, собрав друзей и звездных гостей.

В числе приглашенных оказались Оксана Самойлова, Иосиф Пригожин, Валерия, Севиль, Юлия Барановская, Мот и Прохор Шаляпин. Последний позже опубликовал в соцсетях кадры с ключевым элементом вечера — огромным тортом, стилизованным под пляж.

В свой день рождения Егор появился в сером свитшоте с изображением собак и своей знаменитой черной шапочке. Прохор Шаляпин же, сфотографировавшийся рядом с певцом, надел рубашку в продольную полоску и бежевые брюки.