Наряды недели: Крид в знаменитой шапочке, Муцениеце в трениках и спортивная Диброва без макияжа

Полина Диброва. Фото: Сергей Булкин/Global Look Press

Что носили звезды на ушедшей неделе.

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Лето в самом разгаре! Светских событий сейчас, конечно, кот наплакал. Но звезды живут своей активной жизнью.

Егор Крид в знаменитой шапочке

Например, Егор Крид с размахом отметил день рождения.

Он организовал празднование своего 32-летия в ресторане на набережной Москвы-реки. Хотя день рождения артиста выпадает на 25 июня, торжество он решил провести на пять дней позже, собрав друзей и звездных гостей.

В числе приглашенных оказались Оксана Самойлова, Иосиф Пригожин, Валерия, Севиль, Юлия Барановская, Мот и Прохор Шаляпин. Последний позже опубликовал в соцсетях кадры с ключевым элементом вечера — огромным тортом, стилизованным под пляж.

В свой день рождения Егор появился в сером свитшоте с изображением собак и своей знаменитой черной шапочке. Прохор Шаляпин же, сфотографировавшийся рядом с певцом, надел рубашку в продольную полоску и бежевые брюки.

Егор Крид и Прохор Шаляпин. Фото: соцсети

Настя Ивлеева в капри

А вот блогер Настя Ивлеева отдыхает в Абхазии с мужем Филиппом Бегаком. Кадрами семейного отдыха она поделилась в соцсетях.

На фото на фоне моря Анастасия запечатлена в рубашке горчичного цвета с цветочным принтом и джинсовых капри. Летний образ дополнили темные очки. На ногах блогера – открытые босоножки, больше напоминающие сланцы.

В своем Telegram-канале блогер рассказала, что отправилась на курорт не только для отдыха, но и с рабочими целями. Совместно с командой Ивлеева записала выпуск нового трэвел-шоу. Премьера проекта в Интернете запланирована на ближайшее время.

Настя Ивлеева в Абхазии. Фото: соцсети

Агата Муцениеце в трениках

Актриса Агата Муцениеце же поделилась видео, на которых она проводит время в спортзале. На ней черный спортивный топ со цветным принтом и треники цвета мокрого асфальта. На снимке Агата, представшая перед подписчиками без макияжа, с волосами, забранными в пучок, изобразила уставшую мать, какой, собственно, и является.

«Мамочка троих ангелочков в декрете пришла в спортзал», - подписала видео актриса.

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

Полина Диброва без макияжа

Полина Диброва сообщила подписчикам, что ее путешествие по Тибету закончилось. А еще, что она провела без косметики десять дней и не стесняется появляться без фильтров.

На Полине – легкая белая куртка, спортивные штаны с карманами, кепка и маленькая спортивная сумочка через плечо.

Ее партнер, Роман Товстик – тоже в черной спортивной куртке и бейсболке.

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: соцсети

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