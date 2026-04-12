Наряды недели: Савичева как из цистерны с мазутом, Седокова без нижнего белья и Бузова в золотом платье

Ольга Бузова. Фото: кадр из фильма "Сокровища императора"

Как звезды привлекали к себе внимание на музыкальной премии "Жара-2026".

В концертном зале Live Arena отгремела музыкальная премия "Жара-2026". Перефразируя Пушкина, "зал был полон, ложи блещут, партер и кресла – все кипит". И, конечно, блистали и наши звезды – не только своим вокалом, но и нарядами.

Хотя некоторые, наоборот, восстали против "вот этой всей глянцевой мишуры".

Юлия Савичева как из цистерны с мазутом

Так, певица Юлия Савичева появилась на публике в черном платье и такого же цвета плаще. Но при этом артистка выглядела так, словно побывала в цистерне с мазутом. По крайней мере, такое сравнение можно было увидеть в одном из комментариев наших читателей.

По ее лицу, платью, открытым участкам тела будто бы стекали потоки то ли грязи, то ли того самого мазута, упоминаемого подписчиками.

На ум невольно пришел и эпизод из комедии "Джентльмены удачи", когда герои Леонова, Крамарова, Вицина и Муратова прятались внутри цементовоза.

Юлия Савичева. Фото: пресс-служба премии "Жара"

"Это мой протест против идеальности на крайних дорожках. Все очень боятся показать себя настоящим. А я за то, чтобы человек был в гармонии с собой, принимал себя таким как он есть и показывал это другим.

Не врал ни себе, ни людям. И вот я не вру сегодня, а такая какая есть», - объяснила значение своего наряда Юлия.

Блогер Карина Кросс, видимо, решила выразить свое отношение к манифесту Савичевой и предстала перед публикой с нарисованными глазами мухи.

Если бы не они, наверное, Карина бы не особо выделялась среди присутствующих в своем черном топе и длинном плаще.

Карина Кросс. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Красное и черное: эротичные Лорак, Седокова и Бьянка

А вот остальные звезды как раз своими образами демонстрировали тот самый гламур и идеальность, против которых забастовала Юлия Савичева.

Например, певица Ани Лорак, которую сопровождал муж Исаак Виджраку, для выхода в свет выбрала платье цвета спелой брусники с открытыми плечами, по фигуре.

Наряд очень выгодно подчеркивал бедра артистки, и вообще вся фигура в нем напоминала те самые песочные часы. А к такому сравнению, как известно, стремятся многие женщины.

Кроме того, в этом образе Ани Лорак была похожа на сексуальную красотку из фильма "Кто подставил кролика Роджера".

Ани Лорак. Фото: пресс-служба премии "Жара"

Ставку на агрессивную сексуальность выбрала и певица Анна Седокова. Она надела к чувственным ласкам зовущее, облегающее платье клубничного цвета на шнуровке и тонких бретелях.

И судя по всему, певица забыла про нижнее белье. Да и такой наряд, собственно, не предусматривает его наличие.

Анна Седокова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Почувствовать себя сексапильной захотела и певица Бьянка. Она также надела облегающее черное платье с блестками с ассиметричным вырезом в зоне декольте. И именно этот вырез открывал взор на пышную грудь артистки.

Бьянка. Фото: пресс-служба премии "Жара"

Елка в "монашеском образе"

А вот певица Елка в отличие от вышеупомянутых певиц, наоборот, предпочла длинное черное платье с глухим воротником.

Верх этого наряда, скорее, напоминал извинительную водолазку, в которой после "голой вечеринки" каялись Филипп Киркоров и Настя Ивлеева. Ну или в целом монашеское одеяние.

Елка. Фото: пресс-служба премии "Жара"

Ольга Бузова в золотом платье

Золотой середины во всех смыслах придерживалась Ольга Бузова. Она вышла на красную дорожку в золотом платье со стразами и длинной накидкой сверху.

Украшения Ольги – браслеты на руках и стильные сережки – прекрасно гармонировали между собой.

Волосы телеведущая собрала в пучок.

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба премии "Жара"

