Наряды недели: Савичева как из цистерны с мазутом, Седокова без нижнего белья и Бузова в золотом платье

В концертном зале Live Arena отгремела музыкальная премия "Жара-2026". Перефразируя Пушкина, "зал был полон, ложи блещут, партер и кресла – все кипит". И, конечно, блистали и наши звезды – не только своим вокалом, но и нарядами.

Хотя некоторые, наоборот, восстали против "вот этой всей глянцевой мишуры".

Юлия Савичева как из цистерны с мазутом

Так, певица Юлия Савичева появилась на публике в черном платье и такого же цвета плаще. Но при этом артистка выглядела так, словно побывала в цистерне с мазутом. По крайней мере, такое сравнение можно было увидеть в одном из комментариев наших читателей.

По ее лицу, платью, открытым участкам тела будто бы стекали потоки то ли грязи, то ли того самого мазута, упоминаемого подписчиками.

На ум невольно пришел и эпизод из комедии "Джентльмены удачи", когда герои Леонова, Крамарова, Вицина и Муратова прятались внутри цементовоза.