Наряды недели: Бортич в карамельном жакете, Машков в ультрамариновом пиджаке и Левкина в синих очках

В старейшем московском кинотеатре "Художественный" прошла премьера документального сериала "В Хогвартс я не попал" о жизни людей с невербальным аутизмом.

Сериал вышел 2 апреля, во Всемирный день информирования об этом заболевании, сразу на четырех стриминговых сервисах: CHILL, Okko, PREMIER и START.

Производством проекта занималась кинокомпания "Карелия Фильм" при поддержке Института развития Интернета и экспертов Центра проблем аутизма.

В знак поддержки людей с аутизмом, символом которого является синий цвет, гости премьеры придерживались синего дресс-кода. В общем, цвет настроения этой премьеры – синий. И его разные оттенки!

Марина Левкина с дочерью Никой и их family look

На премьере сериала появилась вдова экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Марина Левкина. На ней расклешенные джинсы и удлиненная джинсовая куртка. Образ дополняют темно-синие очки.

Дочь Марины Ника облачилась в синюю рубашку и джинсы-трубы. У матери и дочери получился этакий family look.

Стильная Александра Бортич

Очень стильно выглядела актриса Александра Бортич. Ее голубая рубашка пряталась под жакет карамельного цвета, брюки и топ цвета мокко-шоколад. Под мышкой Александра сжимала сумку.