Наряды недели: Бортич в карамельном жакете, Машков в ультрамариновом пиджаке и Левкина в синих очках

В старейшем московском кинотеатре "Художественный" прошла премьера документального сериала "В Хогвартс я не попал" о жизни людей с невербальным аутизмом.
Сериал вышел 2 апреля, во Всемирный день информирования об этом заболевании, сразу на четырех стриминговых сервисах: CHILL, Okko, PREMIER и START.
Производством проекта занималась кинокомпания "Карелия Фильм" при поддержке Института развития Интернета и экспертов Центра проблем аутизма.
В знак поддержки людей с аутизмом, символом которого является синий цвет, гости премьеры придерживались синего дресс-кода. В общем, цвет настроения этой премьеры – синий. И его разные оттенки!
На премьере сериала появилась вдова экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Марина Левкина. На ней расклешенные джинсы и удлиненная джинсовая куртка. Образ дополняют темно-синие очки.
Дочь Марины Ника облачилась в синюю рубашку и джинсы-трубы. У матери и дочери получился этакий family look.
Стильная Александра Бортич
Очень стильно выглядела актриса Александра Бортич. Ее голубая рубашка пряталась под жакет карамельного цвета, брюки и топ цвета мокко-шоколад. Под мышкой Александра сжимала сумку.
Светлана Иванова и Джаник Файзиев в разных оттенках синего
Актриса Светлана Иванова и ее муж, режиссер Джаник Файзиев также появились на премьере в образах, соответствующих дресс-коду сериала. На нем – рубашка лазурно-синего цвета, на ней – сапфировый пиджак и джинсы-трубы.
Кстати, Светлана использует минимум косметики. А ее волосы собраны в пучок. В общем, в своем образе Светлана придерживается аскетизма.
Мужские образы Владимира Машкова и Никиты Кологривого
Актер Владимир Машков тоже оделся в соответствии с духом мероприятия. Он надел ультрамаринованый пиджак и рубашку цвета Черного моря. Владимир Львович как всегда элегантен.
А вот и еще один модник Никита Кологривый! На нем – белая рубашка, горчичного цвета пиджак и брюки светло-василькового цвета. А это тоже один из оттенков синего.
