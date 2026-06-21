Наряды недели: Малышева в платье-коконе с кольцом, Меньшова с рукавами-крыльями и Стриженова в многоярусном платье

Около тысячи врачей из разных регионов России собрались на церемонии вручения премии «Призвание». На сцену Театра Российской армии выходили лучшие медики и их спасенные пациенты.
Как проходила премия «Призвание»
В номинации «За уникальную операцию» победили пластические хирурги и трансплантологи, выполнившие первую в России пересадку руки от посмертного донора. Нейрохирурги РДКБ получили награду за новый метод лечения редкого генетического заболевания у детей.
Группа руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой удостоилась премии за создание национальной системы помощи при сосудистых заболеваниях. Благодаря этой программе смертность от инсультов резко снизилась, а продолжительность жизни выросла более чем на шесть лет.
«Призвание-2026» вручили разработчикам системы ранней помощи недоношенным детям. Офтальмологи получили награду за новый метод диагностики ретинопатии новорождённых.
Специальные премии достались врачам, спасшим беременную с тяжелым поражением сердца, и военным медикам, сделавшим операцию на сердце бойцу в полевых условиях.
Премию «За верность профессии» вручили ветерану медицины, хирургу из Торжка Анатолию Васильеву, отдавшему профессии 60 лет.
Ведущие и актеры, выходившие на сцену во время вручения премии, старались соответствовать посылу мероприятия и тщательно подбирали образы.
Елена Малышева в платье-коконе
Так, ведущая и медик Елена Малышева надела зеленое платье-кокон с глухим воротником. Фишкой наряда можно считать крупное кольцо на груди, которое прекрасно гармонировало с обручальным кольцом на пальце.
Рукава платья также украсили браслеты. Елена неслучайно выбрала цвет наряда. Зеленый считается эмблематическим цветом медицины и фармацевтики.
Сцену Елена Малышева разделила с певцом Александром Розенбаумом – врачом по профессии. В 1974 году он окончил Первый медицинский институт в Ленинграде по специальности «анестезиолог-реаниматолог». А с 1976 по 1980 годы работал врачом «скорой помощи».
Елена Малышева. Фото: Виктор Горячев/ Первый канал
Юлия Меньшова в платье с рукавами-крыльями
Ведущая и актриса Юлия Меньшова облачилась в сапфировое платье с рукавами-крыльями. Образ дополнили туфли серебряного цвета и длинная цепочка.
На сцену Юлия вышла с актером Владимиром Машковым, надевшим ультрамариновый классический костюм.
Юлия Меньшова и Владимир Машков. Фото: Виктор Горячев/ Первый канал
Необычное черное платье выбрала ведущая Яна Чурикова. Его верх представлял собой блестящий удлиненный топ с манжетами и открытыми плечами, а низ – длинная юбка по фигуре. Яну сопровождал Валдис Пельш в классическом костюме с бабочкой.
Яна Чурикова и Валдис Пельш. Фото: Виктор Горячев/ Первый канал
Екатерина Стриженова в многоярусном платье
Актриса Екатерина Стриженова для выхода на сцену предпочла синее многоярусное платье с воланами. Также дополнением к образу стали длинная цепочка и серьги.
Екатерина Стриженова (на фото справа). Фото: Виктор Горячев/ Первый канал
Певица Диана Гурцкая облачилась в длинное платье горчичного цвета по фигуре, украшенное пайетками. На руке Дианы – браслет. Артистка появилась на сцене в сопровождении Александра Маршала в черном костюме.
Диана Гурцкая и Александр Маршал. Фото: Виктор Горячев/ Первый канал
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