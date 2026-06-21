Наряды недели: Малышева в платье-коконе с кольцом, Меньшова с рукавами-крыльями и Стриженова в многоярусном платье

Около тысячи врачей из разных регионов России собрались на церемонии вручения премии «Призвание». На сцену Театра Российской армии выходили лучшие медики и их спасенные пациенты.

Как проходила премия «Призвание»

В номинации «За уникальную операцию» победили пластические хирурги и трансплантологи, выполнившие первую в России пересадку руки от посмертного донора. Нейрохирурги РДКБ получили награду за новый метод лечения редкого генетического заболевания у детей.

Группа руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой удостоилась премии за создание национальной системы помощи при сосудистых заболеваниях. Благодаря этой программе смертность от инсультов резко снизилась, а продолжительность жизни выросла более чем на шесть лет.

«Призвание-2026» вручили разработчикам системы ранней помощи недоношенным детям. Офтальмологи получили награду за новый метод диагностики ретинопатии новорождённых.

Специальные премии достались врачам, спасшим беременную с тяжелым поражением сердца, и военным медикам, сделавшим операцию на сердце бойцу в полевых условиях.

Премию «За верность профессии» вручили ветерану медицины, хирургу из Торжка Анатолию Васильеву, отдавшему профессии 60 лет.

Ведущие и актеры, выходившие на сцену во время вручения премии, старались соответствовать посылу мероприятия и тщательно подбирали образы.

Елена Малышева в платье-коконе

Так, ведущая и медик Елена Малышева надела зеленое платье-кокон с глухим воротником. Фишкой наряда можно считать крупное кольцо на груди, которое прекрасно гармонировало с обручальным кольцом на пальце.

Рукава платья также украсили браслеты. Елена неслучайно выбрала цвет наряда. Зеленый считается эмблематическим цветом медицины и фармацевтики.

Сцену Елена Малышева разделила с певцом Александром Розенбаумом – врачом по профессии. В 1974 году он окончил Первый медицинский институт в Ленинграде по специальности «анестезиолог-реаниматолог». А с 1976 по 1980 годы работал врачом «скорой помощи».