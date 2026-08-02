Наряды недели: «Лысая» Пугачева в берете, Седокова в образе самки леопарда и Бородина без консилеров Бони

Минувшая неделя не ознаменовалась обилием светских событий. Но дала журналистам повод обсудить приключения наших звезд. Чего только стоил светский выход Аллы Пугачевой на фестивале «Лайма рандеву» в Юрмале.

Алла Пугачева в беретке с вулеткой

Так, в один из дней фестиваля артистка предстала в женственном «университетском» наряде, состоящем из темно-зеленого пиджака и складчатой мини-юбки в стиле преппи. Образ дополнил берет с вуалеткой и ботинки на устойчивом каблуке.

В Интернете тут же поползли слухи об облысении Примадонны. Однако на самом деле эффект облысения создавали туго собранные волосы.

Изменения коснулись и способа передвижения: если в первые два дня певица опиралась на супруга, то теперь она использовала трость.

Алла Борисовна сразу же опровергла слухи, пояснив, что трость нужна ей временно по медицинским причинам.

«Я была обездвижена на четыре месяца из-за перелома тазобедренного сустава. Это было очень тяжело. Я могла и полгода пролежать. Но потом пришел один человек и сказал, что все зависит только от меня. И я начала потихонечку подниматься. Через боль стала ходить с палочкой. И сейчас с болью, но потихоньку», — объяснила певица.

Артистку сопровождал ее муж – юморист Максим Галкин*. Он был одет в классический черный костюм с бабочкой.