Наряды недели: «Лысая» Пугачева в берете, Седокова в образе самки леопарда и Бородина без консилеров Бони

Минувшая неделя не ознаменовалась обилием светских событий. Но дала журналистам повод обсудить приключения наших звезд. Чего только стоил светский выход Аллы Пугачевой на фестивале «Лайма рандеву» в Юрмале.
Алла Пугачева в беретке с вулеткой
Так, в один из дней фестиваля артистка предстала в женственном «университетском» наряде, состоящем из темно-зеленого пиджака и складчатой мини-юбки в стиле преппи. Образ дополнил берет с вуалеткой и ботинки на устойчивом каблуке.
В Интернете тут же поползли слухи об облысении Примадонны. Однако на самом деле эффект облысения создавали туго собранные волосы.
Изменения коснулись и способа передвижения: если в первые два дня певица опиралась на супруга, то теперь она использовала трость.
Алла Борисовна сразу же опровергла слухи, пояснив, что трость нужна ей временно по медицинским причинам.
«Я была обездвижена на четыре месяца из-за перелома тазобедренного сустава. Это было очень тяжело. Я могла и полгода пролежать. Но потом пришел один человек и сказал, что все зависит только от меня. И я начала потихонечку подниматься. Через боль стала ходить с палочкой. И сейчас с болью, но потихоньку», — объяснила певица.
Артистку сопровождал ее муж – юморист Максим Галкин*. Он был одет в классический черный костюм с бабочкой.
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
Противостояние Бони и Бородиной
А меж тем в Сети наблюдают за противостоянием двух знаменитых светских львиц: Ксении Бородиной и Виктории Бони.
Так, Бородина дала Боне резкий ответ на предложение подарить консилеры для маскировки недостатков кожи. Спор разгорелся из-за комментария в соцсети под роликом с участием Бородиной.
Ксения опубликовала в своем блоге видео с премьеры фильма «За любовь!», под которым Виктория оставила замечание с намеком на внешность телезвезды: «Ксюша, как тебе передать мои консилеры? Они тебе очень подойдут». В ответ Бородина предложила ей вручить продукцию лично во время встречи в Москве.
Позже Ксения объяснила, что ролик с премьеры получился неудачным из-за близкого ракурса и плохого освещения. Она назвала комментарий Виктории неуместным, равно как и попытку рекламировать собственный бренд на чужом канале.
«Боня решила хайпануть и намекнуть, что мне срочно нужна ее косметика, чтобы выглядеть красиво! Ты сама с этим не раз сталкивалась как женщина! Так ты же вроде против хейта, особенно, когда проходятся по внешности», – не на шутку разозлилась Бородина.
После этого Ксения отомстила сопернице, показав ее неудачное фото в соцсети. Свой поступок ведущая объяснила тем, что Боня намеренно пыталась привлечь к себе внимание за счет унижения коллеги.
Кстати, на том самом злополучном видео Ксения Бородина предстала в черном длинном облегающем платье-бюстье с перьями. В этом наряде телеведущая напоминала русалку.
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Ну а Боня этим летом ходит «в домашнем». В своих соцсетях она предстала в удлиненном черном топе на бретелях и темно-синих брюках. В руках у Виктории сумочка цвета молодой груши.
Виктория Боня. Фото: соцсети
Анна Седокова в образе самки леопарда
Но, наверное, больше всего недоумения у пользователей Сети вызвал образ Анны Седоковой. В своих соцсетях Анна опубликовала селфи в облегающем комбинезоне с леопардовым принтом. Наряд подчеркнул все аппетитные выпуклости артистки.
Когда смотришь на этот снимок, на ум невольно приходит фраза: «Самка леопарда вышла на охоту. Спасайся кто может». Один уже не смог спастись…
Анна Седокова. Фото: соцсети
А какой из этих нарядов нравится вам больше всего? Делитесь в комментариях!
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