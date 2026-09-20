Наряды недели: Краймбрери в белом лифе, Диброва в юбке с растительным принтом, а Куртукова в стиле поэтов Серебряного века

На этой неделе в Колонном зале Дома Союзов состоялся финальный гала-концерт второго сезона Всероссийского культурно-просветительского проекта «Голос поэта».
Фишка мероприятия заключается в том, что артисты представили музыкальные номера на стихи известных пиитов. Так, голосами звезд современной эстрады с публикой сквозь время и пространство говорили Вера Инбер, Иннокентий Анненский, Семен Надсон, Алексей Апухтин, Черубина де Габриак и Яков Полонский.
Выступления артистов сопровождались эффектной мультимедийной инсталляцией.
При этом и участники, и гости концерта не забывали, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Ну, о внешнем виде в целом!
Мари Краймбрери в белом лифе
Одним из декламаторов концерта стала певица Мари Краймбрери. Она удивила публику необычным образом. Так, Мари надела белый сложносочиненный жакет с многочисленными выточками и пуговицами и такого же цвета брюки с «блестящей заплаткой» посередине.
Под жакетом – укороченный топ, больше напоминающий лиф.
Мари Краймбрери. Фото: пресс-служба концерта «Голос поэта»
Группа AY Yola со ставкой на этнику
Также чтецами проекта стали участники фолк-группы AY Yola. На двух солистах коллектива Руслане Шайхитдинове и Ринате Рамазанове – черные костюмы с элементами этники. На вокалистке Адели Шайхитдиновой (Дочери Руслана) – широкое платье в этническом стиле, украшенное бусами.
AY Yola. Фото: пресс-служба концерта «Голос поэта»
Татьяна Куртукова и ее дань уважения поэтам Серебряного века
Свою любовь к поэзии продемонстрировала и Татьяна Куртукова. Так, для выхода в свет она выбрала жилет с шифоновыми карманами и широкие брюки – как раз в стиле костюмов, которые носили поэты Серебряного века.
Под жилетом – белая шифоновая блузка с широкими рукавами. Возможно, выбрав такой наряд, Татьяна хотела выразить уважение поэтам начала XX века и не только.
Татьяна Куртукова. Фото: пресс-служба концерта «Голос поэта»
Полина Диброва в юбке с растительным принтом
Полина Диброва и Роман Товстик стихов на сцене не читали, однако мероприятие не проигнорировали. Они пришли на него в качестве гостей.
Полина надела укороченные жилет и жакет и юбку с растительным принтом, а Роман – пиджак кофейного цвета и чуть светлее по оттенку брюки.
Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: пресс-служба концерта «Голос поэта»
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