Наряды недели: Краймбрери в белом лифе, Диброва в юбке с растительным принтом, а Куртукова в стиле поэтов Серебряного века

На этой неделе в Колонном зале Дома Союзов состоялся финальный гала-концерт второго сезона Всероссийского культурно-просветительского проекта «Голос поэта».

Фишка мероприятия заключается в том, что артисты представили музыкальные номера на стихи известных пиитов. Так, голосами звезд современной эстрады с публикой сквозь время и пространство говорили Вера Инбер, Иннокентий Анненский, Семен Надсон, Алексей Апухтин, Черубина де Габриак и Яков Полонский.

Выступления артистов сопровождались эффектной мультимедийной инсталляцией.

При этом и участники, и гости концерта не забывали, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Ну, о внешнем виде в целом!

Мари Краймбрери в белом лифе

Одним из декламаторов концерта стала певица Мари Краймбрери. Она удивила публику необычным образом. Так, Мари надела белый сложносочиненный жакет с многочисленными выточками и пуговицами и такого же цвета брюки с «блестящей заплаткой» посередине.

Под жакетом – укороченный топ, больше напоминающий лиф.