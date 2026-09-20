Наряды недели: Краймбрери в белом лифе, Диброва в юбке с растительным принтом, а Куртукова в стиле поэтов Серебряного века

Роман Товстик и Полина Диброва. Фото: соцсети

В каких образах блистали звезды на ушедшей неделе.

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На этой неделе в Колонном зале Дома Союзов состоялся финальный гала-концерт второго сезона Всероссийского культурно-просветительского проекта «Голос поэта».

Фишка мероприятия заключается в том, что артисты представили музыкальные номера на стихи известных пиитов. Так, голосами звезд современной эстрады с публикой сквозь время и пространство говорили Вера Инбер, Иннокентий Анненский, Семен Надсон, Алексей Апухтин, Черубина де Габриак и Яков Полонский.

Выступления артистов сопровождались эффектной мультимедийной инсталляцией.

При этом и участники, и гости концерта не забывали, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Ну, о внешнем виде в целом!

Мари Краймбрери в белом лифе

Одним из декламаторов концерта стала певица Мари Краймбрери. Она удивила публику необычным образом. Так, Мари надела белый сложносочиненный жакет с многочисленными выточками и пуговицами и такого же цвета брюки с «блестящей заплаткой» посередине.

Под жакетом – укороченный топ, больше напоминающий лиф.

Мари Краймбрери. Фото: пресс-служба концерта «Голос поэта»

Группа AY Yola со ставкой на этнику

Также чтецами проекта стали участники фолк-группы AY Yola. На двух солистах коллектива Руслане Шайхитдинове и Ринате Рамазанове – черные костюмы с элементами этники. На вокалистке Адели Шайхитдиновой (Дочери Руслана) – широкое платье в этническом стиле, украшенное бусами.

AY Yola. Фото: пресс-служба концерта «Голос поэта»

Татьяна Куртукова и ее дань уважения поэтам Серебряного века

Свою любовь к поэзии продемонстрировала и Татьяна Куртукова. Так, для выхода в свет она выбрала жилет с шифоновыми карманами и широкие брюки – как раз в стиле костюмов, которые носили поэты Серебряного века.

Под жилетом – белая шифоновая блузка с широкими рукавами. Возможно, выбрав такой наряд, Татьяна хотела выразить уважение поэтам начала XX века и не только.

Татьяна Куртукова. Фото: пресс-служба концерта «Голос поэта»

Полина Диброва в юбке с растительным принтом

Полина Диброва и Роман Товстик стихов на сцене не читали, однако мероприятие не проигнорировали. Они пришли на него в качестве гостей.

Полина надела укороченные жилет и жакет и юбку с растительным принтом, а Роман – пиджак кофейного цвета и чуть светлее по оттенку брюки.

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: пресс-служба концерта «Голос поэта»

А какой из нарядов понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях!

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