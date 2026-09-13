Наряды недели: Киркоров с «телефонной» сумочкой, Бьянка с декольте в виде сердца и Долина в элегантном костюме

Бьянка с вырезом в форме сердца

Козырем Бьянки в тот вечер стала нарочитая сексуальность. Она выбрала для мероприятия сдержанный темный наряд, где центральная деталь — вырез в форме сердца на груди приталенного топа с длинными рукавами. Эта акцентная деталь, конечно, открыла вид на пышные формы Бьянки.

Образ завершили брюки с высокой посадкой и широким клешем, а также ботинки на платформе.