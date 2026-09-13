Наряды недели: Киркоров с «телефонной» сумочкой, Бьянка с декольте в виде сердца и Долина в элегантном костюме

Лариса Долина. Фото: пресс-служба Русского радио

Какие образы выбирали звезды на ушедшей неделе.

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«Русское радио» с размахом отпраздновало свое 31-летие. Вечеринка прошла в ресторане Shore house на берегу Москвы-реки.

Любимое радио пришли поздравить наши звезды, которые подготовились к этому событию, тщательно подобрав наряды.

Лариса Долина и аристократичная классика

Так, Лариса Долина сделала ставку на аристократичную классику. Она надела элегантный брючный костюм нежно‑голубого цвета с четко выраженными плечами. Под ним – светлый топ. Образ дополнили длинные сережки.

Лариса Долина. Фото: пресс-служба «Русского радио»

Бьянка с вырезом в форме сердца

Козырем Бьянки в тот вечер стала нарочитая сексуальность. Она выбрала для мероприятия сдержанный темный наряд, где центральная деталь — вырез в форме сердца на груди приталенного топа с длинными рукавами. Эта акцентная деталь, конечно, открыла вид на пышные формы Бьянки.

Образ завершили брюки с высокой посадкой и широким клешем, а также ботинки на платформе.

Бьянка. Фото: пресс-служба «Русского радио»

Марго – брюнетка и леди в черном

Марго как всегда эпатировала публику, неожиданно став брюнеткой. На ней - топ с удлиненным черным жакетом на замке и длинная юбка с вырезом. Визуально певицу сделали стройнее и высокие сапоги.

Марго. Фото: пресс-служба «Русского радио»

«Русское радио» пришли поздравить и звездные супруги: Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Для выхода в свет Наталья выбрала короткое платье-пиджак цвета топленого молока, а под ним – белый топ.

Образ подчеркивает стройность Натальи. А вот Владимир Пресняков пришел на светское событие во всем черном. Пара смотрелась очень гармонично.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: пресс-служба «Русского радио»

Филипп Киркоров с «телефонной» сумочкой

Самый необычный образ, наверное, выбрал Филипп Киркоров. Он надел темно-синий пиджак с рубашкой и синими джинсами. Но фишкой образа, конечно, стала сумочка в виде телефона и подвеска в виде летучей мышки.

Филиппа Бедросовича сопровождала модель Валентина Алексеева, которая последнее время везде ходит с поп-королем. На ней – короткое белое платье с верхом, расшитым бисером и жемчужными бусинами, и низом в виде пышной юбки из перьев.

Филипп Киркоров и Валентина Алексеева. Фото: пресс-служба «Русского радио»

А какой из этих нарядов понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях!

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