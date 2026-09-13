Наряды недели: Киркоров с «телефонной» сумочкой, Бьянка с декольте в виде сердца и Долина в элегантном костюме

«Русское радио» с размахом отпраздновало свое 31-летие. Вечеринка прошла в ресторане Shore house на берегу Москвы-реки.
Любимое радио пришли поздравить наши звезды, которые подготовились к этому событию, тщательно подобрав наряды.
Лариса Долина и аристократичная классика
Так, Лариса Долина сделала ставку на аристократичную классику. Она надела элегантный брючный костюм нежно‑голубого цвета с четко выраженными плечами. Под ним – светлый топ. Образ дополнили длинные сережки.
Лариса Долина. Фото: пресс-служба «Русского радио»
Бьянка с вырезом в форме сердца
Козырем Бьянки в тот вечер стала нарочитая сексуальность. Она выбрала для мероприятия сдержанный темный наряд, где центральная деталь — вырез в форме сердца на груди приталенного топа с длинными рукавами. Эта акцентная деталь, конечно, открыла вид на пышные формы Бьянки.
Образ завершили брюки с высокой посадкой и широким клешем, а также ботинки на платформе.
Бьянка. Фото: пресс-служба «Русского радио»
Марго – брюнетка и леди в черном
Марго как всегда эпатировала публику, неожиданно став брюнеткой. На ней - топ с удлиненным черным жакетом на замке и длинная юбка с вырезом. Визуально певицу сделали стройнее и высокие сапоги.
Марго. Фото: пресс-служба «Русского радио»
«Русское радио» пришли поздравить и звездные супруги: Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Для выхода в свет Наталья выбрала короткое платье-пиджак цвета топленого молока, а под ним – белый топ.
Образ подчеркивает стройность Натальи. А вот Владимир Пресняков пришел на светское событие во всем черном. Пара смотрелась очень гармонично.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: пресс-служба «Русского радио»
Филипп Киркоров с «телефонной» сумочкой
Самый необычный образ, наверное, выбрал Филипп Киркоров. Он надел темно-синий пиджак с рубашкой и синими джинсами. Но фишкой образа, конечно, стала сумочка в виде телефона и подвеска в виде летучей мышки.
Филиппа Бедросовича сопровождала модель Валентина Алексеева, которая последнее время везде ходит с поп-королем. На ней – короткое белое платье с верхом, расшитым бисером и жемчужными бусинами, и низом в виде пышной юбки из перьев.
Филипп Киркоров и Валентина Алексеева. Фото: пресс-служба «Русского радио»
А какой из этих нарядов понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях!
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